23 Ağustos'ta ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 23 Ağustos'ta yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 23 Ağustos tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 23 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 23 Ağustos yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
23 Ağustos tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. Haziran'da yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 23 Ağustos tarihte ve dünyada ne günü? 23 Ağustos tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz...
OLAYLAR
1305 - İskoç şövalye William Wallace, İngiltere Kralı I. Edward tarafından vatana ihanet suçlamasıyla idam ettirildi.
1514 - Çaldıran Muharebesi: Yavuz Sultan Selim (I. Selim) komutasındaki Osmanlı Ordusu, Şah İsmail'in Ordusu'nu yendi.
1541 - Fransız kaşif Jacques Cartier, Kanada'nın Québec şehrine ulaştı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.
1799 - Napolyon, Fransa'da iktidarı ele geçirmek üzere Mısır'dan ayrıldı.
1839 - Hong Kong, Birleşik Krallık'a bırakıldı.
1866 - Avusturya-Prusya Savaşı, Prag Antlaşması ile sona erdi.
1914 - I. Dünya Savaşı: Japonya, Almanya'ya savaş ilan etti ve Qingdao'yu (Çin) bombaladı.
1916 - I. Dünya Savaşı: Bulgar Ordusu, Sırp Ordusu'nu bozguna uğrattı.
1921 - Sakarya Meydan Muharebesi başladı.
1921 - I. Faysal Irak kralı olarak tahta çıktı.
1923 - Lozan Barış Antlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylandı.
1927 - Nicola Sacco ve Bartolomeo Vanzetti adındaki anarşistlerin ölüm cezaları, elektrikli sandalye ile uygulandı.
1928 - Amasya-Zile demiryolu (82 km.) hizmete girdi.
1929 - 1929 Hebron saldırısı: Araplar, İngiliz yönetimindeki Filistin'de bir Yahudi yerleşimine saldırdı; 133 Yahudi öldürüldü.
1935 - Nazilli Basma Fabrikası'nın temeli atıldı.
1939 - SSCB ve Almanya Dışişleri Bakanları, Moskova'da Alman-Sovyet Saldırmazlık Paktı'nı imzaladı.
1942 - II. Dünya Savaşı: Stalingrad Muharebesi başladı.
1944 - Bir ABD savaş uçağı, İngiltere'nin Freckleton kentinde bir okulun üzerine düştü: 61 kişi öldü.
1962 - Almanya'ya çalışmaya gitmek için 78.000'inci kişi başvurdu. 1 Ekim 1961'den bu yana Almanya'ya gönderilen işçi sayısının 7.565'i bulduğu açıklandı.
1971 - Türkiye'den Avrupa ülkeleri ve Avustralya'dan sonra Amerika'ya da işçi gönderilmesine başlandı. İlk kafilede 5 işçi Amerika'ya gitti.
1975 - Laos'ta komünist darbe.
1979 - Sovyet dansçı Alexander Godunov, ABD'ye iltica etti.
1982 - Beşir Cemayel, Lübnan başbakanı seçildi.
1985 - Batı Almanya'nın üst düzey karşı casuslarından Hans Tiedge, Doğu Almanya'ya iltica etti.
1990 - Batı Almanya ve Doğu Almanya, 3 Ekim'de birleşeceklerini duyurdular.
1990 - Saddam Hüseyin, Kuveyt'teki Batılı ülkelerin elçiliklerinin boşaltılmasını istedi.
1991 - Ermenistan, SSCB'den bağımsızlığını ilan etti.
1994 - Hakkındaki hapis cezası Yargıtay tarafından onaylanarak kesinleştikten sonra Dışişleri Bakanlığı'nın başvurusu üzerine Üsküp'te yakalanan millî futbolcu Tanju Çolak, Türkiye'ye getirildi ve Bayrampaşa Cezaevi'ne konuldu.
2000 - Gulf Air'e ait Airbus A320 tipi bir uçak, Bahreyn yakınlarında Basra Körfezi'ne düştü; 143 kişi öldü.
