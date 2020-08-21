21 Ağustos Cuma İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 21 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 21 Ağustos'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Ağustos Cuma günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER ARNAVUTKÖY ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah GENERAL MUSTAFA ÖZYANAR, NİYAZ, TURGUT REİS, ÖZGÜLER sk 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607507) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah TURGUT REİS sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607517) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ERDEM, KADER, KARADUMAN, MEHİR, MUZAFFER, ORBAY, ORTAKÖY, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ÇINARALTI sk/ İSLAMBEY mah FUNDA, YILDIRIM BEYAZIT sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606453) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALTINORDU, BUHARA, CİNAN, DAĞHAN, DEMİRKAYA, GAZİOSMANPAŞA, GÜLBADEM, GÜLDESTE, KIYMETLİ, LOZAN, SALİHA, SARIÇAM, SİRKECİ, UFUKHAN, YENİBAHÇE, YUKARI PAZAR, ŞULE sk/ ARNAVUTKÖY MERKEZ mah GAZİOSMANPAŞA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606454) BAĞCILAR ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1469., 1470., CAMİ YOLU sk 01:00-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2604616) BAHÇELİEVLER ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah HAREKET ORDUSU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602855) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ALBAY İBRAHİM KARAOGLANOĞLU, DEMET, NACİ KASIM, NEYİRE NEYİR, ÇALDIRAN, İZZETTİN ÇALIŞLAR, ŞAİR ORHAN VELİ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602857) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah 29 EKİM, PROF.DR.M.NEVZAT PİSAK sk 04:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2604617) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-YENİBOSNA MERKEZ mah ATA 1, ATATÜRK, AYDOĞDU 1, AYDOĞDU ÇIKMAZI, DEĞİRMENBAHÇE, ELİF, ERCİYES 1, ERDAL, KARAKOL, KAYA 1, KAYALIK, KÖYCEĞİZ, KÖYCEĞİZ ÇIKMAZI, MİTHATPAŞA, PAKTAŞ, SABA, SANAYİ, YILDIRIM BEYAZIT, YUSUFAĞA sk/ ÇOBANÇEŞME mah SINIRLI sk 09:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606461) BAKIRKÖY ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, MANOLYA sk 02:30-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603931) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah KÜÇÜK NERGİS, MANOLYA, NİLÜFER, PALMİYE, UĞUR MUMCU sk 00:01-02:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603929) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ATAKÖY 7-8-9-10. KISIM mah HANIMELİ ÇİÇEĞİ, KARANFİL sk 04:30-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603935) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA mah AKATLAR, BİLGİNLER, TÜRKİŞ sk 12:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606878) BAŞAKŞEHİR ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah AVŞAR, EREN, KIZILIRMAK, MELEN, YAVUZ, ÖRNEK sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606877) - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah 1102., ALTINTEPE sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2608405) BAYRAMPAŞA ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, ATAKAN, DERİCİLER A BLOK, DERİCİLER B BLOK, ESNAF, KARTOPU, KÜÇÜK COŞKUN, ULUYOL, YENİTAŞ, ÖZDEN, ŞENGÜL, ŞENLİK