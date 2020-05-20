20 Mayıs Çarşamba İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.

BEDAŞ düzenli olarak yürüttüğü planlı bakım, kesinti ve yatırım çalışmalarını koronavirüs nedeniyle erteledi. Detaylar haberimizde. İstanbul elektrik kesintileri durduruldu mu? İstanbul elektrik çalışmaları ertelendi mi? Elektrik planlı bakım ve kesim çalışmaları durduruldu. Sadece bazı ilçelerde kesim çalışmaları devam etmektedir. O ilçeler şu şekilde: İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ADNAN MENDERES mah ALPDEMİR, ANAFARTALAR, AYDIN SAYILI, CEREN, CESUR, DEMİR, DORUK, DOĞA, FATİH, FATİH SULTAN, GAMZELİ, GAYRETTEPE, GÖKÇEAĞAÇ, GÖLKAYA, GÜZELTEPE, HASRET, HIZIR REİS, KARDELEN, KESTANE, KIYMET, KURŞUNLU, METİN, MEŞE TARLA, MOR LALE, MUHABBET, NÜKHET, RÜYA, SAMANTEPE, SEFA, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, SÜVARİ, TAFLAN, TOPHANE, ULUBATLI, VENÜS, VEZİRTEPE, YAHYA KEMAL, YAPRAK, YİĞİT, ÇARDAK, ÖZTÜRK, ÜLKENUR, İĞDELİ, ŞAİR, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ sk/ FATİH mah ADAGÜLÜ, AKGÜN, ALIÇ, ALPÇETİN, ATLI, AYDIN SAYILI, AYNA, AYŞEN, BALDEMİR, BAYAR, BAĞDAT, BİRGÜL, CEREN, DOĞAN, DR. HİLMİ DEMİRCİ, DİLA, DİNÇTÜRK, EMİRŞAH, ERBAY, ERCİHAN, ERDOĞAN, EROL, FATİH, FATİH SULTAN, GIPTA, GONCAGÜL, GÖKÇEN, GÖZCÜ, GÜLBAŞAK, HALE, HATIR, HAYAT, HİSARTEPE, KAAN, KADIRGA, KAHRAMANMARAŞ, KAYNARCA, KÖROĞLU, MADENLİ, MAKUL, MERVE, MEŞE TARLA, NARLIK, NURFER, NURPERİ, OKÇU, PALMİYE, PEYKER, RÜYA, SARAYÖNÜ, SARIKAYA, SERTAP, SULTAN ÇELEBİ MEHMET, TAKDİR, TANSU, TAŞLITARLA, TOYGAR, TRABZON, TULUMBA, TURALP, URAL, YAHYA KEMAL, YEŞİLOBA, YURTSEVER, ÇİLEK, ÖYKÜ, ÖZTUNÇ, İBRAHİM HAKKI, ŞEHİT CENGİZ TONGUÇ, ŞEMS, ŞENGEZER sk/ TAYAKADIN mah AKARSU, AYDANUR, BAKLALI-HACIMAŞLI, DESTAN, ELMA, ERK, ERİK, GÖKNAR, GÜRLÜKDERE, KAVUN, KIZILAĞAÇ, KUZULUK, RABİA, REHA, TELLİ TURNA, TRABZON, UYANIK, UĞURHAN, YENİŞEHİR sk/ ÇİLİNGİR mah AKYÜZ, BAKLALI-HACIMAŞLI, BAĞDAT, GÜRLÜKDERE, HAYIRLI, SERMET, ŞEYDAGÜL sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2472043) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472043)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah YAYLA sk/ NENEHATUN mah ALİCENAP, GAZEL, GÖL, KIBRIS, SANTRAL, ÖDÜL sk/ TAŞOLUK mah KENT sk/ YAVUZ SELİM mah AHBAP, ALATAŞ, ANZER, ARAFAT, ASMAALTI, AZAMET, BAHRİYELİ, BALKOÇ, BATIHAN, BAŞKALE, BERİVAN, BEYDAĞI, CANDAR, CANTÜRK, CEYHAN, CİHANSER, DEVA, DOKTOR, DOĞANYOL, DİLRUBA, ERTEKİN, FLORYA, HANDEGÜL, HASANKEYF, HASKÖY, IŞIKLAR, KALAMIŞ, KAYIHAN, KIBRIS, KILIÇALP, KIRÇEŞME, MALKOÇ, MARMARA, MAZHAR, MEHMET EFENDİ, MEHMETBEY, MEHVEŞ, MESUDİYE, MEVSİM, MÜRVET, MİKAİL, MİLAS, MİRCAN, NAMAZ, NARLIBAHÇE, NESLİŞAH, NEVBAHAR, ODUNCU, OKUYAN, PINARCIK, SAFİR, SAKİNE, SANATKAR, SEYMEN, SIDIKA, SIRDAŞ, SOKULLU MEHMET, TANSEL, TATLIPINAR, TAŞOVA, TESTİ, UĞURCAN, YAYLAGÜL, YEDİ GÖLLER, YEŞİLBURÇ, ZABİT, ÇAMÖZÜ, ÇANKIRI, ÇELİKTEPE, ÖZGİRAY, İKLİM, İLAYDA, İNKILAP sk/ İMRAHOR mah ULUBATLI HASAN sk/ İSLAMBEY mah ABİDE, AKTEPE, AKÇA MESCİT, AKÇAN, ALPNUR, AYSUNGUR, BAŞKAYA, BEYSAN, BOTANİK, CAFER, DEFTERDAR, ESKİKALE, EĞİLMEZ, FETİH, GÜZİN, HAVADAR, HAVUZBAŞI, KINALIZADE, MARAL, MAVİ CAMİ, MUTLU, PİYADE, SARUHANLI, SAYGILI, SENA, SERA, SERASKER, SOKULLU MEHMET, SULTAN AHMET, ULUBATLI HASAN, UNCU, YENİÇERİ, YILDIRIM BEYAZIT, ÇAMBURNU, ÖZBAĞ, ÖZLEMLİ, İSLAMBEY, ŞENTÜRK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472174) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah ALİ EKBER ÇİÇEK, CEVAT ŞAKİR KABAAĞAÇLI, DERYADİL, ELİT, FINDIK, GEDİZ, GÜLDÜNYA, HAMZA YERLİKAYA, KAHRAMAN, KALYON, KARINCA, KAYA, KELEBEK, MEHTER, MEŞRUTİYET, PETEK, PROF. DR. BAHRİYE ÜÇOK, SANAYİ, SILA, YUVA, İLERİ, İNCİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472431) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1332. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472675) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472675)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 20.05.2020 08:00 - 20.