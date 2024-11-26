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5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı

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Arnavutköy'de 6 yıl önce kaybolan 5 yaşındaki kız çocuğunun cesedi Sazlıbosna barajında bulundu. Kızın kardeşi, babasının cinayeti işlediğini söyledi. Baba ve iki eski eşi gözaltına alındı.

Çocuk cinayetini yıllar sonra kardeşi aydınlattı. Okulda rehber öğretmenine "kardeşimi babam öldürdü" deyince baba ve iki eski eş gözaltına alındı.

5 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümü: Kardeşinin İfadesi Üzerine Baba ve İki Eski Eş Gözaltında

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde 2018 yılında gece saatlerinde balık tutan bir grup, oltalarına takılan bez parçasını kıyıya çekince 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedine rastladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. M.İ. isimli 5 yaşındaki kız çocuğunun Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemesinde 2 gün önce öldürüldüğü ve sonrasında baraja atıldığı tespit edildi.

5 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümü: Kardeşinin İfadesi Üzerine Baba ve İki Eski Eş Gözaltında

POLİS İZ SÜRMÜŞ KATİLE

Polis cinayetle alakalı Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporlama üzerine çalışmalarını yürüttü. Yürütülen çalışmalar sonucunda aile fertlerinin ifadesi alındı ancak şüpheli bir duruma rastlanılmadı.

5 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümü: Kardeşinin İfadesi Üzerine Baba ve İki Eski Eş Gözaltında

"KARDEŞİMİ BABAM ÖLDÜRDÜ"

Olayın ardından 6 yıl geçmesinin ardından cinayete kurban giden 5 yaşındaki kız çocuğunun kardeşinin Esenyurt ilçesinde okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" dedi. Durumdan şüphelenen öğretmen, polis ekiplerine haber verdi. Çocuk, polis ekipleri tarafından korumaya alınırken, pedagog eşliğinde detayları anlatması üzerine ifadesi alındı.

5 Yaşındaki Kız Çocuğunun Ölümü: Kardeşinin İfadesi Üzerine Baba ve İki Eski Eş Gözaltında

Yapılan çalışmalar sonucunda baba ve iki eski eşi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen zanlıları, Cinayet Büro Amirliği'ndeki ifade işlemleri devam ediyor.

5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi 6 yıl sonra aralandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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