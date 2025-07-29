29 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

29 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 29 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 29 Temmuz tarihinde neler oldu? 29 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 29 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

29 TEMMUZ NE GÜNÜ?

Gezegenin doğal kaynaklarını bir yıl içinde sürdürülebilir şekilde tüketme kapasitesini aştığımız tarih olan Dünya Limit Aşımı Günü, bu yıl 29 Temmuz'da kaydedildi. Bu tarih, insanlığın 2025 yılı için doğaya ayrılmış tüm kaynakları sadece yedi ayda tükettiğini ortaya koyuyor.

Çevre örgütleri ve bilim insanları, Dünya Limit Aşımı Günü'nün her yıl daha erken bir tarihe denk gelmesinin, sürdürülemez tüketim alışkanlıklarının bir sonucu olduğuna dikkat çekiyor.

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1830 - Fransa'da Temmuz Devrimi; X. Charles tahtından indirildi ve yerine Louis Philippe getirildi.

1832 - Kavalalı İbrahim Paşa komutasındaki Mısır Hidivliği Ordusu, Ağa Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı Ordusu'nu Belen Geçidi'nde yapılan muharebede yenilgiye uğrattı.

1900 - İtalya Kralı I. Umberto, Gaetano Bresci adlı bir anarşist tarafından öldürüldü.

1921 - Adolf Hitler, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin Genel Başkanı oldu.

1947 - Dünyanın, tamamı elektronik ilk bilgisayarı ENIAC, hafızasının arttırılması amacıyla verilen aradan sonra tekrar çalıştırıldı ve 2 Ekim 1955'e dek sürekli çalıştı.

Bugün ne günü

1948 - 1948 Yaz Olimpiyatları: II. Dünya Savaşı nedeniyle 12 yıldır yapılamayan olimpiyatlar Londra'da başladı.

1953 - TCDD İşletmesi kuruldu.

1957 - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu kuruldu.

1958 - NASA kuruldu.

1967 - Venezuela'nın Karakas kentinde deprem: Yaklaşık 500 kişi öldü.

1981 - Birleşik Krallık'ta Galler prensi Charles, Lady Diana ile evlendi.

1987 - Margaret Thatcher ile François Mitterrand, Manş Tüneli'nin inşasına ilişkin anlaşmayı imzaladılar.

1989 - İran Devlet Başkanlığı seçimlerini Haşimi Rafsancani kazandı.

Tarihte bugün ne oldu

1999 - Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez bir Başkan görev başındayken ceza aldı. Başkan Bill Clinton, yalan ifade vermek suçundan 90.000 Dolar ödemeye mahkûm edildi.

2005 - Astronomlar, Güneş Sistemi'nde Eris adını verdikleri bir cüce gezegen keşfettiklerini duyurdular.

2016 - Hakkâri saldırısı: Hakkâri - Çukurca karayolunda yol kontrolü yapan askerlere, PKK tarafından düzenlenen saldırıda, 8 asker öldü, 25 asker de yaralandı.