sk 20:00-04:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607344) - İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-TERAZİDERE mah AYDIN, DAVUTPAŞA ÇİFTEHAVUZLAR, GÜNEŞ, HAMDİ BEY, KARASU, MANASTIR, NERGİS, SİNAN, YEŞİL ÇAYIR, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk 09:00-11:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606678) - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-SARIGÖL mah ARALIK, AÇIKEL, CAMİ, DAMLA, DEREBOYU, DEREYOLU, DÜZ, GAZİ, GÜRBÜZ, KANARYA, MARMARA, MELEK HATUN, ORDU, PTT ARKASI, SAKARYA, SEKBAN, SEVEN, YAKAMOZ, YEŞİLAY, ÇİMENTEPE, ÇİÇEKLİTEPE, ŞİRİN sk/ YENİDOĞAN mah ALT, CAMİ, DİRSEK, KUYU, MARMARA, ORDU, SİNEMA, YEŞİLAY, ÇİĞDEM, ŞİRİN sk 11:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606691) - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-HAVAALANI mah ANADOLU, GEREDE, GEZİ, GEZİBOYU, GÖKADA, GÖKALP, GÖKAY, GÖKBAY, GÖKKAYA, GÖKKUŞAĞI, GÖKNUR, GÖKÇEN, GÜRSU, GÜVEN, TAŞOCAĞI sk/ TURGUT REİS mah 400., 404. ÇIKMAZ, 405., 406., 407., 408., 409., 410., 411., 412., 413., 420., 432., 433., 434., 440., ANADOLU, KARAOSMANOĞLU sk 13:00-15:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606693) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MERKEZ mah 3.GÜMÜŞ, BALIKÇI BAKKAL, BÜLBÜLDERE, HÜSAM EFENDİ, KIRKMERDİVEN, MİHRİŞAH SULTAN, SALİHA SULTAN sk/ İSLAMBEY mah 1.BAĞ ÇIKMAZI, 1.BÜLBÜL YUVASI ÇIKMAZI, 1.BÜLBÜLDERE ÇIKMAZI, 3.GÜLİSTAN, ADİLE SULTAN, ARİFAĞA, BALIKÇI BAKKAL, BAĞ, BEŞİRAĞA, BÜLBÜL YUVASI, BÜLBÜLDERE, BÜYÜK FISTIKLI, EVLİCE BABA TEKKE, EVLİCE BABA ÇIKMAZI, FEYZA, KÜÇÜK FISTIKLI, NAKKAŞ, ORTANCA, SÜTÇÜ FİKRİ, SİNOP, TEKKE, ŞAKAYIK sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606690) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-DÜĞMECİLER mah EYÜP SULTAN, ŞEYH RAŞİT sk/ TOPÇULAR mah AKAT, AKSU, BARİKA, CENGAVER, EYÜP SULTAN, GÜNDEŞ, GÜNSAYAR, GÜRBÜZLER, MUHTAR CELİL KULAKSIZ, SÜMER, YONCA, ÇAYIR, ÇİMEN, ŞEYH RAŞİT sk 12:00-14:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606692) BEYOĞLU ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KEÇECİ PİRİ mah OKMEYDANI sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-19 MAYIS mah 19 MAYIS, BALÇIK TARLASI, BÜYÜKDERE, DR. ŞEVKETBEY, ETFAL HASTANESİ, GAZİ BERKAY, HALASKARGAZİ, HAMİDİYE SUYU, OKUR, OPERATÖR RAİFBEY, SAMANYOLU, TAYYARECİ CEMAL, VETERİNER HİLMİ sk/ CUMHURİYET mah ABİDE-İ HÜRRİYET, HALASKARGAZİ, RUMELİ, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ FEHMİ, İZZETPAŞA sk/ MERKEZ mah ABİDE-İ HÜRRİYET, BÜYÜKDERE, HALASKARGAZİ, HALEPLİ ŞÜKRÜ, HARZEMŞAH, HASAT, KOCAMANSUR, NAKİYE ELGÜN, OKTAY CEBECİ, PALAZOĞLU, PROF. DR. NURETTİN MAZHAR ÖKTEL, SAĞDIÇ, SAĞLAM, SIRA CEVİZLER, SİLAHŞÖR, TAYYARECİ MEHMET ALİBEY, İSKETE sk 00:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602185) BÜYÜKÇEKMECE ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-MİMAROBA mah AYLAN, AÇELYA 2, BELEN, BEYLİKOVA, BİLLUR, CANDAN 1, ERGİN, HANDAN, KOZLUK ÇIKMAZI, MEHTAP 2, NEŞE, SEHER 1, SERİN, SEVDA, UĞUR MUMCU, ÇARMIKLI, ÇAĞLA, ŞENAY, ŞÜKRAN sk/ SİNANOBA mah BEGÜM, BEKTAŞ ÇIKMAZI, BİLLUR, MEKAN, MUSTAFA KEMAL, TUĞÇE, ÇARMIKLI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607584) ÇATALCA ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- KARACAKÖY MERKEZ mah ALADAĞ, ANI, AY, AÇELYA ÇIKMAZI, AŞİYAN, BABACAN, BAKIRCI, BALLI, BERNA, COŞAR ÇIKMAZI, COŞKUN ÇIKMAZI, CUMA, CÖMERT, CÜNEYT, CİHANGÜL, CİHANŞAH, CİVELEK