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1319., 1322., 1324., 1344., 1345., 1347., 1348., 1349., 1350., 1351., 1352., 1354., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472678) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472678)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-KİRAZLI mah KURTULUŞ, TAVUKÇU KÖPRÜ sk/ YENİMAHALLE mah 1529., 1531., 1533., 1534., 1535., 1536., 1575., 1576., 1577., 1579., 1580., DÖKÜMCÜLER, MEVLANA, TAVUKÇU KÖPRÜ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472195) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 20.05.2020 16:30 - 20.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-SİYAVUŞPAŞA mah NAMIK KEMAL sk/ ŞİRİNEVLER mah NAMIK KEMAL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2473470) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah ATA, GÜLHAN, SOFULAR, ŞEREF sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472134) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472134)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-ORTAMAHALLE mah ŞEN sk/ TERAZİDERE mah ADALI HALİL, ESENLER, GÖL, SÜMER, URAL, İLKER sk/ VATAN mah AK, BEYAZ, BÜYÜK MARMARA, BÜYÜK UYGUR, EMEK, ENGİN, ESENLER, ESKİ KALDIRIM, HIZIRREİS, KANAAT, KAR, KARA ÇIKMAZI, KAÇKAR ÇIKMAZI, KÜÇÜK, KÜÇÜK SÖĞÜT, SİNANPAŞA, TİMUR, VADİ, ŞEBNEM, ŞEHİT SELAHATTİN sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472146) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 20.05.2020 16:30 - 20.05.2020 18:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-KURUÇEŞME mah AHMET ADNAN SAYGUN, KURUÇEŞME ÇIKMAZI, ORMAN, YOL, ÇAĞRI, ÇEŞMEÇINAR, ÇINARLIÇEŞME sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472151) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472151)İSTANBUL - BEŞİKTAŞ ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 16:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-SİNANPAŞA mah ORTABAHÇE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472147) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 20.05.2020 12:00 - 20.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah DEREBOYU, FUAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2469132) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2469132)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah GÜZİN, MODA, SEHER, SERHAT, SEÇİL, YAĞMUR, ZİYA GÖKALP, ŞENYURT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472452) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472452)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah ALAY, BÜLBÜL, KIRLANGIÇ, MELİS, PAPAĞAN, SEHER, SULTAN FATİH, YAĞMUR, YEMEN, YENİ, ZİYA GÖKALP, ŞENYURT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472449) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472449)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah BAHARİYE, DAMLASAKIZ, JALE, ZİYA GÖKALP sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472456) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472456)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk/ KAVAKLI mah CEHHAR DUDAYEV, GÜLSEN, KANARYA, OYMAK, SERDAR, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472457) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472457)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah KANUNİ, SANCAKTAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471658) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-YENİŞEHİR mah BEKÇİ MAHMUT, KUYUCU KERİM, MUHTAR SAADETTİN, SANDALCI, SU YOLU, YAMAN ALİ sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESKİŞEHİR mah FEYLOSOF sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2470768) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah ESKİ HADIMKÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472434) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472434)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3015., 3016., 3017., 3018., 3071., 3072., 3073., 3074., 3075., 3076., 3078., 3079., 3080., 3081., 3082., 3084., 3085., 3086., 3087., 3088., 3089., 3090., 3091., 3093., 3094., 3095., 3097., 3102., ADNAN MENDERES sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2474399) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ- İNCEĞİZ mah ACISU ÇIKMAZI, ALACALI, ARİF NİHAT ASYA, AYNUR, AÇIKALIN ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAN, GAZİBABA, GELİNCİK, GÜLAĞACI, HAMAMÖNÜ, HANİCE, MEHMETEFENDİ, MEHPARE ÇIKMAZI, MELEK ÇIKMAZI, MELİKE, MEMDUH, NUMAN ÇIKMAZI, SULTAN ÇEŞME, SÜMER, YÜKSEL, ZARİF, ÖZYUVA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2474147) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2474147)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 20.05.2020 09:00 - 20.