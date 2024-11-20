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43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden perşembe günü için 43 ile sarı kodlu uyarı yapılırken, sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi. AFAD'dan yapılan açıklamada da kuvvetli fırtına beklendiğinden vatandaşlara ağaç veya direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre Marmara'da beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların perşembe öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli olacağı bekleniyor. Vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması da istendi.

43 İLE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji, yarın için 43 ile sarı kodlu uyarıda bulundu. Sarı kodlu uyarılan iller şöyle sıralandı: Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Bolu, Çanakkale, Çorum, Edirne, Giresun, İzmir, Kayseri, Kırşehir, Konya, Manisa, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Uşak, Aksaray, Kırıkkale, Karabük, Amasya, Aydın, Bilecik, Bursa, Çankırı, Denizli, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Kütahya, Muğla, Niğde, Sakarya, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Yozgat, Karaman ve Yalova.

43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak

SARI KOD NE DEMEK?

Sarı kodda hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

AFAD DA UYARDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı da ( Afad ) sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. AFAD'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre akşam saatlerinden itibaren Marmara ve Ege'de, yarın İç Anadolu ve Karadeniz'de, Marmara'nın kuzeyi ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli rüzgar ve fırtına; Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege ile Orta ve Doğu Karadeniz'in yükseklerinde yer yer kuvvetli fırtına bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, ağaç/direk devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

YARIN YAPILMASI PLANLANAN BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Kuzey Ege Denizi'nde etkili olan fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle yarın yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Geyikli-Bozcaada hattında, Geyikli'den saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri, Bozcaada'dan ise saat 07.00, 10.00 ve 14.00 seferleri iptal edildi. Kabatepe-Gökçeada hattında ise, Kabatepe'den saat 09.00 ve 13.00 seferleri, Gökçeada'dan ise saat 07.00 ve 11.00 seferleri yapılamayacak.

43 ile sarı kodlu uyarı yapıldı! Fırtına çok şiddetli olacak
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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