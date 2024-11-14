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21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

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Van'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in otopsi raporu ortaya çıktı. 100'e yakın numune örneğinin yollandığı Van Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan raporda Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Rojin Kabaiş 27 Eylül'de kaybolmuş ve bir daha haber alınamamıştı.

21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

ARAMA ÇALIŞMALARI GÜNLERCE DEVAM ETMİŞTİ

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde oluşturulan özel ekiplerin de katılımıyla hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürdürülmüştü.

21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

100'E YAKIN NUMUNE İSTANBUL'A GÖNDERİLDİ

Kabaiş'in cansız bedeni, Tuşba ilçesine bağlı Mollakasım Mahallesi'nde Van Gölü kıyısında bulundu. Kabaiş'in cenazesi, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenaze aracıyla Van Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Yapılan ön otopsi incelemesinin ardından alınan 100'e yakın numune, İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Daha sonra İstanbul Adli Tıp Merkezine gönderilen 100'e yakın numune örneği yapılan incelemelerin ardından sonucu Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Adli Tıp Raporunda çıkan sonuçta ise Rojin Kabaiş'in Van Gölü'nde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi raporuyla ilgili açıklama yapan Van Barosu Kadın Hakları Merkezi de, Rojin Kabaiş'in ölüm nedeninin suda boğulma olduğunu ifade etti.

21 yaşındaki Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni belli oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıEmre null:

Devlet bir an once bu gözü doymaz 3 harfli marketlere de KAYYUM tamalidir zamlar yuznden insanlarımız sağlıklı beslenemiyor vitamin kalsiyum mineral alamıyor boylece dikkat edemiyor yürürken denize gole düşüyor kaza yapıyor akli başından gidiyor cinayet işliyor hep bu zamlar yuzundem kesinlikle devlet bir an once marketlee kayyum atamalidr 1 yumurta 8 lira olmuş tanesi bu nasıl Müslümanlık nasıl fatih sultan mehmedimin torunlulugu nasıl ummetcilik nasıl yuce vicdansızlık nasıl ahlaksizlik

Yorum Beğen75
Yorum Beğenme21
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Haber YorumlarıH Riza Özkan:

zaten sudan çıkarıldı boğulduğunu herkes biliyor

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
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