2000 - Merkez üssü Hendek-Akyazı olan 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Hendek ve Akyazı ile çevre illerde binalardan atlayan 60 kişi yaralanarak hastahaneye götürüldü.
2002 - Kemal Derviş, CHP Genel Merkezi'nde düzenlenen bir törenle partiye resmen üye oldu.
2005 - Katrina kasırgası'nın oluşmaya başlaması.
2005 - Pucallpa-Peru'da bir yolcu uçağı düştü: 41 kişi öldü.
2010 - Manila, Filipinler'de bir yolcu otobüsü, 25 yolcusuyla birlikte rehin alındı. Olay sonucunda, eylemi gerçekleştiren polis memuru ile 8 rehine öldü.
2011 - Libya'daki Kaddafi rejimi sona erdi.
DOĞUMLAR
686 - Charles Martel, Franklar Krallığı'nda devlet adamı ve askerî komutan (Charlemagne'nin dedesi) (ö. 741)
1741 - Jean-François de La Pérouse, Fransız memur, denizci ve kâşif (ö. 1788)
1754 - XVI. Louis, Fransa Kralı (ö. 1793)
1769 - Georges Cuvier Fransız bilim insanı ve rahip (ö. 1832)
1811 - Auguste Bravais, Fransız fizikçi (ö. 1863)
1829 - Moritz Benedikt Cantor, Alman matematik tarihçisi (ö. 1920)
1846 - Alexander Milne Calder, Amerikalı heykeltıraş (ö. 1923)
1851 - Alois Jirásek, Çek yazar (ö. 1930)
1864 - Eleftherios Venizelos, Yunan siyasetçi ve Yunanistan Başbakanı (ö. 1936)
1879 - Yevgeniya Boş, Bolşevik aktivist ve siyasetçi (ö. 1925)
1880 - Aleksandr Grin, Rus yazar (ö. 1932)
1888 - İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Türk akademisyen, tarihçi ve siyasetçi (ö. 1977)
1900 - Ernst Krenek, Çek kökenli ve Avusturyalı besteci (ö. 1991)
1908 - Arthur Adamov, Rus asıllı Fransız yazar (ö. 1970)
1910 - Giuseppe Meazza, İtalyan futbolcu (ö. 1979)
1912 - Gene Kelly, Amerikalı aktör (ö. 1996)
1914 - Bülent Tarcan, Türk besteci ve tıp doktoru (ö. 1991)
1921 - Kenneth Arrow, Amerikalı ekonomist (ö. 2017)
1923 - Nazik El Melaike, Iraklı kadın şair (ö. 2007)
1924 - Ephraim Kishon, İsrailli yazar (ö. 2005)
1924 - Robert Solow, Amerikalı ekonomist ve Nobel Ekonomi Ödülü sahibi
1925 - Robert Mulligan, Amerikalı senarist ve film yapımcısı (ö. 2008)
1927 - Dick Bruna, Hollandalı yazar, animatör ve grafik sanatçısı (ö. 2017)
1928 - Marian Seldes, Amerikalı oyuncu (ö. 2014)
1929 - Zoltán Czibor, Macar futbolcu (ö. 1997)
1929 - Vera Miles, Amerikalı oyuncu
1930 - Michel Rocard, Fransız siyasetçi ve Fransa Başbakanı (ö. 2016)
1931 - Barbara Eden, Amerikalı oyuncu
1931 - Hamilton O. Smith, Amerikalı mikrobiyolog ve Nobel Tıp Ödülü sahibi bilim insanı
1932 - Huari Bumedyen, Cezayirli asker ve Cezayir'in 2. Devlet Başkanı (ö. 1978)
1933 - Robert Floyd Curl, Jr., Amerikalı kimyager
1949 - Shelley Long, Amerikalı oyuncu
1949 - Rick Springfield, Avustralyalı şarkıcı
1950 - Luigi Delneri, İtalyan futbolcu ve teknik direktör
1951 - Jimi Jamison, Amerikalı rock şarkcısı ve besteci (ö. 2014)
