26.12.2021 Tarihli Elektrik Kesintisi

HATAY (Habermetre) - 26. 12. 2021 Tarihinde Enerji Verilemeyecek Yerler

Hatay'ın Antakya İlçesi Kardeşler Mahallesi, 2., 4. Ve, 6. Sokak, Güzelburç Mahallesi, Atatürk, Gündüz, Utku Acun, A 5 Çıkmaz, A 6 Çıkmaz Ve, Kayalar Sokak, Küçükdalyan Mahallesi Yasemin, Yeşilova, Antakya-Reyhanlı, Sevgi, Çağdaş, Nazım Hikmet, Beyazgül, Güzel Yayla, Mehmet Yeloğlu, Doğa, Berfin, Sakarya, Çayır, Ahsen, Latif, Yaprak, Kadir Ve, Azim Sokak, Maşuklu Mahallesi, Curi, Duygu, Onur, Uğur Mumcu, Taşkıran, Deniz, Kadife, Bahçe, Akasya, Asma, Paşalar, Aydınlık, Merve, Fenerbahçe, Fulya, Çamlık, Egemenlik, Taktuklar, Kaplan, Çiçek, İstiklal, Demet, Suphi Akar, Atatürk, Vali Utku Acun, Asi, Gümüş, Zafer, İnönü, Yaprak, Ceviz Yiğiterler, Antakya-Reyhanlı Yolu, Kayarlar, Nergiz, Menekşe, Şabanoğlu, Sümbül, Mehmet Arslan, Yayla, Perçemli, Mustafa Kemal, Ozan, Ali Deyyup, Fatih, Karlı, Zeynep, Serkan, Hayal, Nursel, Saylan, İstiklal/4, Maşuklu/2, Yayla 2, Kayarlar 2, Antakya-Reyhanlı/20, Yiğiterler 3, Taşkıran/1, Sümbül/1, Yiğiterler 2, Menekşe 2, Demet/1, Maşuklu/1, İstiklal/9, Egemenlik/1, İstiklal/10, İnönü/5, Yayla 1, Asi/2 Ve, İnönü 7 Sokak, Narlıca Mahallesi, 418., 1601., Gündüz, 18., 503, 320., 517., 410 ve Cumhuriyet Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Antakya İlçesi Kuruyer Mahallesi, Ali Dede, Merkez, Kale Yolu, Merkez/21, Antakya-Altınözü, Merkez/11, Merkez/18, Merkez/36 ve Merkez/24 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Yayladağı İlçesi Kösrelik Mahallesi Kösrelik Ve, Kösrelik/1 Sokak, Olgunlar Mahallesi Olgunlar, Ağlıca, Olgunlar/4, Olgunlar/1 ve Olgunlar/2 Sokak, Şakşak Mahallesi, Çakrak, Şakşak, Şakşak/5, Şakşak/14., Şakşak/1, Şakşak/6 ve Şakşak/4 Sokak, Yenice Mahallesi Hamam, Yenice, Gürlen, Yenice/10, Yenice/11, Yenice/3, Yenice/5, Yenice/2, Yenice/4 ve Yenice/9 Sokak, Sungur Mahallesi Sungur, Sungur/2 ve Sungur/4 Sokak, Sürütme Mahallesi Köken ve Sürütme Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın İskenderun İlçesi Denizciler Mahallesine 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Gözcüler Mahallesi Atatürk, 59, 68, Şehit Jandarma Er Metin Kirmit, 60, 67, 70, 150, 146, 130, 122, 121, 119, Tarlabaşı, Şehit Jandarma Er Metin Kirmit/3 ve Hacıahmetli Mücavir/1 Sokaklara 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Belen İlçesi Şekere Mahallesine 9: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Arpaçiftlik Mahallesi Atatürk, Cemil Duman Sokak ve Gözcüler Atatürk, Belediye, Paşa, Cumhuriyet, Selvi, Meltem, Amanos, Çelik, Sağlık ve Tarlabaşı Sokaklara 9: 30-13: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Hacıahmetl Mahallesine 14: 00-17: 30 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi Uğur Mumcu(Şarkonak), Akdeniz, 525, 500, 536, 531, 370, 350, 365, 373, 534, 526, 533, 540, 535, 363/1, 370/2, 370/3 ve 380/1 Sokaklara 9: 30-17: 30 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Arsuz İlçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi 549, Uğur Mumcu(Şarkonak), 544, 550, 567, 551, 559, 511, 568, 569, 510, 526, 529, Şehit Bedi Acar ve 528 Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Dörtyol İlçesi Özerli Mahallesi, Çınar, Özülü, Değirmen, Değirmenci, Dikilitaş, Kuzulu, Şehit Er Yusuf Can, Gökalp, Pınar, Çay Küme, Balcılar, Veysel Karani, Özdal, Gözübenli, Derebahçe Çıkmaz, 751 Nolu, 760 Nolu, Arslan Çıkmazı sokak ile Karakese Mahallesi, Tuna, Türkistan, Yunus Emre, Ötügen, Şahin, Şen, Şeyh Şamil, Alparslan Han, Atatürk, Ateş, Balcı, Can, Cengiz Çıkmazı, Erciyes, Gazi, Hüsamlı, Koca Yusuf, Kurnaz, Menekşe Çıkmazı, Payas, Akasya, Aktaş, Albayrak Çıkmaz, Arık, Bayrak, Cami, Cihan, Ergenekon, Fatih, Gazi Osman Paşa, Hacı Abit, Hilal, Kaba, Kılınç Çıkmazı, Kürşat, Küçük Çıkmaz, Mevlana, Pekmezci, Pınar, Soylu, Topçu Çıkmazı, Zobu Çıkmazı, Özcan Çıkmaz, İlyas Çakır, İstiklal, Taşkent, 705 Nolu, Ç. Huzur, Sağlık, Bülbül, Derebahçe Çıkmaz, Gökdere Çıkmaz, Işık, Kızılay, Lale Çıkmazı, Turan, Yıldız Han, İlk Kurşun, Şeker, Şehit Yusuf Can, Bağlar, Eyüpoğlu Çıkmaz, Gül Çıkazı, Kafkas Çıkmaz, Kuru Dere, Plevne, Boso, Yılmaz, Nur, Arslan, Göktürk, 709 Nolu, Ç. Topaktaş, Yahyalı, T. Su Deposu, T. 2 Nolu Çamlık, Harmangöl, Topaktaş 3 Nolu, Şehit Er Yusuf Can Sokak ile Konaklı Mahallesi Konaklı Sokağa 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

Hatay'ın Kumlu İlçesi Hamam Mahallesi, Yeniköy, Curcurum, Sokak ve Hatayhamamı, Şarkhamamı, Pürdeloğlu, 1103, Cumhuriyet, Çelikler, Ahmet Kirat, 1101, Sokak ve Kelli Mahallesi, Genç Osman, Mimar Sinan, Okul-, Cumhuriyet-, Mustafa Kemal-, Yeni, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal-, Sokaklara 9: 00-17: 00 saatleri arasında YG-Hizmet Alım çalışması nedeniyle enerji verilemeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG-AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz.

Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin teknik direktörü sizce kim olmalı? #VitorPereira | #Fenerbahçe — Haberler (@Haberler) December 20, 2021

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