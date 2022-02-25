2021'i satış rekoruyla kapatan Tahincioğlu, bu yıl toplam 4 yeni proje hayata geçirecek

Hayata geçirdiği yenilikçi projeler ile gayrimenkul sektöründeki liderliğini koruyan Tahincioğlu Gayrimenkul, 2021 yılını hedeflediği satış rakamının çok üzerine çıkarak 3,8 milyar TL ciro ile kapattı. 2022 yılında devam eden projelerine ek olarak Tahincioğlu, yeni yılda pandemi ile değişen ihtiyaçlara ve taleplere cevap verebilecek İstanbul'da ve güneyde, Ege ve Akdeniz Bölgelerinde yeni yaşam projeleri geliştirmeyi hedefliyor.

2021 yılını değerIendiren ve 2022 yılı hedeflerini açıklayan Tahincioğlu Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu; "Pandemi ve iklim krizinin devam ettiği, tüm dünyada ekonomik ve sosyal dengelerin değiştiği hem sektörümüz hem de ülke ekonomimiz açısından zorlu bir yılı geride bıraktık. Umarım 2022 yılı, normalleşme sürecinin ekonomimiz üzerindeki etkisini daha net gördüğümüz, sürdürülebilir ve katma değerli yatırımlarımızın artacağı bir yıl olur.

Biz Tahincioğlu olarak 2021 yılına çok güçlü bir giriş yaptık ve tüm yıl özveri ile çalışarak hedeflerimizin ötesinde çok iyi bir yıl geçirdik. Geride bıraktığımız yılda, müşteri beklentilerini karşılayan projelerimizle toplam 3,8 milyar TL değerinde satış gerçekleştirdik" dedi.

Emlak Konut projelerinde toplamda en çok satış gerçekleştiren firmayız

Özcan Tahincioğlu; "Geçen yıl Emlak Konut GYO ile hasılat paylaşımı modeliyle proje geçekleştiren gayrimenkul firmaları arasında Nidapark İstinye ve Nidapark Küçükyalı projelerimiz ile toplamda 2,8 milyar TL'lik bağımsız bölüm satış hasılatı elde ettik ve bu kapsamda 2021 yılında en çok satış gerçekleştiren firma olduk.

2021'de 1.000 bağımsız bölüm teslim ettik, 2022'de teslimlerimiz devam edecek

Emlak Konut GYO güvencesiyle hayata geçirdiğimiz Anadolu Yakasının en güzel semtlerinden biri olan Küçükyalı'da, denize karşı konumlandırılmış adalar manzarasıyla ev sahipleri ve yatırımcılara bambaşka bir deneyim sunan ve Anadolu yakasının en büyük karma kullanımlı projelerinden biri olan 2 bin 250 ünitelik Nidapark Küçükyalı'da Kınalı, Sedef ve Burgaz olmak üzere 3 etabın içinde toplam 1.000 konutun teslimlerini tamamladık.

Emlak Konut ile birlikte gerçekleştirdiğimiz Nidapark İstinye projesinde birinci etap olan Panaroma etabının satışlarını tamamladık, ikinci ve üçüncü etapların satışı devam etmekte. 2022'nin ilk çeyreğinde teslim edilecek olan Nidapark İstinye Panorama etabı, lüks bir yaşamın sınırlarını yeniden çizerken, 48 bin metre karelik park alanı ve az katlı rezidans konseptiyle doğaya yakın, çevre dostu bir yaşam sunuyor.

Kâğıthane'de yer alan karma projemiz Nidapark Ayyıldız ise 2022 yılının ilk çeyreğinde teslimi tamamlanmış olacak.

Uzun zamandır merakla beklenen, İstanbul'un en güzel semtinde Çengelköy'ün merkezinde konumlandırdığımız boğazın, tarihin ve doğanın tam ortasında yer alan Nidapark Çengelköy projemizin temel atma törenini 2021'de gerçekleştirerek satışa sunduk. Projeye olan ilgi ve talepten çok memnunuz ve şu anda projemizin %60'ının satışlarını tamamlanmış durumda.

