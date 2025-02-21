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24 yaşındaki TikTok fenomeni feci kazada hayatını kaybetti

24 yaşındaki TikTok fenomeni feci kazada hayatını kaybetti
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sosyal medya fenomeni 'Lavinia Özmen' olarak tanınan 24 yaşındaki Gizem Özmen ve aracın sürücüsü Mehmet Ensar Özden yaşamını yitirdi. Kazanın, İzmir-İstanbul Otoyolu'nda park halindeki bir tankere çarpan 34 FD 1236 plakalı otomobille meydana geldiği belirtildi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sosyal medyada 'Lavinia Özmen' olarak tanınan 24 yaşındaki Gizem Özmen ve aracın sürücüsü Mehmet Ensar Özden yaşamını yitirdi.

15 Şubat 2025 sabahı saat 09.00 sıralarında İzmir- İstanbul Otoyolu'nda gerçekleşen kazada, 34 FD 1236 plakalı otomobil emniyet şeridinde park halindeki 35 AVV 945 plakalı tankere çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, sürücü Özden ve yolcu koltuğundaki Özmen'in hayatını kaybettiğini belirledi. Tanker şoförü gözaltına alındı.

Instagram'da 22 bin, TikTok'ta ise 155 bin takipçisi bulunan Gizem Özmen, sosyal medyada özellikle kadınların sesi olmayı amaçlıyor, kendi yaşam hikayesini ve takipçilerinin anonim deneyimlerini paylaşıyordu. Genç fenomenin beklenmedik ölümü, takipçilerini ve sevenlerini yasa boğdu.

24 yaşındaki TikTok fenomeni feci kazada hayatını kaybetti

24 yaşındaki TikTok fenomeni feci kazada hayatını kaybetti

24 yaşındaki TikTok fenomeni feci kazada hayatını kaybetti

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıEmre A.:

1 hafta önceki haber

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