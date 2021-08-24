24 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 24 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 24 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 24 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 24 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
24 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 24 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 24 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.
OLAYLAR
• 79 - Vezüv yanardağı püskürdü; Pompeii, Herculaneum, ve Stabiae şehirleri volkanik küller altında kaldı.
• 410 - Alarik komutasındaki Vizigotlar, Roma'yı yağmalamaya başladılar.
• 1349 - Mainz'da 6000 Yahudi, veba'dan sorumlu tutularak öldürüldü.
• 1516 - Mercidabık Savaşı: I. Selim'in Ordusu, Memlük Ordusu'nu yendi.
• 1572 - Fransa'da Katolikler, Kral IX. Charles'ın emriyle, silahsız ve savunmasız Protestanlara saldırarak onbinlercesini öldürdüler. Olaylar Paris civarında başladı, daha sonra diğer şehirlere de sıçradı. Bu katliam, sonradan Saint Barthelemy Katliamı olarak adlandırılacaktı.
• 1814 - İngiliz Birlikleri, Washington'u işgal etti, White House ve pek çok başka binayı ateşe verdi.
• 1851 - Palmer ve Goldschmid şirketleriyle sözleşme imzalayan Osmanlı Hükûmeti, borç para aldı.
• 1858 - Richmond, Virginia'da 90 zenci, eğitim almak suçuyla tutuklandı.
• 1875 - Matthew Webb, Manş Denizi'ni yüzerek geçen ilk kişi oldu.
• 1891 - Thomas Edison, hareketli çekim yapan kameranın patentini aldı.
• 1909 - Panama Kanalı'nın ilk betonları dökülmeye başlandı.
• 1912 - Alaska, ABD topraklarına dahil oldu.
• 1919 - Şarkî Anadolu Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu.
• 1920 - Türk Kurtuluş Savaşı sırasında meydana gelen Milli Aşireti Ayaklanması'nda asiler, Viranşehir'i işgal etti.
• 1925 - Kastamonu'ya gelen Atatürk, Şapka ve Kıyafet Devrimi'ni başlattı.
• 1929 - Türkiye ve İran, Dostluk Antlaşması imzaladı.
• 1931 - Fransa ve SSCB, Saldırmazlık Antlaşması imzaladı.
• 1932 - Amelia Earhart, ABD'yi baştan başa ve durmaksızın (Los Angeles'tan Newark'a) uçan ilk kadın oldu.
• 1936 - Üçüncü Türk Dil Kurultayı, Dolmabahçe Sarayı'nda toplandı.
• 1937 - Murgul bakır madeni sahası, Etibank'a devredildi.
• 1949 - Kuzey Atlantik Paktı Antlaşması (NATO) yürürlüğe girdi.
• 1954 - ABD'de "1954 Komünist Kontrol Yasası" ile ABD Komünist Partisi'ne yasak getirildi.
• 1954 - Brezilya Devlet Başkanı Getúlio Vargas intihar etti.
• 1958 - Bursa Kapalı Çarşı yangını.
• 1960 - Vostok'ta (Antarktika) rekor sıcaklık: -88 °C
• 1961 - İstanbul Petrol Rafinerisi A.Ş. (İPRAŞ) törenle üretime başladı. Şirketin %51 hissesinin Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), %49'unun ise ABD Şirketi Caltex'e ait olduğu açıklandı.
• 1963 - 200 metre serbest stil yüzmede rekor: Don Schollander (1:58).
• 1968 - Fransa, ilk hidrojen bombasını kullandı.
• 1969 - Türk-İş tarafından Ankara'da düzenlenen ve 50 bin işçinin katıldığı gösteride, Hükûmet ve Parlamento protesto edildi.
• 1981 - Mark David Chapman, John Lennon'u öldürmek suçundan 20 yıl hapse mahkûm edildi.
• 1989 - Voyager 2, Neptün gezegeninin yanından geçti.
• 1991 - Mikhail Gorbachev, SSCB Komünist Partisi Başkanlığı'ndan istifa etti. Aynı gün, Estonya, Letonya ve Ukrayna bağımsızlığını ilan etti. SSCB'nin dağılma süreci başladı.
• 1992 - Çin ve Güney Kore arasında diplomatik ilişkiler başladı.
• 1993 - Keşmir'de Müslümanlar ile Hindular arasında çıkan çatışmada, 20 Müslüman öldü.