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2474120) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2474120)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 20.05.2020 10:00 - 20.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-AHMEDİYE mah ÇATALCA YOLU sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2474127) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah 1656., 1657., 1668., 1669., 1670., 1671., 1672., 1673. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468850) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468850)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-YEŞİLKENT mah BALIK YOLU cd, bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2472077) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468966) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468966)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468959) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468959)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468961) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468961)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468962) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468962)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468963) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468963)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468965) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468965)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468968) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468968)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2468969) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2468969)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ÇIRÇIR mah ATILGAN, ATİLLA, BEKTAŞ, BİLGİÇ, DİCLE, KAR, NAR, ZENGİN, ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2472130) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472130)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 05:30 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2472083) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472083)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 12:00 - 20.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.CANAN, MİS, SERA, YOLCU, ÇEŞMEBAŞI sk/ MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah AYAZAĞA CENDERE, KEMERBURGAZ, MİMAR SİNAN, ÇAKIRLAR sk/ HUZUR mah CENDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2473523) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2473523)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah MEMBA, OVA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2474776) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-HIRKA-İ ŞERİF mah AHŞAP MİNARE, AKSEKİ, AKSEKİ CAMİİ, ALTAY, ALTAY CAMİİ, BAŞKÂTİP, CEVİZCİ EKREM, DERSİAM, ESKİ ALİPAŞA, FEVZİPAŞA, KABAKULAK, KADI, KIRTAY, LÜLECİ YEKTA, NAKKAŞ LEVNİ, PERENDEBAZ ARALIĞI, SADETTİN EFENDİ, SOMUNCULAR, TABAKZADE ÇIKMAZI, UNCU, ÇALAR SAAT, İZZETAĞA sk/ MOLLA HÜSREV mah KİRAZLI MESCİT sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2467089) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2467089)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 20.05.2020 17:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CERRAHPAŞA mah BAŞÇI MAHMUT CAMİİ, HASEKİ KADIN, HOBYAR, KASAPBAŞI, KOCA MUSTAFAPAŞA, İPÇİ sk/ HASEKİ SULTAN mah KOCA MUSTAFAPAŞA, NAKŞİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472627) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472627)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-RÜSTEMPAŞA mah HASIRCILAR, MARPUÇÇULAR, SABUNCUHANI, TAHMİS sk/ TAHTAKALE mah BALKAPANI, CÖMERTTÜRK, FINDIKÇILAR, HASIRCILAR, SABUNCUHANI, TAHTAKALE, TOMRUK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473128) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2473128)İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-KARAGÜMRÜK mah ADNAN MENDERES VATAN, DR. ALİ İSMET GENÇER, KEÇECİ MEYDANI, ÖZGÜR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471673) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah NANE, ULUBATLI, UTKU, VANİLYA, ZENCEFİL, ÜÇOKLAR, ŞEHİT KARAKUŞLAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473342) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2473342)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 20.05.2020 01:00 - 20.05.