1951 - Ahmet Kadirov, Rusya'ya bağlı Çeçen Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı (ö. 2004)
1951 - Nur El-Hüseyin, Amerikan asıllı Ürdünlü hayırsever ve aktivist
1952 - Vicky Leandros, Yunan şarkıcı ve politikacı
1952 - Santillana, İspanyol eski millî futbolcu
1961 - Alexandre Desplat, Fransız film müziği bestecisi
1961 - Muhammed Bakır Galibaf, Eski Tahran Büyükşehir Belediye Başkanı, Eski İran Polis Teşkilatı Başkanı, Eski İran Devrim Muhafızları H. K. Komutanı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
1963 - Park Chan-wook, Güney Koreli yönetmen
1965 - Roger Avary, Kanadalı yönetmen, yapımcı ve Oscar ödüllü senarist
1970 - Jay Mohr, Amerikalı komedyen ve oyuncu
1970 - River Phoenix, Amerikalı oyuncu (ö. 1993)
1971 - Demetrio Albertini, İtalyan futbolcu
1974 - Konstantin Novoselov, Rus-İngiliz fizikçi
1974 - Raymond Park, Britanyalı aktör, dublör ve dövüş sanatçısı
1975 - Bünyamin Sudaş, Türk halterci
1978 - Kobe Bryant, Amerikalı basketbolcu (ö. 2020)
1978 - Julian Casablancas, Amerikalı müzisyen, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
1978 - Andrew Rannells, Amerikalı film, sahne, televizyon ve seslendirme sanatçısı
1979 - Güçlü Soydemir, Türk şarkıcı
1980 - Gözde Kansu, Türk oyuncu
1983 - Marianne Steinbrecher, Brezilyalı voleybolcu
1985 - Onur Bilgin, Türk futbolcu
1989 - Lianne La Havas, İngiliz şarkıcı ve söz yazarı
1994 - August Ames, Kanadalı porno yıldızı (ö. 2017)
1994 - Emre Kılınç, Türk futbolcu
1994 - Jusuf Nurkic, Boşnak profesyonel basketbolcu
1997 - Lil Yachty, Amerikalı rapçi, şarkıcı ve şarkı sözü yazarı
ÖLÜMLER
MÖ 30 - Caesarion, Antik Mısır tahtına çocuk yaşta çıkmış olan Ptolemaios hanedanının son Kralı (MÖ. 47)
406 - Radagais, Roma'yı istila etmeye kalkışan barbar liderlerden
634 - Ebu Bekir, ilk İslam Halifesi (d. 573)
1176 - Rokujo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 79. imparatoru (d. 1164)
1305 - William Wallace, İskoç şövalye (d. 1270)
1540 - Guillaume Budé, Fransız hümanist (d. 1467)
1574 - Ebussuud Efendi, Osmanlı din ve devlet adamı (ö. 1490)
1806 - Charles-Augustin de Coulomb, Fransız fizikçi (d. 1736)
1892 - Manuel Deodoro da Fonseca, Brezilyalı general ve Brezilya Cumhuriyeti'nin ilk Başkanı (d. 1827)
1900 - KurodaKiyotoka, Japon politikacı (d. 1840)
1926 - Rudolph Valentino, İtalyan oyuncu (d. 1895)
1927 - Bartolomeo Vanzetti, İtalyan göçmeni Amerikalı anarşist (idam) (d. 1888)
1927 - Nicola Sacco, İtalyan göçmeni Amerikalı anarşist (idam) (d. 1891)
1930 - Rudolf John Gorsleben, Alman Ariosofist, Armanist (Armanen rünlerinin uygulayıcısı), dergi editörü ve oyun yazarı (d. 1883)
1937 - Albert Roussel, Fransız besteci (d. 1869)
1944 - Abdülmecid, Osmanlı son Halife, ressam ve müzisyen (d. 1868)