• 1995 - Windows 95 işletim sistemi, Microsoft tarafından dünyaya tanıtıldı.
• 2006 - Uluslararası Astronomi Birliği (IAU), Plüton'un "cüce gezegen" olduğuna karar verdi.
• 2008 - Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten, İran'ın başkenti Tahran'a gitmek üzere havalanan Boeing 737 tipi bir yolcu uçağı, kalkıştan kısa süre sonra düştü. 68 kişinin öldüğü kazada, 22 kişi ise yaralı olarak kurtuldu.[1]
• 2016 - İtalya'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 250'den fazla kişi hayatını kaybetti.[2][3]
• 2016 - Türkiye, "Fırat Kalkanı" kod adıyla Cerablus'a sınır ötesi operasyon düzenledi. Bölge, IŞİD'den temizlendi ve Özgür Suriye Ordusu'nun eline geçti.
DOĞUMLAR
• 1151 - V. Geoffroy, Normandiya dükü (d. 1113)
• 1249 - II. Alexander, 1214'ten 1249'a ölümüne kadar İskoçya kralıdır (d. 1198)
• 1556 - Sophia Brahe, astronomi, kimya ve tıp bilgisine sahip Danimarkalı asil bir kadın ve tıpçı (d. 1643)
• 1759 - William Wilberforce, İngiliz hayırsever ve politikacı (ö. 1833)
• 1767 - Hans Conrad Escher von der Linth, İsviçreli bilim adamı, inşaat mühendisi, iş adamı, haritacı, ressam ve politikacı (ö. 1823)
• 1772 - I. Willem, Hollanda Kralı (ö. 1843)
• 1750 - Letizia Ramolino, İtalyan asilzade, I. Napolyon'un annesi (ö. 1836)
• 1824 - Antonio Stoppani, İtalyan jeolog, paleontolog ve öncü popüler bilim yazarı (ö. 1891)
• 1837 - Théodore Dubois, Fransız besteci (ö. 1924)
• 1865 - I. Ferdinand, Romanya Kralı (ö. 1927)
• 1899 - Albert Claude, Belçikalı biyolog ve Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü sahibi (ö. 1983)
• 1899 - Jorge Luis Borges, Arjantinli yazar (ö. 1986)
• 1902 - Carlo Gambino, İtalyan asıllı Amerikalı mafya lideri (Gambino Ailesi'ne ismini veren Sicilyalı mafya lideri) (ö. 1976)
• 1902 - Fernand Braudel, Fransız tarihçi (ö. 1985)
• 1903 - Karl Hanke, Nazi Almanyası siyasetçisi ve SS subayı ("Breslau cellatı" lakaplı) (ö. 1945)
• 1904 - Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Türk hukukçu, akademisyen, yazar ve gazeteci (ö. 1992)
• 1904 - Ömer Bedrettin Uşaklı, Türk şair, bürokrat ve siyasetçi (ö. 1946)
• 1916 - Léo Ferré, Fransız besteci (ö. 1993)
• 1917 - Şükriye Atav, Türk oyuncu (ö. 2000)
• 1922 - Howard Zinn, Amerikalı tarihçi (ö. 2010)
• 1928 - Tommy Docherty, İskoç futbolcu ve teknik direktör
• 1929 - Yaser Arafat, Filistinli devlet adamı (ö. 2004)
• 1935 - Lando Buzzanca, İtalyan komedi oyuncusu
• 1944 - Rocky Johnson, Samoa asıllı Kanadalı güreşçi (ö. 2020)
• 1945 - Vince McMahon, Amerikalı güreşçi
• 1947 - Paulo Coelho, Brezilyalı yazar
• 1947 - Anne Archer, Amerikalı oyuncu
• 1947 - Roger De Vlaeminck, Belçikalı eski profesyonel yol bisikleti yarışçısı
• 1948 - Jean Michel Jarre, Fransız müzisyen
• 1948 - Sauli Niinistö, Ulusal Koalisyon Partisi'nden Finlandiyalı bir politikacı
• 1948 - Alexander McCall Smith, Britanyalı yazar
• 1951 - Orson Scott Card, Amerikalı yazar, eleştirmen
• 1951 - Daníel Ágúst Haraldsson, İzlandalı şarkıcı
• 1951 - Oscar Hijuelos, Küba asıllı Amerikalı yazar (ö. 2013)
• 1955 - Mike Huckabee, ABD'nin Arkansas eyaletinin 54. valisidir