Gayrimenkul en iyi yatırım aracı

Projelerimiz, kaliteli yaşam vaadimizin yanında iyi bir yatırım aracı olarak da müşterilerimizi memnun ediyor. Yüksek oranda değer kazanmaya devam eden Nidapark Küçükyalı projemizden lansman döneminde ev alan müşterilerimizin evlerinin değeri bugün yüzde 532 oranında (beş katı) arttı. Aynı şekilde Nidapark İstinye projemiz de şu anda %466 (dört buçuk katı) oranında değerlendi ve çok yakında Panorama etabı teslim edildiğinde bu oran daha da artacak. Aynı dönemde dövizdeki artışın %275 olduğu düşünülürse projelerimiz dövizin iki katı oranında değerlendi. Yani döviz getirisini ikiye katladı. Nidapark Çengelköy'ün ise hem Tahincioğlu kalitesiyle ve modern mimarisiyle, hem de bölgedeki son büyük parsel olması sebebiyle, boğaz bölgesinin ortalamasının üzerinde prim yapacağını öngörüyoruz" diye vurguladı.

2022 yılı için beklentilerimiz büyük

Bu yıla ait gayrimenkul sektörüne yönelik beklenti ve hedefleriyle ilgili de konuşan Özcan Tahincioğlu; "Gerek sektörümüz gerekse ülke ekonomisi açısından 2022 yılı için beklentilerimiz olumlu. Konut maliyetlerindeki artışın devam etme eğiliminde olması bir risk olarak karşımızda durmasına rağmen, döviz yatırımı bulunan yerli ve yabancı yatırımcıların, döviz pozisyonundan çıkarak gayrimenkule yönelmeye başlaması ve kira bedellerindeki hızlı yükselişler, bu riskin fazlasıyla bertaraf edilebileceğini ve sektör açısından iyi bir yıl olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca konut fiyatlarının artacağı yönündeki beklentiler de yatırımcıların konuta ilgisini arttırıyor. Gayrimenkul sektörünün 2022 yılında hareketlenmesini bekliyoruz. Hareketlenme ile birlikte yeni projelere ilgi ve talep de artacaktır. Gayrimenkul her ortamda olduğu gibi bugünkü ekonomik ortamda da en güvenilir yatırım aracıdır. Pandeminin etkisinin azalmasına bağlı olarak normalleşmenin ekonomimiz üzerindeki olumlu etkisi ve piyasalardaki dalgalanmaların azalmasıyla güven ortamı büyüyecek, yatırımlar artacak, böylece daha sürdürülebilir büyüme oranlarına erişebileceğimizi düşünüyorum" dedi.

Bu yıl Tahincioğlu projeleri İstanbul, Göcek ve Bodrum'da…

"Pandeminin hayatımıza getirdiği değişiklikler, müşteri davranışlarının ve beklentilerinin farklılaşması sektörümüzde bir değişime neden oldu. Bu yeni dönemde, artık bahçeli, geniş sosyal alanı olan ve şehir merkezinden uzak müstakil ve alçak katlı konutlar tercih edilmeye başlandı. Bölge olarak da özellikle şehirden uzak Ege ve Güney bölgelerdeki projeler ön plana çıktı. Biz de bu değişime cevap vermek adına araştırmalarımızı bu bölgelerde yoğunlaştırarak güneydeki ilk konut projemizi Göcek'te gerçekleştiriyoruz. Uzun süredir araştırmalarımızı yoğunlaştırdığımız Bodrum'da da yeni projelere 2022'de başlayacağız" diye devam etti.

Göcek'in ilk markalı lüks konut projesine imza atan Tahincioğlu, Nidapark Göcek'i yeni yılın ilk çeyreğinde ön satışa çıkartacak. Dünyaca ünlü Göcek marinalarının ve koylarının yakınında, doğa ile uyumlu, modern ve kaliteli mimarisi ile farklılaşan Nidapark Göcek, şehir kalabalığından uzaklaşmak isteyenlerin özlemi olan geniş bahçeli, özel havuzlu müstakil villaları, iç avlusu ve yerden ısıtma sistemiyle dört mevsim yaşama imkânı sağlarken, sosyal tesisi, spor salonu, sauna, pilates ve buhar odası ile şehir yaşamını aratmayacak.

İstanbul dışındaki lüks konut projelerine Bodrum'da devam edecek olan Tahincioğlu, 2022 yılında Bodrum'da dört mevsimi doyasıya yaşamak isteyenler için ayrıcalıklı yeni projelere başlayacak. Tahincioğlu kalitesi ve markasına uygun bölgelerde yer alacak.

