ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü

ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü
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ABD'de yaşanan korkunç olayda 76 yaşındaki bir rahip, evinde çarmıha gerilmiş halde ölü bulundu. Yakalanan katil zanlısı cinayeti itiraf etmekle kalmadı, ülke genelinde 14 rahibi daha öldürmeyi planladığını ve bunun "İsrail'i kötülükten arındırmak için verilmiş bir emir" olduğunu iddia etti.

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı New River bölgesinde korkunç bir olay meydana geldi.

ÇARMIHA GERİLMİŞ

76 yaşındaki Pastör Bill Schonemann, 28 Nisan'da evinde kanlar içinde ölü bulundu. Yapılan incelemede rahibin çarmıha gerildiği ve başına dikenli bir taç yerleştirildiği tespit edildi. Pastor Bill'in kulağında İsrail'in kabilelerinden birini temsil eden işaret yerleştirdiği de belirlendi.

ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdüPastor Bill Schonemann

YAKALANDI

Olayın ardından kayıplara karışan cinayet zanlısı Adam Christopher Sheafe, bir süre sonra Sedona'da gerçekleşen başka bir olayla bağlantılı olarak yakalandı.

ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdüAdam Christopher Sheafe

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Cezaevinden 'True Crime Arizona' isimli programa açıklamalarda bulunan 51 yaşındaki Sheafe, suçunu itiraf etti. Dini liderlerin halkı yanlış yönlendirdiğini öne süren Sheafe, "Pazar gecesi saat 02.00'de evine gittim ve onu infaz ettim" dedi.

ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü

"14 RAHİBİ ÖLDÜRMEYİ PLANLADIM"

Sheafe, yalnızca söz konusu cinayeti değil aynı zamanda diğer cinayet planlarını da itiraf etti. Zanlı, ülke genelinde listesini önceden oluşturduğu 14 rahibi infaz etmeyi tasarladığını vebu planına "Operation First Commandment" (İlk Emir Operasyonu) adını verdiğini söyledi.

ABD'li siyonist, rahibi çarmıha gererek öldürdü

"İSRAİL'İ KÖTÜLÜKTEN ARINDIRMAK İÇİN VERİLMİŞ BİR EMİRDİR"

Sheafe, hiçbir pişmanlık belirtisi göstermediği röportaj sırasında, "Başladığım işi tamamlamak istiyorum. Bu, İsrail'i kötülükten arındırmak için verilmiş bir emirdir" ifadelerini de kullandı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Dünya bir Kötülükten kurtulsun diye biz kazığa dikeriz, sorry no butter, we prefer to use it dry

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