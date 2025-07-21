21 TEMMUZ NE GÜNÜ: Bugün ne günü? Tarihte bugün ne oldu?

21 Temmuz tarihi, hem dünya genelinde hem de Türkiye'de birçok önemli olayın yaşandığı özel bir gün olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Farklı dönemlerde gerçekleşen siyasi gelişmeler, kültürel değişimler ve bilimsel keşifler, 21 Temmuz tarihinin tarihsel önemini vurgulayan başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Peki, 21 Temmuz tarihinde neler oldu? 21 Temmuz dünya tarihinde hangi önemli olaylara sahne oldu? İşte, 21 Temmuz tarihi ile ilgili tüm merak edilenler ve detaylar…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

MÖ 356 - Herostratus adındaki bir genç, Dünyanın Yedi Harikası'ndan biri olan, Efes'teki Artemis Tapınağı'nı yaktı.

365 - Richter ölçeğinde 8.0 büyüklüğündeki bir depremin tetiklediği tsunami, Mısır'ın İskenderiye kentini yerle bir etti. Kentte 5.000, çevresinde de 45.000 kişi hayatını kaybetti.

1446 - Lidköping, İsveç'te bir kent konumuna alındı.

1711 - Osmanlı Devleti ile Rusya Çarlığı arasında Prut Antlaşması imzalandı.

1718 - Osmanlı Devleti ile Avusturya ve Venedik Cumhuriyeti arasında Pasarofça Antlaşması imzalandı.

1774 - Osmanlı Devleti ile Rus İmparatorluğu arasında Küçük Kaynarca Antlaşması imzalandı.

Bugün ne günü

1798 - Napolyon'un zaferiyle, Fransızlar'a Kahire yolunu açan "Piramitler Savaşı" gerçekleşti.

1831 - Belçika'nın ilk Kralı, I. Léopold tahta çıktı.

1861 - Yıllarca süren Amerikan İç Savaşı'nın ilk büyük muharebesi olan, "Birinci Bull Run Muharebesi" meydana geldi.

1904 - Belçika'da yapılan bir araba yarışında 100 mil (161 km/saat) sınırı, bir Fransız tarafından aşıldı.

1904 - Trans Sibirya Demiryolu tamamlandı.

1905 - II. Abdülhamid'e Yıldız Camii önünde Ermeniler tarafından suikast girişiminde bulunuldu. II. Abdülhamid, Şeyhülislam Cemaleddin Efendi ile ayaküstü konuşması sebebiyle, arabadan uzakta olduğundan suikastten yara almadan kurtuldu.

1913 - Türk Birlikleri, Edirne'yi Bulgar işgalinden kurtardı.

1922 - İttihat ve Terakki önderlerinden Cemal Paşa, Tiflis'te Ermeniler tarafından öldürüldü.

1925 - Tennessee'nin Dayton kentindeki bir lise biyoloji öğretmeni (John T. Scopes), evrim konusunu işlemekten suçlu bulundu ve 100 dolar para cezasına çarptırıldı.

1940 - Baltık ülkeleri, Sovyetler Birliğine ilhak edildi.

Tarihte bugün ne oldu

1944 - II. Dünya Savaşı: 20 Temmuz'da Adolf Hitler'e, başarısız bir suikast girişiminde bulunan Claus von Stauffenberg ve işbirlikçileri, Berlin'de idam edildiler.

1946 - Türkiye'de ilk çok partili seçimler yapıldı. CHP 395, DP 64 Milletvekili kazandı.

1960 - Sri Lanka'da Başbakan seçilen Sirimavo Bandaranaike, dünyanın ilk kadın başbakanı olma unvanını da almış oldu.

1967 - TBMM'de TİP İstanbul Milletvekili Çetin Altan'ın dokunulmazlığı kaldırıldı.

1969 - Apollo 11 mürettebatından Neil Armstrong ve Buzz Aldrin, Ay'daki ilk insan adımlarını gerçekleştirdiler.

1970 - Mısır'daki Asvan Barajı, 11 yıl süren inşaatın ardından tamamlandı.

1972 - Kanlı Cuma: IRA militanlarının Kuzey İrlanda'nın Belfast kenti yakınlarındaki eylemlerinde 22 bomba patladı: 9 kişi öldü, 130 kişi ağır yaralandı.

1977 - Dört gün sürecek olan Libya-Mısır savaşı başladı.

1977 - Süleyman Demirel, II. Milliyetçi Cephe Hükümeti'ni kurdu.

21 Temmuz ne günü

1981 - Sıkıyönetim Komutanlığı, Gırgır dergisinin yayınını dört hafta durdurdu.

1983 - Dünyanın en düşük sıcaklığı ölçüldü: Vostok İstasyonu, Antarktika: -89.2 °C.

1988 - Amerikan Rock grubu Guns N' Roses'un ilk albümü, aynı zamanda dünyanın en çok satan debut albümü (Bir sanatçının ya da grubun çıkardığı ilk albüm) olma özelliğini taşıyan Appetite for Destruction yayınlandı.

1996 - Yazar Adalet Ağaoğlu, İstanbul Sarıyer'de bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

1998 - TBMM'de yedi Milletvekilinin dokunulmazlıkları kaldırıldı.

2001 - İtalya'nın Cenova kentinde düzenlenen G-8 zirvesini protesto eden küreselleşme karşıtı bir kişi öldürüldü.

2017 - Ege Denizi'nde, Türkiye'nin Muğla ilinin Bodrum ilçesinin 10 km güneydoğusunda meydana gelen 6.6 M büyüklüğündeki deprem sonucunda, Yunanistan'ın İstanköy adasında iki kişi öldü, 300'den fazla kişi yaralandı.