Tahincioğlu'nun 2022 yılında başlamayı planladığı üçüncü projesi ise İstanbul'da, şehrin merkezinde, iş, eğitim, sağlık ve sosyal hayatın içinde Ataşehir'de hayata geçecek. Butik ve prestijli bir yaşam alanı olarak planlanan projede özellikle şehrin merkezinde ama ferah dairelerde yaşamak isteyenlere hitap edecek.

Son olarak bir rezidans bloğu olan Nidapark Küçükyalı Mercan projesi ile adalar manzaralı sadece teraslı ve 4+1 dairelerin ve ticari birimlerin yer aldığı ayrıcalıklı konumuyla farklılaşan özel bir proje hayata geçecek.

2022'de 4 milyar TL'lik 4 yeni proje geliyor

2022 yılında Tahincioğlu olarak pek çok yeni proje ile gündeme geleceklerini belirten Özcan Tahincioğlu; "Yeni yılda değişen talep ve ihtiyaçlara öncelik vererek sektörün gelişimine yön veren projelere odaklanacağız.

Balkonlu, bahçeli ve teraslı konutlara olan ilgi pandemi sürecinde gözle görülür biçimde artış gösterdi. Bu süreçte evde geçen zamanın artması, tüketicilerin konut ihtiyaçlarını da değiştirdi. Açık alanı geniş olan projeler gerek aileler gerekse yalnız yaşayan insanlar tarafından tercih sebebi oldu. Tahincioğlu olarak biz de yeni projelerimizde değişen yaşam alışkanlıklarını göz önünde tutuyoruz. Gerek İstanbul Küçükyalı ve Ataşehir'deki gerekse Bodrum ve Göcek'teki projelerimizde 'yeni normal' düzene uygun, ferah yaşam alanı sunan, evinde hem iş hem de sosyal hayatını rahatlıkla yönetebilecekleri, nitelikli konut tipleri geliştiriyoruz. 2022'de satışa çıkacak yeni projelerimizin değeri 4 milyar TL olacak" diye konuştu.

2022 yılında Nidapark İstinye Panorama etabının, Nidapark Küçükyalı projesi içindeki son residans etabı Heybeli'yi, açık hava alışveriş caddesi Palladium Cadde'yi teslim etmeyi planladıklarını söyleyen Tahincioğlu, "2022'de teslim edeceğimiz 102.402 metrekare ve 651 ünite ile projelerimizde yaşam hareketlenerek devam edecek. Göcek'te hayata geçecek Nidapark Göcek'ten hemen sonra Bodrum'daki ilk projemize başlayacağız. Aynı zamanda geliştirme çalışmalarımız devam ediyor. İzmir bölgesinde Urla ve Çeşme'yi yakından takip ediyoruz, Çanakkale bölgesi de yükselen bir değer olarak ilgilendiğimiz bölgelerden biri. Değişen ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda dört mevsim yaşanabilecek, geniş kullanım alanı olan, doğa ile iç içe projelerimiz geliyor" dedi.

"Satış sonrası yönetim ve hizmet alanlarında da büyüyerek, Tahincioğlu markasının güvencesini farklı alanlara da yaymayı hedefliyoruz"

Tahincioğlu'nun ana işi olan gayrimenkul geliştirmeye ek olarak yan hizmetlerle büyüyen grup şirketlerinden bahseden Özcan Tahincioğlu;"Yıllardır ofis yönetim hizmetlerimizi sürdüren Meta Gayrimenkul Yönetim'in yanında, 2021 yılı itibari ile "Ve Gayrimenkul", "Nidapark Gayrimenkul" ve "Tahincioğlu Yönetim ve Hizmet" adı altında 3 yeni şirketimizle, gayrimenkul sektöründeki hizmetlerimizi genişletiyoruz ve projelerimizde ev alan müşterilerimizin memnuniyetini sağlarken onlarla bağımızı güçlendiriyoruz. Ve Gayrimenkul, orta ve uzun vadeli yaşamaya hazır eşyalı ev kiralama hizmeti sunarken, Nidapark Gayrimenkul, ikinci el satış ve kiralama işlerinde müşterilerimize kalite, hız ve güvenli hizmet vadediyor. Tahincioğlu Yönetim ve Hizmet ile ise Tahincioğlu konut projelerinin, geniş çapta yönetim ve hizmetlerinin sorumluluğunu üstleniyoruz ve sürdürülebilir kaliteye imza atıyoruz" şeklinde konuştu.