ÇIKMAZI, DR. CELALETTİN ÜNLÜTÜRK, DİLAY ÇIKMAZI, DİLBER, EMEK, FERAH ÇIKMAZI, GÜLDESTE, HAFIZ EFENDİ, HAYAT, HAŞİM HOCA, HUZUR, HİSAR, KANARYA, KARACA, KARACA AHMETPAŞA, KARACAKÖY, KULELİ, KÜLTÜR, MUHACİR, MUSTAFA KEMALPAŞA, NARİN, NEŞELİ, PAŞA BAYIRI, PEKER, PROF. DR. TANSU ÇİLLER, PİRİ REİS, REHBER ÇIKMAZI, RUMELİLER ÇIKMAZI, RÜŞTÜ, SADAKAT, SAMANYOLU, SEFER, SERÇE, SIHHAT, SONBAHAR, SULTAN FATİH, TAHA, TAŞLI TARLA, ULUCAN, YAREN, YAYLA, YİĞİT, ZÜMRE ÇIKMAZI, ÇAKIL ÇIKMAZI, ÇAKIR ÇIKMAZI, ÇALDIRAN, ÇALIKUŞU, ÇAĞ ÇIKMAZI, ÇAĞLAR, ÇIRÇIR, İZZET CİNSER, ŞAHİN ÇIKMAZI, ŞEN, ŞEREF, ŞERİFE ACAR sk/ KARAMANDERE mah AKBAŞ, KARATEPE ÇIKMAZI, MÜGE, MÜJDE ÇIKMAZI, MÜJGAN, MÜLAYİM, MÜLK, MÜMİN ÇIKMAZI, MÜNİR, MÜRVER, MÜRŞİT ÇIKMAZI, MÜSLİM ÇIKMAZI, MÜSTESNA, NAKIŞ ÇIKMAZI, NALAN ÇIKMAZI sk 10:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602755) ESENLER ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 626., 632., 633., 634., ALBAYRAK, GAZİ sk/ TURGUT REİS mah ŞEHİT ALİ KARAHAN sk 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2590361) ESENYURT ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2609., 2621., BAHÇE, FESLEĞEN, KÜÇÜK AYAZMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600396) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ÖZEN sk/ İSTİKLAL mah CUMHURİYET sk/ ŞEHİTLER mah CUMHURİYET, GÜRGEN, KAVAK, MAUN, OKALİPTUS, TOMRUK, İNCİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600175) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-/ ZAFER mah., 174. SK 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602051) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 149., 150., 174., ADİLE NAŞİT sk 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601178) - İSTANBULESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 665., 669., 670., 671., 672., 673., 674. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601218) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah LOZAN sk 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602880) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3., 6., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602911) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581. sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1541., 1578., 1580., 1582. sk 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602877) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1626., 1631. sk 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602861) ESENYURT ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2609., 2621., BAHÇE, FESLEĞEN, KÜÇÜK AYAZMA sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600396) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah ÖZEN sk/ İSTİKLAL mah CUMHURİYET sk/ ŞEHİTLER mah CUMHURİYET, GÜRGEN, KAVAK, MAUN, OKALİPTUS, TOMRUK, İNCİR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2600175) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-/ ZAFER mah., 174. SK 00:00-04:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602051) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ZAFER mah 149., 150., 174., ADİLE NAŞİT sk 04:00-08:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601178) - İSTANBULESENYURT ilce MERKEZ-YENİKENT mah 665., 669., 670., 671., 672., 673., 674. sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601218) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ATATÜRK mah LOZAN sk 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602880) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SAADETDERE