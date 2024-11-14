21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı.

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜNLERCE DEVAM ETMİŞTİ

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde oluşturulan özel ekiplerin de katılımıyla hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürdürülmüştü.

100'E YAKIN NUMUNE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Kabaiş'in cansız bedeni, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Kabaiş'in cenazesi, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan ön otopsi incelemesinin ardından alınan 100'e yakın numune, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Daha sonra İstanbul Adli Tıp Merkezine gönderilen 100'e yakın numune örneği yapılan incelemelerin ardından sonucu Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Raporunda çıkan sonuçta ise Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi raporuyla ilgili açıklama yapan Van Barosu Kadın Hakları Merkezi de, Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğunu ifade etti.