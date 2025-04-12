10 gündür aranın yaşlı adamın metruk binada cesedi bulundu
Bursa'nın İznik ilçesinde kundura tamirciliği yapan ve 10 gündür kayıp olan 69 yaşındaki Mehmet Ali Yuca'nın metruk bir binada cansız bedeni bulundu.
Bursa'nın İznik ilçesi Mahmutçelebi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Ali Yuca, 2 Nisan'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi.
ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yuca'ya ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı.
CANSIZ BEDENİ METRUK BİNADA BULUNDU
Ekipler, arama çalışmalarının 10. gününde bugün saat 17.30 sıralarında Mehmet Ali Yuca'nın metruk bir binada cansız bedenini buldu.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Yuca'nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa