28 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 28 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 28 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 28 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 28 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
28 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 28 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 28 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.
OLAYLAR
1499 - Mustafa Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması, Mora yarımadasında Venedik kontrolünde kalan son kale olan İnebahtı'yı fethetti.
1789 - William Herschel, Satürn'ün yeni ay'ını keşfetti.
1845 - Scientific American dergisinin ilk sayısı yayımlandı.
1898 - Caleb Bradham, ürettiği karbonatlı içeceğin adını "Pepsi-Cola" olarak değiştirdi.
1907 - UPS, James E. Casey tarafından Seattle, Washington'da kuruldu.
1916 - Alman İmparatorluğu, Romanya Krallığı'na savaş ilan etti.
1916 - İtalya Krallığı, Alman İmparatorluğu'na savaş ilan etti.
1924 - Gürcistan'da muhalefet, SSCB'ye karşı isyan başlattı.
1934 - Üsküdar-Kadıköy tramvay hattının ilk denemesi yapıldı.
1954 - Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, Savarona yatı ile Yugoslavya'ya gitti.
1963 - ABD'de Güney'den başlayan "Sivil Haklar Yürüyüşü" Washington'da Lincoln Anıtı önünde son buldu. Martin Luther King, Jr., 200.000 kişiye hitaben ünlü I Have a Dream konuşmasını yaptı.
1964 - Ankara'da 20 bin genç ABD Büyükelçiliği'ne yürüdü, Yunanistan Büyükelçiliği de taşlandı.
1974 - Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nde elektrik üretilmeye başlandı.
1979 - Nesrin Olgun, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk Türk kadını oldu.
1987 - Yapımı 20 yılda tamamlanan Kocatepe Camii, Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.
1988 - Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'nde yapılan havacılık gösterileri sırasında, İtalya Hava Kuvvetleri gösteri takımının üç uçağı, havada çarpışarak seyircilerin üzerine düştü; 75 kişi öldü, 346 kişi yaralandı.
1990 - Illinois'te kasırga: 28 kişi öldü.
1990 - Irak, Kuveyt'i yeni bölgesi ilan etti.
1991 - Mikhail Gorbachev, Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreterliği'nden istifa etti.
1991 - Ukrayna, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti.
1995 - Markale Katliamı: 37 kişi öldü, 90 kişi de yaralandı. Bu olay, NATO askeri müdahalesine gerekçe oldu.
1996 - Prens Charles ile Prenses Diana boşandılar.
1999 - 23 Nisan 1999'dan önce işlenmiş suçları kapsayan Af Yasa Tasarısı, TBMM'de kabul edildi.
2001 - Üzeyir Garih'in öldürülmesiyle ilgili aranan İstanbul Hasdal Mekanize Alay Komutanlığı'nda askerliğini yapan er Yener Yermez firar etti.
2003 - Turquality projesinin hukuki alt yapısını oluşturulmak üzere, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2003/3 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurt Dışında Markalaşması ve Türk Malı İmajının Oluşturulmasına ilişkin Tebliğ"i yürürlüğe girdi.
2006 - PKK bağlantılı bir örgütün üstlendiği uzaktan kumandalı bombalı saldırı sonucu, Antalya'da İlter Avşar (18), İmran Arık (20) ve Baki Baykurt adlı kişiler yaşamını yitirdi.
2007 - Abdullah Gül, 339 oyla TBMM tarafından 11. Cumhurbaşkanı seçildi.
2007 - Ay tutulması gerçekleşti.
DOĞUMLAR
1025 - Go-Reizei, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 70. imparatorudur (ö.1068)
1582 - Taichang, Çin'in Ming Hanedanı'nın 14. İmparatoru (ö. 1620)
1749 - Johann Wolfgang von Goethe, Alman şair ve oyun yazarı (ö. 1832)
1765 - Tadeusz Czacki, Polonyalı tarihçi, pedagog ve parabilimci (ö. 1813)
1801 - Antoine Augustin Cournot, Fransız matematikçi (ö. 1877)
1814 - Sheridan Le Fanu, İrlandalı Gotik hikâye ve gizem romanı yazarıdır (ö. 1873)
1867 - Umberto Giordano, İtalyan besteci (ö. 1948)
1871 - Tunalı Hilmi Bey, Türk siyasetçi ve Türkçülük hareketinin önde gelen isimlerinden (ö. 1928)
1878 - George Whipple, Amerikalı doktor, patolog, biyomedikal araştırmacısı ve tıp fakültesi eğitimcisi ve yöneticisi (ö. 1976)
1884 - Peter Fraser, 1940-1949 arasında Yeni Zelanda başbakanı (ö. 1950)
1896 - Liam O'Flaherty, İrlandalı yazar (ö. 1984)
1899 - Andrey Platonov, Rus yazar (ö. 1951)
1899 - Charles Boyer, Fransız oyuncu (ö. 1978)
1903 - Bruno Bettelheim, Amerikalı psikologtur (ö. 1990)
1910 - Tjalling Koopmans, Hollandalı ekonomist (ö. 1985)
1911 - Joseph Luns, Hollandalı siyasetçi (ö. 2002)
1913 - Richard Tucker, Amerikalı tenor (ö. 1975)
1916 - C. Wright Mills, Amerikalı sosyolog (ö. 1962)
1916 - Jack Vance, Amerikalı yazar (ö. 2013)
1917 - Jack Kirby, Amerikalı çizgi roman yazarı ve editör (ö. 1994)
1919 - Ben Agajanian, Amerikalı Amerikan futbolu oyuncusu (ö. 2018)
1919 - Godfrey Hounsfield, İngiliz elektrik mühendisi, Bilgisayarlı tomografinin mucidi ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 2004)
1925 - Donald O'Connor, Amerikalı bir dansçı, şarkıcı ve oyuncudur (ö. 2003)
1925 - Arkady Strugatsky, Rus romancı (ö. 1991)
1928 - Peggy Ryan, Amerikalı atristtir (ö. 2004)
1930 - Windsor Davies, İngiliz oyuncu (ö. 2019)
1930 - Ben Gazzara, Amerikalı oyuncudur (ö. 2012)
1932 - Yakir Aharonov, Kuantum Fiziği üzerine uzman bir fizikçi
1932 - Andy Bathgate, Kanadalı profesyonel buz hokeyi oyuncusu (ö. 2016)
1933 - Régis Barailla, Fransız siyasetçi (ö. 2016)
1938 - Erdoğan Demirören, Türk sanayici ve iş adamı (ö. 2018)
1938 - Paul Martin, Kanadalı siyasetçidir
1940 - Engin Çağlar, Türk sinema oyuncusu
1943 - Uğur Dündar, Türk gazeteci ve televizyoncu
1944 - Ahmet Nazif Zorlu, Türk iş adamı
1946 - Mazlum Kiper, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı
1947 - Emlyn Hughes, İngiliz millî futbolcudur
1948 - Vonda N. McIntyre, Amerikalı bilimkurgu yazarı (ö. 2019)
1956 - Luis Guzmán, Amerikalı sinema ve televizyon oyuncusu
1957 - Ivo Josipoviç, Hırvat siyasetçi
1957 - Manolo Preciado, İspanyol futbolcu ve teknik direktör (ö. 2012)
1957 - Ai Weiwei, Çinli çağdaş sanatçı ve aktivist
1958 - Scott Hamilton, Amerikalı olimpiyat şampiyonu buz patenci
1959 - Brian Thompson, Amerikalı oyuncu
1960 - Romerito, Paraguaylı futbolcu
1961 - Jennifer Coolidge, Amerikalı oyuncu, komedyen ve aktivist
1962 - David Fincher, Amerikalı yönetmen
1964 - Lee Janzen, Amerikalı golfçü
1964 - Kaj Leo Johannesen, Faroe Birlik Partisi (Sambandsflokkurin)'ni temsil eden Faroe Adalarının eski başbakan
1964 - Levent Tülek, Türk sinema ve tiyatro oyuncusu
1965 - Shania Twain, Kanadalı şarkıcı
1966 - Volkan Severcan, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı
1968 - Billy Boyd, İskoç aktör
1969 - Jack Black, Amerikalı oyuncu ve müzisyen
1969 - Jason Priestley, Kanadalı-Amerikalı oyuncu ve yönetmendir
1969 - Sheryl Sandberg, Facebook'ta COO görevini üstlenmektedir
1971 - Todd Eldredge, Amerikalı buz patenci
1972 - Aykut Erdoğdu, Türk maliyeci ve siyasetçi
1973 - J. August Richards, bir Amerikan sinema ve televizyon oyuncusudur
1974 - Johan Andersson, Paradox Interactive için çalışan bir video oyunu tasarımcısı ve yapımcısıdı
1974 - Halil Altınköprü, Türk müzisyen
1974 - Carsten Jancker, Alman millî futbolcu ve teknik direktördür
1975 - Jamie Cureton, İngiliz futbolcudur
1976 - Cornel Frasineanu, Rumen futbolcu
1976 - Federico Magallanes, Uruguaylı millî futbolcudur
1979 - Leonardo Iglesias, Arjantinli futbolcu
1980 - Carly Pope, Kanadalı oyuncu
1981 - Daniel Gygax, İsviçreli eski futbolcudur
1981 - Agata Wróbel, Polonyalı halterci
1982 - LeAnn Rimes, Amerikalı şarkıcı
1982 - Thiago Motta, Brezilyalı futbolcu
1986 - Jeff Green, Amerikalı Basketbolcu
1986 - Armie Hammer, Amerikalı oyuncu
1986 - Florence Welch, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
1987 - Caleb Moore, Amerikalı profesyonel kar motosikleti yarışçısı (ö. 2013)
1989 - César Azpilicueta, İspanyol futbolcudur
1989 - Valtteri Bottas, Fin Formula 1 pilotu
1990 - Bojan Krkic, İspanyol futbolcu
1991 - Andreja Pejic, Sırp (annesi) ve Hırvat (babası) asıllı Avustralyalı transgender kadın manken
1992 - Bismack Biyombo, Demokratik Kongolu profesyonel basketbolcudur
1993 - Sora Amamiya, Japon oyuncu ve seslendirme sanatçısı
1997 - Bazzi, Amerikalı şarkıcı
ÖLÜMLER
388 - Magnus Maximus, Roma İmparatoru (d. 335)
430 - Hippolu Augustinus, Kuzey Afrikalı teolog (d. 354)
770 - Koken, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 46. ve 48. hükümdarıdır (d. 718)
1149 - Muinüddin Üner, 24 Ağustos 1139'da Şam Valiliğine atanmış ve özellikle İkinci Haçlı Seferi'nde Şam Kuşatması sırasında şehri başarıyla savunmuştur
1564 - Cardonali Joana, İspanyol soylu (d. 1500)
1645 - Hugo Grotius, Hollandalı filozof ve yazar (d. 1583)
1654 - Axel Oxenstierna, İsveçli bir devlet adamı (d. 1583)
1900 - Henry Sidgwick, İngiliz filozof ve ekonomist (d. 1838)
1903 - Frederick Law Olmsted, Amerikalı mimar (d. 1822)
1914 - Anatoli Lyadov, Rus besteci (d. 1855)
1943 - III. Boris, Bulgaristan Çarı (d. 1894)
1959 - Raphael Lemkin, Yahudi asıllı Polonyalı avukat (d. 1900)
1959 - Bohuslav Martinu, Fransa - ABD vatandaşlığına geçmiş opera ve batı klasik müzik bestecisi, kemancı (d. 1890)
1976 - Anissa Jones, Amerikalı çocuk oyuncudur (d. 1958)
1978 - Robert Shaw, İngiliz aktör ve yazar (d. 1927)
1981 - Béla Guttmann, Macar eski futbolcu ve teknik direktör (d. 1900)
1984 - Muhammed Necib, 1952'de Kral I. Faruk'un devrilmesinde önemli rol oynayan Mısırlı asker ve devlet adamı (d. 1901)
1985 - Ruth Gordon, Amerikalı aktris (d. 1896)
1987 - John Huston, Amerikalı yönetmen (d. 1906)
1993 - Edward Palmer Thompson, İngiliz tarihçi (d. 1924)
1993 - Oben Güney, Türk tiyatro sanatçısı (d. 1938)
1995 - Michael Ende, Alman fantastik çocuk kitapları yazarı (d. 1929)
1999 - Turgut Sunalp, Türk asker ve siyasetçi (d. 1917)
2005 - Jacques Dufilho, Fransız oyuncu (d. 1914)
2006 - Melvin Schwartz, Amerikalı fizikçi (d. 1932)
2007 - Antonio Puerta, İspanyol futbolcu (d. 1984)
2008 - İlhan Berk, Türk şair (d. 1918)
2010 - Sinan Hasani, Arnavut yazar ve devlet adamıdır (d. 1922)
2011 - Necip Torumtay, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 20. Genelkurmay Başkanı (d. 1926)
2012 - Shulamith Firestone, Kanadalı feminist yazar, aktivist (d. 1945)
2012 - Alfred Schmidt, Alman düşünür ve toplumbilimcidir (d. 1931)
2014 - Hal Finney, Pretty Good Privacy bilgisayar yazılımları üreten PGP Corporation'da yazılım geliştirici (d. 1956)
2014 - Bill Kerr, Avustralyalı sinema ve dizi oyuncusudur (d. 1922)
2014 - Arda Uskan, Türk gazeteci ve sunucu (d. 1947)
2015 - Oktay Akbal, Türk gazeteci ve yazar (d. 1923)
2015 - Al Arbour, Kanadalı buz hokeyi oyuncusu, koç ve yönetici (d. 1932)
2015 - Nasir Purpirar, İranlı bir yazardır (d. 1941)
2016 - Ben Eliezer, Mizrahi kökenli İsrailli politikacı ve general (d. 1936)
2016 - Harry Fujiwara, Amerikalı eski profesyonel pankreas güreşçisi, çalıştırıcı ve güreş menajeri (d. 1934)
2016 - Juan Gabriel, Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı (d. 1950)
2017 - Mireille Darc, Fransız manken ve oyuncu (d. 1938)
2017 - Tsutomu Hata, 1994 yılında Japonya'nın 51. başbakanı olarak görev yapmış Japon siyasetçi (d. 1935)
2018 - Josep Fontana, İspanyol tarihçi ve eğitimcidir (d. 1931)
2019 - Michel Aumont, Fransız oyuncu ve komedyen (d. 1936)
2019 - Nancy Holloway, Amerikalı şarkıcı ve oyuncu (d. 1932)
2020 - Chadwick Boseman, Amerikalı aktör. (d. 1976)
2020 - Manuel Valdés, Meksikalı oyuncu, komedyen ve dublaj sanatçısı (d. 1931)
2020 - Harikrishnan Vasanthakumar, Hint işadamı ve politikacı (d. 1950)
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