1960 - Bruno Loerzer, Alman Luftstreitkräfte subayı (d. 1891)
1962 - Joseph Berchtold, Alman Sturmabteilung ve Schutzstaffel'in kurucularından biri (d. 1897)
1962 - Hoot Gibson, Amerikalı sinema oyuncusu (d. 1892)
1966 - Francis X. Bushman, Amerikalı sinema oyuncusu, yönetmen ve senarist (d. 1883)
1967 - Burhan Belge, Türk diplomat, siyaset adamı ve gazeteci (d. 1899)
1972 - Arkadi Vasilyev, Sovyet yazar (d. 1907)
1975 - Faruk Gürler, Türk asker ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 15. Genelkurmay Başkanı (d. 1913)
1977 - Naum Gabo, Rus kökenli heykeltıraş (d. 1890)
1982 - Stanford Moore, Amerikalı biyokimyacı ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1913)
1989 - Afif Yesari, Türk gazeteci ve yazar (d. 1922)
1989 - R. D. Laing, İskoç psikiyatrist (d. 1927)
1994 - Zoltán Fábri, Macar film yönetmeni ve senarist (d. 1917)
1995 - Alfred Eisenstaedt, Alman asıllı Amerikalı fotoğraf sanatçısı (d. 1898)
1995 - Sylvester Stadler, Alman generali (d. 1910)
1997 - Eric Gairy, Grenadalı siyasetçi (d. 1922)
1997 - John Kendrew, İngiliz biyolog ve Nobel Kimya Ödülü sahibi (d. 1917)
1998 - Ahmet Hamdi Boyacıoğlu, Türk hukukçu (d.1920)
2001 - Peter Maas, Amerikalı romancı ve gazeteci (d. 1929)
2002 - Sami Hazinses, Ermeni asıllı Türk sinema oyuncusu (d. 1925)
2006 - Ed Warren, Amerikalı demonolojist ve yazar (d. 1926)
2009 - Yücel Çakmaklı, Türk yönetmen (d. 1937)
2012 - Jerry L. Nelson, Amerikalı komedyen, oyuncu ve kukla sanatçısı (d. 1934)
2014 - Albert Ebossé Bodjongo, Kamerunlu futbolcu (d. 1989)
2014 - Dursun Ali Eğribaş, Türk güreşçi (d. 1933)
2014 - Marcel Rigout, Fransız komünist siyasetçi ve eski bakan (d. 1928)
2016 - Steven Hill, Amerikalı oyuncu (d. 1922)
2016 - İsrafil Köse, Türk dizi ve film oyuncusu (d. 1970)
2016 - Reinhard Selten, Nobel ödüllü Alman ekonomist (d. 1930)
2017 - Viola Harris, Amerikalı oyuncu (d. 1926)
2017 - Engelbert Jarek, Polonyalı eski Milli futbolcu (d. 1935)
2017 - Joe Klein, Amerikalı profesyonel beyzbol yöneticisi (d. 1942)
2018 - Arcabas, Fransız ressam ve heykeltıraş (d. 1926)
2018 - Toron Karacaoğlu, Türk yönetmen, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu (d. 1930)
2018 - Kuldip Nayar, Hint gazeteci, insan hakları aktivisti, siyasetçi ve yazar (d. 1923)
2019 - Carlo Delle Piane, İtalyan oyuncu ve komedyen (d. 1936)
2020 - Benny Chan, Hong Konglu film yönetmeni, yapımcı ve senarist (d. 1961)
2020 - Maria Janion, Polonyalı akademisyen, eleştirmen, edebiyat kuramcısı (d. 1926)
2020 - Peter King, İngiliz caz saksafoncusu, besteci ve klarnetçi (d. 1940)
2020 - Lori Nelson, Amerikalı oyuncu ve manken (d. 1933)
2020 - Valentina Prudskova, Rus eskrimci (d. 1938)
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