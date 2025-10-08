12 yaşındaki kız, trenin üstünde sörf yaparken feci şekilde can verdi

New York'ta iki küçük kız, trenin üzerinde "subway surfing" (metro sörfü) yaparken hayatını kaybetti.

12 yaşındaki Zemfira Mukhtarov ve 13 yaşındaki Ebba Morina, Williamsburg'daki Marcy Avenue–Broadway istasyonunda trenin tepesinde ölü bulundu.

"Subway surfing" adı verilen bu çılgınlıkta, gençler trene normal şekilde binmek yerine, vagonun tavanına tırmanarak tehlikeli videolar çekiyor.

Zemfira, ölümünden birkaç hafta önce TikTok hesabında trende sörf yaptığı ve tren raylarının üzerinde yürüdüğü anları paylaşmıştı.

Videolarda küçük kız, bir köprü kirişine tutunarak altından tren geçerken dengesini korumaya çalışıyor.

Annesi Nataliya Rudenko, kızını bu davranıştan vazgeçirmeye çalıştığını ancak başarılı olamadığını söyledi:

"O, macera peşinde koşan bir çocuktu. Odasında oturmak yerine sürekli yeni şeyler denerdi."

Zemfira, 13. yaş gününe sadece birkaç hafta kala yaşamını yitirdi.

Annesi, kızının ölüm haberini televizyonda izlerken öğrendiğini anlattı:

"Onun odasında uyuduğunu sanıyordum. Şimdi cenazesini planlıyoruz."

Küçük kızın 11 yaşındaki kız kardeşi Maryam, haberlerde gördüğü görüntülerde Zemfira'nın kaykayını ve çantasını tanıdığını söyledi:

"Kaykayını görünce hemen onun olduğunu anladım."

Baba Ruslan Mukhtarov ise yaşadığı acıyı GoFundMe üzerinden şu sözlerle paylaştı:

"Hiçbir anne baba çocuğunu bu kadar trajik bir şekilde kaybetmemeli. Biz hâlâ bu acıyı kabullenemiyoruz."

Ulaşım yetkilileri olayı "çok üzücü bir trajedi" olarak değerlendirirken, polis bu yıl New York'ta beş kişinin metro sörfü yaparken hayatını kaybettiğini açıkladı.