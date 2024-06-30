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36 bin kişiye aynı devre mülkü satarak 2 kez dolandırdılar! 5 bin yılda 1 gün tatil

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Yalova'da "Ucuz tatil" vaadi ile 36 bin kişiyi 10 milyar lira dolandıran çeteye operasyon düzenlendi. Dolandırılan kişilerin 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabileceği belirlenirken suç örgütünden ayrılarak yeni bir suç örgütü kuran kişilerin de vatandaşları arayıp, "Sizi dolandırdılar. Biz mağduriyetinizi gidereceğiz" diyerek dolandırdıkları ortaya çıktı.

Yalova'da en az 36 bin kişiyi 10 milyar lira dolandıran şebekeye polis operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında 14 kişi tutuklanırken bazı mağdurların iki defa dolandırıldıkları ortaya çıktı.

"ÜCRETSİZ TATİL" DİYE DAVET EDİP DOLANDIRDILAR

Yapılan ihbarları değerlendiren Yalova Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izin sonrası, Termal ilçesinde bulunan turistik bir otel ve tesislerinin, iletişime geçtikleri kişileri buraya, ücretsiz tatil vaadiyle davet edip kendilerini özel eğitim almış kişiler ile ikna ederek, psikolojik baskı da uygulayıp, devre mülk hissesi satma vaadiyle sözleşme imzalatıp dolandırdığını tespit etti.

36 bin kişiye aynı devre mülkü satarak 2 kez dolandırdılar! 5 bin yılda 1 gün tatil

5 İLDE 29 KİŞİYE GÖZALTI

Yapılan teknik ve fiziki takip sonrası 10 Haziran günü, 30 şüphelinin yakalanması için Yalova Merkezli, İstanbul, Aydın, Adana ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan baskında 29 kişi gözaltına alındı.

TOPLAM 14 KİŞİ TUTUKLANDI

Sorgularından sonra adliyeye çıkartılan şüphelilerden, çıkar amaçlı suç örgütünün lideri olmakla suçlanan Orhan Karaderili, eşi Elvan Karaderili ve şirketin CEO'su Tevfik Murat Talas ve reklamlarda oyuncu olarak rol alan oyuncu Yusuf Atala'nın da aralarında bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, 16 kişi adli kontrol ,2 kişi de savcılık tarafından serbest bırakıldı. Gerçekleştirilen ikinci operasyonda ise gözaltına alınan 10 kişiden 3'ü tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

36 bin kişiye aynı devre mülkü satarak 2 kez dolandırdılar! 5 bin yılda 1 gün tatil

EN AZ 36 BİN KİŞİYİ 10 MİLYAR LİRA DOLANDIRDILAR

Daha önce yapılan şikayetlerde takipsizlik kararı verilen suç duyurularının tekrar incelendiği soruşturmada ilginç bilgilere ulaşıldı. Şüphelilerin, devre mülk ve ucuz tatil için tesislerinde ağırladıkları kişileri, özel eğitim alan kişiler tarafından ikna edip sözleşme imzalatıldığı belirlendi. Bu zamana kadar aralarında hakimler, savcılar, üst düzey bürokratların da bulunduğu en az 36 bin kişiden 10 milyar liralık haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

36 bin kişiye aynı devre mülkü satarak 2 kez dolandırdılar! 5 bin yılda 1 gün tatil

5 BİN YILDA SADECE 1 GÜN TATİL

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü'nün ortaklaşa sürdürdüğü soruşturmada, devre mülk alıp ucuz tatil yapma hayaliyle dolandırılan kişilerin ancak 5 bin yılda sadece 1 gün tatil yapabilecekleri hesaplandı. Dolandırıcıların elde ettikleri paraları aktardıkları başka şirketler ve kişilerin hesap hareketleri de özel olarak inceleniyor. Bu kişilerin hesaplarına el konulup şirketlerine ise kayyum atanması için başvuruda bulunuldu.

MAĞDURLARI KURTARMA VAADİ İLE DOLANDIRDILAR

Bu arada, soruşturma kapsamında oluşturulan suç örgütünden ayrılırken dolandırılan kişilerin cep telefonu ve kimlik bilgilerini alan kişilerin, mağdur olanları teker teker arayıp, 'Sizi dolandırdılar. Biz biliyoruz. Yaşadıklarınızın farkındayız. Paranızı fazlasıyla alıp size vereceğiz" diyerek bu kişilerden para alıp dolandırdıkları ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında Yalova Polisinin bu kişileri de gözaltına aldığı belirtildi.

TÜKETİCİ MAHKEMESİ İHTİYACA CEVAP VEREMİYOR

Yalova'da, fazla şikayet olmadığı için dolandırıcılıkla ilgili davaların bakıldığı Hukuk Mahkemesi, devre mülk ve ucuz tatil olayı sonrası şikayetlerin artması üzerine ihtiyaca cevap veremeyince adliyeye ilk kez Tüketici Mahkemesi kuruldu. Artan başvurular sonrası Tüketici Mahkeme'de yetersiz kalınca yeni Tüketici Mahkemelerinin açılması için talepte bulunulduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Operasyon Yalova Tatil Suç Hukuk 3.Sayfa Haberler

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