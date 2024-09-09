8 yaşındaki Narin'in mezarı! Hayatta olsaydı bugün okula başlayacaktı

Diyarbakır'ın Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve dün Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sürüyor.

Diyarbakır Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edilen Narin Güran'ın cenazesi, merkez Bağlar ilçesi Batıkarakoç Mahallesi'ndeki Batıkarakoç 2. Camisi'ne getirildi. Üzerine gelinlik bırakılan Güran'ın cenazesinin bulunduğu tabut, musalla taşına konuldu.

"İNSANLIĞIMIZDAN UTANDIĞIMIZ BİR ANDAYIZ"

İl Müftüsü Celal Büyük, burada yaptığı konuşmada, "Cennete uçan Narin'imizi son yolculuğuna uğurlamak için buradayız" dedi. Büyük, şunları kaydetti; "İnsanlığımızdan, vicdanımızdan utandığımız bir andayız, bir gündeyiz. Bugün burada musallada yatan aslında vicdanımızdır, insanlığımızdır. Cenab-ı Hak bizleri vicdan ve ahlak sahibi insanlardan eylesin. İnşallah toplum olarak insanlığımızı yeniden gözden geçirir ve yeniden hatırlarız.

Kur'an ve sünnetin bize öğrettiği çerçevede ahlaklı bir toplum, nesil olma yolunda ilerleriz. Narin'imiz cennettedir, masumdur. Emin olun cennette. Elbetteki bunun hesabını yapanlardan mutlaka hesabı sorulacaktır. Dünyaya ait olan şey budur. Ama benim korkum bu yavrumuzun cenazesini kılıyoruz, Allah'a nasıl hesap vereceğiz? Vicdanımızı, insanlığımızı yeniden gözden geçirmemiz gerekiyor. Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin yavrumuza."

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Daha sonra İl Müftüsü Büyük tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Namazın ardından Güran'ın cenazesi, omuzlarda ambulansa konuldu. Tavşantepe Mahallesi Mezarlığı'na getirilen cenaze, gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ YÜREKLERİ DAĞLADI

Okulların açıldığı günde diğer arkadaşları gibi okul sıralarında olması gereken küçük Narin'in gömüldüğü mezar ise milyonların yüreğini dağladı.