• 1957 - Stephen Fry, İngiliz komedyen
• 1957 - Yıldırım Türker, Türk yazar, senarist, çevirmen
• 1958 - Steve Guttenberg, Yahudi asıllı Amerikalı aktör
• 1958 - William Mangion, Maltalı şarkıcı
• 1960 - Perihan Mağden, Türk yazar
• 1960 - Takashi Miike, Japon film yapımcısı
• 1960 - Hideo Kojima, Japon video oyun tasarımcısı
• 1961 - Jared Harris, Bir İngiliz oyuncu
• 1962 - David Koechner, Amerikalı oyuncu ve komedyen
• 1963 - Wilco van Herpen, Hollandalı aşçı, fotoğrafçı ve haber muhabiri
• 1963 - Hideo Kojima, Bir Japon video oyun tasarımcısı, yönetmeni, yapımcısı ve yazarıdır
• 1964 - Mark Cerny, Amerikalı video oyunu tasarımcısı, programcısı, yapımcısı
• 1964 - Salican Şaripov, Özbek asıllı Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetinin ilk olarak Uzaya çıkan insanı, pilot ve kozmonot
• 1965 - Reggie Miller, şutör guard mevkiinde forma giymiş basketbolcudur
• 1965 - Marlee Matlin, Amerikalı oyuncu
• 1968 - Andreas Kisser, Brezilyalı gitarist (Sepultura)
• 1970 - Tugay Kerimoğlu, Türk futbolcu
• 1971 - Amy Spanger, Amerikalı oyuncu
• 1972 - Selin Sayek Böke, Türk akademisyen, ekonomist ve siyasetçi
• 1972 - Ava DuVernay, Amerikalı film yapımcısı
• 1973 - Carmine Giovinazzo, Amerikalı oyuncu
• 1973 - Dave Chappelle, Amerikalı komedyen
• 1975 - Roberto Colombo, İtalyan futbolcudur
• 1976 - Alex O'Loughlin, Avustralyalı aktördür Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
• 1976 - Nordin Wooter, Hollandalı futbolcudur
• 1977 - Denilson de Oliveira Araujo, Brezilyalı eski millî futbolcudur.
• 1977 - Denílson, Brezilyalı futbolcu
• 1977 - Robert Enke, Alman futbolcu (ö. 2009)
• 1977 - John Green, Amerikan kökenli yazardır
• 1977 - Jürgen Macho, Avusturyalı futbolcudur
• 1978 - Beth Riesgraf, Amerikalı oyuncu
• 1979 - Orlando Engelaar, Hollandalı eski futbolcudur
• 1979 - Michael Redd, Amerikalı basketbolcu
• 1980 - Rachael Carpani, Avustralyalı oyuncu
• 1981 - Chad Michael Murray, Amerikalı oyuncu
• 1982 - Jose Bosingwa, Portekizli futbolcu
• 1982 - Kim Källström, İsveçli eski millî futbolcudur
• 1983 - Tino Sabbatelli, Amerikalı güreşçi
• 1984 - Vitali Rahimov, Azeri güreşçi
• 1984 - Charlie Villanueva, Amerikalı basketbolcu
• 1984 - Yesung, Güney Koreli şarkıcı ve oyuncu
• 1986 - Joseph Akpala, Nijeryalı futbolcudur
• 1986 - Fabiano Santacroce, İtalyan futbolcudur
• 1988 - Rupert Grint, İngiliz oyuncu
• 1988 - Maya Yoshida, Japon millî futbolcudur
• 1989 - Reynaldo dos Santos Silva, Brezilyalı futbolcudur
• 1990 - Juan Pedro Lanzani, Arjantinli bir sinema, tiyatro ve televizyon oyuncusu, model ve şarkıcı
• 1990 - Yağmur Tanrısevsin, Türk oyuncu
• 1992 - Jemerson, Brezilyalı futbolcudur
• 1994 - Kelsey Plum, Amerikalı basketbolcu
• 1994 - Tyler Ennis, Kanadalı basketbolcu
ÖLÜMLER
• 79 - Gaius Plinius Secundus, Romalı yazar ve filozof (d. 23)
• 842 - Saga, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 52. imparatorudur (d. 786)
• 1042 - V. Mihail, Bizans İmparatoru (d. 1015)
• 1103 - III. Magnus, Norveç Kralı (d. 1073)