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ORTABAYIR mah AKKUŞ, ATALAR, BEKTAŞ, CANER, DEREBOYU, DEREİÇİ, HÜNKAR, KASIR, KERİM, OLTU, SÖNMEZ, TALATPAŞA, YAYA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BAHAR, DEDE KORKUT, DEREBOYU, ECZA, FEZA, KARDEŞLER, KIR GÜLÜ, KÖPRÜLÜ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2473510) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah HALKALI, KESKİN, SADIK, ÇARŞI sk/ KEMALPAŞA mah 1.TURNA, 1.ÖZBEY, 1804., 3.CAN, AKINCI, EMEKLİ, ERKİN, HALKALI, NEBİOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2471612) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471612)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah 1.EREN, 1.ORTA, 3.GÜVEN, BAĞLAR, IŞIK, ÜLKÜ, ÜMİT, ŞENGEL sk/ KEMALPAŞA mah 2. ÜZÜM, 2.MURAT, 2.PEHLİVAN, 4.YILDIRIM, AKINCI, BAĞLAR, ERSÖZ, ÖZCAN sk/ SULTAN MURAT mah 1.ÖZDEMİR, KÖPRÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2472468) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2472468)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 321., 322., 323, 331., 332., AKTEPE, BEYTEPE, BOZTEPE, GÖZTEPE, GÜLDERE, YEŞİLTEPE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2473750) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-MASLAK mah DEREBOYU 2 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2473408) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2473408)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-POLİGON mah DÜZGÜN, ERDEM, ESERCİ, GİRNE, KAPLICALAR, POLİGON, SEVİM, SEZGİN, YENİGÜN, ÇAKMAK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2473580) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2473580)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 20.05.2020 05:00 - 20.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-KEMER mah BEYAZ PAPATYA, SADIK GÜNEY, YONCALIK, ŞEHİT CENGİZ TOPEL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2473406) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 20.05.2020 09:30 - 20.05.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEYCİLER mah İSTASYON, SUNGUR ALP cad. bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2464948) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah MATBAACI OSMANBEY, RUMELİ sk/ MEŞRUTİYET mah RUMELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2470760) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2470760)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 20.05.2020 17:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah BİBERİYE, BİBERİYE ARALIĞI, GALATA DERESİ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HAŞHAŞ, HAŞHAŞ ARALIĞI, IŞIK, KARANFİL, KARTAL, KURTULUŞ, LALELİ, MERİÇ, PAPATYA 1, SOLMAZ, TOMBUL, YALÇIN, YENİDERE, YÜKSEL, ÇETİN, ÇULLUK, ÇİMEN 1, ÜLKÜ, ÜVEYİK, ŞELALE sk/ MECİDİYEKÖY mah BERK, GÜLBAHAR, KEKİK, KUŞÇULAR, ŞAHİNLER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2473350) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2473350)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah BÜYÜKDERE, HARMAN 1 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2473505) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2473505)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 20.05.2020 04:00 - 20.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-TEŞVİKİYE mah HACI EMİN EFENDİ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, ŞAKAYIK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2475601) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 20.05.2020 16:00 - 20.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2594. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2471571) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2471571)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 20.05.2020 15:00 - 20.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-YAYLA mah AKÇAY, BAYRAM, BİNNUR, CEZERYE, DEFNE, GONCA, GÖL, GÖLBAŞI, GÜLENDAM, GÜLİSTAN, GÜVERCİN, HİLAL, KANDİL, KINALI, PAPATYA, PELİN, SELVİ, VAKFIKEBİR, YAVUZ SELİM, YENİ, ZEYTİN, ÇALI, ÇEŞME, ÇİMEN, ÇİTLEMBİK, İNCİ, ŞAHİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2472432) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.