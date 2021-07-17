24'Üncü Kayısı Festivali'nde İlk Gün Çeşitli Etkinliklerle Tamamlandı

24'üncü Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali'nin ilk günü yapılan etkinliklerle tamamlandı.

24'üncü Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali'nin ilk günü yapılan etkinliklerle tamamlandı. Festivalin ilk günü, Şemsiye Sokakta festivalin açılışının ardından Millet Bahçesi'nde 'Kayısının Serüveni' Fotoğraf sergisi ve çocukların boyama etkinliğinin ardından Sümer Park'ta gerçekleştirilen Malatya Türküleri konseriyle tamamlandı.

Pandemi kısıtlamaları nedeniyle geçtiğimiz yıl yapılamayan Kayısı Festivali, bu yıl yapılan etkinliklerle başladı. 16-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen 24. Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali'nin ilk günü çeşitli etkinliklerle tamamlandı. Yoğun katılımın olduğu Şemsiye Sokaktaki festival açılış programının ardından Millet Bahçesi'nde 44 eserin sergilendiği 'Kayısının Serüveni' başlıklı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Vatandaşların ilgi gösterdiği sergi açılışının ardından 06-14 yaş gruplarındaki 100 çocuğun katılımıyla Millet Bahçesi'nin farklı noktalarında boya etkinliği yapıldı.

Millet Bahçesi'nde yapılan etkinliklere katılan Malatya Yetimler Kervanı Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkan Yardımcısı Tülay Ayaz, " Başkanımızın güzel şeylere imzasını attığı gibi yine güzel bir çalışmasında birlikteyiz. Çünkü Yetimler Kervanı Derneği olarak yapılan etkinlikte çocuklarımızı ağırlıyorlar. Bizleri ağırlamaları sırasında da büyük bir nezaketle, hassasiyetle herhangi bir incinmişlik ve kırılmışlık olmasın diye çok iyi bir ekiple Başkanımız çalışıyor. Bu bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Pandemi sürecinde çokça evlerde kalan evlatlarımızın güzel bir sanatsal faaliyet içerisinde olmaları bizleri memnun etti. Başkanımızın nezdinde bütün ekibine teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayısımızı İleri Bir Noktaya Taşımak İçin Etkinlikler Yapıyoruz

Sergi açılışı ve boyama etkinliğinde yer alan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, " 24. Kayısı Festivali çerçevesinde öğrencilerimiz kayısı ile alakalı resim çalışması yaptılar. Yapılan çalışmaları Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte gezdik. Malatya kayısımız zaten tanınıyor. Kayısımızı daha da tanıtma noktasında ileri bir noktaya taşımak için etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız, insanlarımızın biriken enerjilerini dağıtmak, insanlarımızı rahata kavuşturma noktasında bir araya getirmek, bu tür etkinliklerle değişik kesimlerin bir araya gelerek muhabbet, sohbet etmelerini sağlamak festivalimizin amacıdır demişti. Bu anlamda öğrencilerimizin, çocuklarımızın yapmış olduğu çalışmaları gördük. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlerimizin Kayısı Festivalimizle Bütünleşmesi Bizi Mutlu Ediyor

Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte yer alan AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca ise, " Güzel bir mekanda güzel bir projeyle bir aradayız. Türkiye'nin sayılı şehirlerinde olan Millet Bahçelerinin en güzelinden birinde etkinliğimizi yapıyoruz. Millet Bahçesi'nin Malatya'mıza kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanımıza, diğer bakanlarımıza, milletvekillerimize, Büyükşehir Belediyemize ve Battalgazi Belediyemize teşekkür ediyorum. Güzel bir mekanın halkla bütünleşebilmesi ve özellikle pandemi sürecinde evde kalan çocuklarımızın mekandan faydalanabilmeleri ve Millet Bahçesiyle bütünleşebilmeleri adına güzel bir proje. Son birkaç yıldır yapılmayan dar kapsamlıda olsa Büyükşehir Belediyemizin organizasyonunda gerçekleştirilen Kayısı Festivalimizde gençlerimizin bütünleşmesi, birleşmesi bizleri de mutlu ediyor. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren sadece Malatya'mızdaki paydaşlarımız değil il dışındaki hemşerilerimizin de dışarıdaki tüm hemşeri katmanlarımızın da katıldığı bütünleştiği güzel bir festivalle festivaller geleneğimize devam ederiz. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" açıklamalarında bulundu.

Festivalimizdeki Amaçlardan Birisi de Kayısının Hak Ettiği Değeri Bulması

Festivallerde önemli olanın gençleri, çocukları, kadınları ve yaşlıları festivalin paydaşı yaparak Malatya ruhunu yukarıya doğru çıkarmak olduğunu belirten Başkan Gürkan, " 24. Kayısı Festivalimizi mütevazi bir şekilde Malatyalı hemşerilerimizle kutlamak istiyoruz. Bilindiği gibi 2 Temmuz'da pandemi ile ilgili kararlar alındıktan sonra aradaki zaman çok kısaydı. Bir taraftan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, diğer taraftan Kurban Bayramı ister istemez bizi sıkıştırdı. Dolayısıyla mütevazı şekilde bu yılı atlatalım önümüzdeki yıl bütün Malatya'nın paydaşlarının katıldığı geniş katılımlı bir kayısı festivalini amacına ve lafsına uygun bir şekilde gerçekleştirelim dedik. Kayısı festivalimizi kayısı hoşafı ikramı ve kayısı fuarının serüveninin olduğu sergiyle Şemsiye Sokakta başlattık. Ardından Millet Bahçesi'nde öğrencilerimizin tuvaller üzerine boyamasını yaptığı ve kayısı ile ilgili düşüncelerini ifade ettikleri resim etkinliğine katıldık.

Önemli olan festivalimizde gençlerimizi, çocuklarımızı, kadınlarımızı ve yaşlılarımızın hepsini bu işin paydaşına almak ve Malatya ruhunu yukarıya doğru çıkarmaktır. Festivalimizde sporcularla ilgili, gençlerle ilgili, vatandaşlarımıza hitap edeceğimiz programlarımız var. Bu seneyi mütevazı bir şekilde atlatarak önümüzdeki sene Kurban Bayramını geçirmiş oluruz daha kapsamlı ve Malatya dışında yaşayan hemşerilerimizin de katılımlarını sağlayarak güzel bir kayısı festivali gerçekleştiririz. 24'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz kayısı festivalimizde inşallah Malatya'da ki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep üst seviyede temayüz etmesini temenni ediyoruz. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Kayısı Milli ürünümüzdür. Kayısının da hak ettiği değer nezdinde gerek iç piyasa gerekse dış piyasa ölçeğinde hak ettiği değeri bulması noktasında belediye olarak, kamu kuruluşları olarak, ülkemiz olarak, hükümetimiz olarak, devletimiz ve bakanlıklarımız olarak pazar payının artması ve Malatya'ya katma değer olarak artı değer katması noktasında büyük gayret gösteriyoruz. Festivalimizdeki amaçlarımızdan birisi de kayısının hak ettiği değere ulaşmasıdır. İnşallah festivaller kayısı ürününün çeşitlendirilmesi, gıda çeşitlendirmesi ve ambalaj çeşitlendirilmesi noktasında da önemli bir değer katacaktır" diye konuştu.

24. Malatya Kültür Sanat ve Kayısı Festivali etkinlikleri kapsamında Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen sergi ve boyama etkinliği sonrasında Sümer Park'ta icra edilen Malatya Türküleri Konseri ile festivalde ilk gün tamamlandı.

Kaynak: Habermetre