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14 yaşındaki Gülden, bıçaklanarak öldürülmüş halde okul bahçesinde bulundu

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Edirne'de 14 yaşındaki Gülden Coni, okulunun bahçesinde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Gülden'in hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan inceleme sonucunda Gülden'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

EDİRNE'de Gülden Coni (14), Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde, bıçaklanmış halde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Çavuşbey Mahallesi Horozlubayır Sokak üzerinde bulunan Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okul bahçesinde bir kızın hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, isminin Gülden Coni olduğu öğrenilen kız çocuğunun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Gülden Coni'nin cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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