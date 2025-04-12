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10 gündür aranın yaşlı adamın metruk binada cesedi bulundu

10 gündür aranın yaşlı adamın metruk binada cesedi bulundu
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Bursa'nın İznik ilçesinde kundura tamirciliği yapan ve 10 gündür kayıp olan 69 yaşındaki Mehmet Ali Yuca'nın metruk bir binada cansız bedeni bulundu.

Bursa'nın İznik ilçesi Mahmutçelebi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 69 yaşındaki Mehmet Ali Yuca, 2 Nisan'da evden çıktıktan sonra geri dönmedi.

10 gündür kayıptı; metruk binada cesedi bulundu

ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yuca'ya ulaşamayan yakınlarının kayıp ihbar üzerine jandarma ekipleri mahallede ve çevresinde arama çalışması başlattı.

10 gündür kayıptı; metruk binada cesedi bulundu

CANSIZ BEDENİ METRUK BİNADA BULUNDU

Ekipler, arama çalışmalarının 10. gününde bugün saat 17.30 sıralarında Mehmet Ali Yuca'nın metruk bir binada cansız bedenini buldu.

10 gündür kayıptı; metruk binada cesedi bulundu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Yuca'nın kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemlerinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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