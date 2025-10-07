Haberler

55 il için turuncu ve sarı kodlu uyarı! Kuvvetli yağış geliyor

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu hava beklediğini, birçok ilde ise kuvvetli yağışların görüleceğini açıkladı. Aydın, Balıkesir, Çanakkale ve İzmir için 'turuncu' kodlu uyarı yapılırken, İstanbul, Ankara, Bursa ve Antalya'nın da aralarında bulunduğu 50'den fazla il için 'sarı' kodlu alarm verildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son tahminlere göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu bir hava kütlesinin etkisi altına girmesi bekleniyor. Ülke genelinde hava durumu değişiklik gösterirken, özellikle bazı bölgelerde kuvvetli yağışlar için önemli uyarılar yapıldı.

KUVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

MGM, bazı bölgelerde yağışların şiddetini artırarak kuvvetli ve çok kuvvetli olabileceği konusunda vatandaşları uyardı. Yağışların; Marmara, Ege, Doğu Anadolu, Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz, Eskişehir ve Ankara çevreleri ile Bolu'nun güney ilçeleri ve Anamur çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Muğla, Aydın kıyıları, İzmir'in kuzey ve güney ilçeleri, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu, Isparta çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olacağı yönünde. Özellikle Antalya'nın doğu ilçelerinde ise yağışların yerel şiddetli ve aşırı olması bekleniyor.

TURUNCU VE SARI KODLU ALARM VERİLDİ

Kuvvetli hava olayları nedeniyle Meteoroloji, birçok il için 'turuncu' ve 'sarı' kodlu uyarı yayımladı.

Kuvvetli yağış beklenen ve 'turuncu' kodlu uyarı verilen iller:

Aydın, Balıkesir,Çanakkale ve İzmir.

Daha hafif şiddette yağış ve rüzgar beklenen ve 'sarı' kodlu uyarı verilen iller:

Afyonkarahisar, Ankara, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Denizli, Edirne, Eskişehir, Isparta, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Manisa, Muğla, Tekirdağ, Uşak ve Yalova, Antalya, Konya, Adana, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Mersin, Kars, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Muş, Nevşehir, Niğde, Rize, Sivas, Trabzon, Tunceli, Van, Yozgat, Aksaray, Bayburt, Karaman ve Ardahan.

SICAKLIKLAR BATIDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklıklarında da bölgesel farklılıklar gözlenecek. Sıcaklığın, batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

500

Haber YorumlarıErdinç erbay:

iklim krizi altında bulutlara müdahale ediliyor .Spreyleme ve bir çok şeyle %100 yağış gösteriyor iki damla zor düşüyor ..Ülke kuraklıktan kırılacak avrupa arap çölleri yağmurdan geçilmezken ülkenin geldiği hal

