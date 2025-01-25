10 yaşındaki çocuk ağabeyini yatağında ölü buldu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Konuksever Mahallesi'nde bulunan 8 katlı apartmanın birinci katında annesinin evde olmadığı sırada ağabeyi Kadir Yaman'dan haber alamayan 10 yaşındaki kardeşi S.Y., odasına girdi.

KOMŞULARINDAN YARDIM İSTEDİ

Ağabeyi Kadir Yaman'ı odasında yatak üzerinde sırt üstü hareketsiz gören S.Y., komşulardan yardım istedi. Apartman sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekibi yaptığı incelemede Kadir Yaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Durumun bildirilmesiyle olay yerine gelen belediye tabibi ölümü şüpheli buldu. Olay yeri inceleme ve savcının çalışmasının ardından Kadir Yaman'ın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Psikolojik ilaçlar kullandığı öğrenilen Yaman'ın cansız bedeninde herhangi bir darp, kesici ve delici alet izinin olmadığı belirtildi.