mah 3., 6., ABDİ İPEKÇİ, MARMARA sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602911) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AKÇABURGAZ mah 1581. sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1541., 1578., 1580., 1582. sk 13:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602877) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-SELAHADDİN EYYUBİ mah 1626., 1631. sk 09:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602861) FATİH ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-DEMİRTAŞ mah BODRUM, DEVOĞLU YOKUŞU, HAYRİYEHANIM, KALEM, KANTARCILAR, KEPENEKÇİ, KIBLE, KIBLE ÇEŞME, KÜÇÜKPAZAR, MURATEFENDİ, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL, PAÇACI, SABRİ MEHMET, TESVİYECİ, ŞEYH DAVUT HANI sk/ HOCA GIYASETTİN mah AHLAT, HACI KADIN , KASNAKÇILAR, KÜÇÜKPAZAR, KÜÇÜKPAZAR MEKTEBİ, SAATÇİ SADİ, SAATÇİ YOKUŞU sk/ RÜSTEMPAŞA mah KIZILHAN sk/ SARIDEMİR mah HALLAÇ ABDURRAHMAN, KANTARCILAR, KIBLE ÇEŞME, KUTUCULAR, LİMONCU sk/ SÜLEYMANİYE mah BESTEKAR BASRİ, ORD. PROF. DR. CEMİL BİRSEL sk/ TAHTAKALE mah BALKAPANI, CÖMERTTÜRK, KAHVECİLER, TAHTAKALE, TAHTAKALE KARAKOLU, TOMRUK, ÇAMAŞIRCILAR sk/ YAVUZ SİNAN mah ARAP ÇEŞMESİ, KÜÇÜKPAZAR, PAZAR ÇEŞMESİ sk 00:00-05:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603724) GAZİOSMANPAŞA ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KAZIM KARABEKİR mah 825., 829., 830., 830/1., 831., 831/1., 831/2., DR. GÜRKAN CEYLAN, İMAM HATİP LİSESİ sk/ MEVLANA mah 832., 833., 834., İMAM HATİP LİSESİ sk 03:00-06:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602878) - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 869/1., 876., 909., SEFA sk 00:05-03:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602872) KAĞITHANE ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah AKGÜLLÜ, ALAYBEY, AYŞİN, BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ, NURTAÇ, SEVİLEN, ÇAMPARK, İLKNUR, ŞEVKETPAŞA, ŞİFA sk 11:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592053) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah 28 NİSAN, ALAYBEY, BAHÇELER, ERAY, ERZİNCAN, FESTİVAL, GÜÇBİRLİĞİ, GÜĞÜMLÜ, IŞIKLI, NURTAÇ, SEVİLEN, SULH, TÜMLEÇ, YADİGAR, YALIN, ZEMHERİ, ÇAMPARK, ÖZOĞUL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592049) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah ABA, ACAR, ADATEPE, ARKA, AZELYA, AĞAÇALTI, GAZALİ, GÜRHAN, HARMAN, ITIR, MERİH, MEYDAN, SAMET, SARIGÖL, TALATPAŞA, YÜCELEN, ZİGANA, ÇAKMAK, ÇEŞMEBAŞI, ÇEŞMEBAŞI ÇIKMAZI, ŞAİR ÇELEBİ sk/ ÇELİKTEPE mah ZİGANA, ÇAĞ sk/ ŞİRİNTEPE mah ABİDE sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2592054) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah İSMETPAŞA sk/ ÇAĞLAYAN mah ASLANBEY, AYAZMA, BİROL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602336) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah ESKİ BEŞİKTAŞ, FESLEĞEN, GÖKKUŞAĞI, KAFİYE, YANKI, YAĞIZ, ÇAYIRCIK, ŞİMŞEK sk 10:30-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607684) KÜÇÜKÇEKMECE ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.LİMON, 2.HUZUR, 2.NAR, ESKİ BAĞLAR, GAZİ, UFUK, ÖZNUR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2584533) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 2.HİLAL, 2309., ERAVUTMUŞ, KÖŞK sk 10:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2601362) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah FLAMAN, MARTI, PENGUEN, SERÇE, İSPİNOZ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602301) SARIYER ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-FERAHEVLER mah AVŞAR, BALABANDERE, BİRKAN, DEMİRCİOĞLU, FİDAN, GÜL ÇİÇEĞİ, MANDALİNA, MANTAR, NEŞE, SABIRLI, SALKIM SÖĞÜT, SÜS BİTKİSİ, TAŞ OCAKLARI , VATAN, ÇAYIRLIK, ÇETİN, ÇİMEN, ÇİÇEK, ŞAHİNLER sk/ PINAR mah SARIYER sk/ ZEKERİYAKÖY mah ARIKÖY SÖĞÜT sk/ İSTİNYE mah BALABANDERE, DARÜŞŞAFAKA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603720) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah KILIÇ SİTESİ, ÇAĞDAŞ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602933) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah AÇELYA. sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2602930) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-DARÜŞŞAFAKA mah KİLİM, MEGA SİTESİ, SPORKENT SİTESİ, YAKAMOZ SİTESİ, ÇAĞDAŞ, İNŞAATÇILAR SİTESİ (ÇAĞDAŞ SK) sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607678) SİLİVRİ ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 1 KASIM,İZAN, BİLGEHAN, MÜGE sk/ YENİ mah 1 KASIM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2597652) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3221., 3225., 3233., 3235., 3241. ÇIKMAZ, 3242., 3243., 3246., 3247., 3248., 3249., 3250., 3261., 3261/1., 3262., 3265., 3266., 3267., 3269., 3270., 3271., 3272., 3273., 3274., 3275., 3280., 3281., 3282., 3283., 3284., 3285., 3286., 3287., 3293., 3294., 3295., 3296., 3297., 3298., 3299., 3302., 3303., 3304., 3310., ALTINKÖK, ÇINARDİBİ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2607342) SULTANGAZİ ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-75. YIL mah 1251. sk/ UĞUR MUMCU mah 2107., 2115., 2117., 2118., 2119., 2120., 2121., 2122., 2123., 2124., 2125., 2126., 2127., 2131., I, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606408) - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2271., 2336., 2345., 2347., N sk 12:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606409) ZEYTİNBURNU ilçesi, 21 Ağustos Cuma günü planlı kesinti programı - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk/ ŞENLİKKÖY mah FLORYA sk// ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103., 103/2., 103/A, 103/B, 103/C, 103/D, 113/1., 113/2., 114. ARALIK, 114/1., 118., 119., 120., 124., 125., 127., 128., 129., 130., 2. YOL, 3. YOL, 308., 309., 310., CAHİT BAYRAM, PROF. DR. MUAMMER AKSOY, RAUF DENKTAŞ, SEMİHA ŞAKİR, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk/ SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 7., G/4., G/5. sk/ TELSİZ mah KARDELEN sk 09:30-10:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603912) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-GÖKALP mah 58. BULVAR sk/ NURİPAŞA mah 233., 234., 235., 236., 55., 55/3., 58/7., 60., 60/3., 61., 63/4., 64/2., 65., 65/5., 65/6., 65/8., 65/9., BEKİR SUBAŞI, MERV sk/ YENİDOĞAN mah 238., 42/4., 42/5., 48., 50/2., 50/7., 58. BULVAR, 58/2., 58/6., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN sk/ YEŞİLTEPE mah 56., 58.BULVAR sk 11:30-12:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2603914) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 1. YOL, 2. YOL, 5. YOL sk 09:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2608175) - İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/4., G/6., G/7. sk 16:00-19:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2606880)