• 1313 - Henry VII, Almanya Kralı (d. 1275)
• 1516 - Kansu Gavri, Memlük Sultanı Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
• 1540 - Parmigianino (Girolamo Francesco Maria Mazzola), İtalyan ressam (d. 1503)
• 1572 - II. Gaspard de Coligny, Bir Fransız asilzade ve Fransa Amirali (d. 1519)
• 1759 - Ewald Christian von Kleist, Alman şair (d. 1715)
• 1832 - Nicolas Léonard Sadi Carnot, Fransız matematikçi (d. 1796)
• 1888 - Rudolf Clausius, Alman fizikçi (d. 1822)
• 1919 - Friedrich Naumann, Alman siyaset adamı ve kuramcı (d. 1860)
• 1943 - Simone Weil, Fransız yazar ve filozof (d. 1909)
• 1946 - James Clark McReynolds, Amerikalı bir avukat ve yargıçtı (d. 1862)
• 1954 - Getúlio Vargas, Brezilya Devlet Başkanı (d. 1882)
• 1956 - Kenji Mizoguchi, Japon yönetmen (d. 1898)
• 1972 - Hanna Reitsch, helikopter ve roket uçağı kullanabilen ilk kadın Alman test pilotu (d. 1912)
• 1982 - Muazzez Arçay, Türk oyuncu (d. 1907)
• 1983 - Kalevi Kotkas, Fin atlet (d. 1913)
• 1990 - Sergei Dovlatov, Rus yazar (d. 1941)
• 1992 - Rahmi Pehlivanlı, Türk ressam (d. 1926)
• 2006 - Cristian Nemescu, Rumen yönetmen (d.1979)
• 2007 - Aaron Russo, Amerikalı iş adamı, film yapımcısı, yönetmen ve aktivist (d. 1943)
• 2010 - Satoshi Kon, Japon film direktörü, animatör, senarist ve manga sanatçısıdır (d. 1963)
• 2011 - Seyhan Erözçelik, Türk şair (d. 1962)
• 2013 - Julie Harris, Amerikalı tiyatro ve film oyuncusudur (d. 1925)
• 2013 - Nílton de Sordi, Eski Brezilyalı millî futbolcudur (d. 1931)
• 2014 - Richard Attenborough, İngiliz aktör ve yönetmen (d. 1923)
• 2014 - Bekir Sıtkı Erdoğan, Türk şair (d. 1926)
• 2015 - Nazan İpşiroğlu, Türk sanat tarihi ve felsefe öğretmeni (d. 1923)
• 2015 - Justin Wilson, İngiliz Formula 1 ve IndyCar yarışçısı (d. 1978)
• 2016 - Michel Butor, Fransız yazar (d. 1926)
• 2016 - Walter Scheel, Alman siyasetçi ve devlet adamı (d. 1919)
• 2016 - Roger Tsien, Amerikalı kimyager. 2008 yılında, Osamu Shimomura ve Martin Chalfie ile birlikte Nobel kimya ödülünü kazanmıştır (d. 1952)
• 2017 - Kai Linnilä, Fin editör ve yazardır (d. 1942)
• 2017 - Jay Thomas, Amerikalı oyuncu (d. 1948)
• 2017 - Amelyn Veloso, Filipinli kadın gazeteci ve haber sunucusudur (d. 1974)
• 2018 - Vijay Chavan, Hint erkek sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu (d.1955)
• 2018 - Tom Frost, Amerikalı dağcılık sporcusu, fotoğrafçı ve kaya tırmanıcısıdır (d. 1937)
• 2018 - Robin Leach, İngiliz televizyon sunucusu ve köşe yazarrıdır (d. 1941)
• 2018 - Javier Otxoa Palacios, İspanyol erkek bisiklet yarışçısıdır (d. 1974)
• 2018 - Aleksey Paramonov, Sovyet-Rus eski futbolcu ve teknik direktördür (d. 1925)
• 2018 - Antonio Pennarella, İtalyan oyuncu (d. 1960)
• 2018 - Valentina Rastvorova, Sovyet-Rus kadın eskrimci (d. 1933)
• 2020 - Robbe De Hert, İngiltere doğumlu Belçikalı film yönetmeni (d. 1942)
• 2020 - Sálvio Dino, Brezilyalı gazeteci, yazar ve siyasetçi (d. 1932)
• 2020 - Arrigo Levi, İtalyan gazeteci, deneme yazarı ve televizyon sunucusu (d. 1926)
TATİLLER VE ÖZEL GÜNLER
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