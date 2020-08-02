2 set çalışanına taciz ve tehditte bulunduğu ileri sürülen Ufuk Bayraktar sessizliğini bozdu Rol aldığı filmin setinde iki çalışana sözlü ve fiziksel taciz ettiği ileri sürülerin Ufuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Tanımadığı halde kızıma el kol şakası yapan kişiyi uyardım" dedi.

Geçtiğimiz günlerde eşini aldattığı iddiasıyla gündeme gelen oyuncu Ufuk Bayraktar, bu sefer de rol aldığı filmin setinde iki çalışana şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündeme geldi. Sinema TV Sendikası tarafından yapılan açıklama kınanan oyuncu, sosyal medya hesabından hakkındaki iddialara açıklık getirdi.

İKİ KİŞİYE FİZİKSEL VE SÖZLÜ TACİZDE Mİ BULUNDU?

Yönetmenliğini Uğur Bakyraktar'ın başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar'ın üstlendiği 'Dayı' isimli sinema filmi setinde makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğradığını ve tehdit edildiğini ileri sürdü. Yargıya taşınan olayın kısa sürede gündem olmasının ardından Ufuk Bayraktar da Instagram hesabından yaptığı paylaşımda sette kızının olduğunu ve ona karşı yapılan bir hareketten rahatsız olduğu için gerginlik çıktığını belirtti.

"ÇOCUKLARIMIN YANINDA BANA HAKARET EDİNCE CEVAP VERDİM"

Oyuncu açıklamasına şu sözlerle devam etti: "Tanımadığı halde benim kızıma el, kol şakası yaptığını gördüğüm kişiyi uyardım. Bu konuda hassas olduğumu, bir daha kesinlikle yapmaması gerektiğini söyledim. O adamın şefi olan hanımefendi de setin ortasında 5 dakika sonra gelip, bana ailemin ve çocuklarımın yanında hakaret etmeye kalktığı için cevap verdim. Babalık duygumdan dolayı sert cevap vermiş olabilirim, beyefendi ile alakalı hiçbir durum yoktur. Sadece kızıma olan aşırı hassasiyetimle alakalı bir durumdur."

"SETLERDE YAŞANAN MOBBİNG OLAYLARINI KINIYORUZ"

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yayımlayan Sinema TV Sendikası, olayın takipçisi olduklarını duyurarak "Yönetmenliğini Uğur Bakyraktar'ın, başrolünü ise kardeşi Ufuk Bayraktar'ın üstlendiği 'Dayı' isimli sinema filmi setinde kabul edilemez olaylar yaşanmıştır. Çekimleri Adana'da devam etmekte olan sette makyöz Alev Ünal Nayır ve kuaför Metin Tektaş, oyuncu Ufuk Bayraktar tarafından fiziksel ve sözlü tacize uğramış, tehdit edilmiştir.Hukuki işlemlerin başlatılmış olduğu sürecin takipçisi olacağımızı, meslektaşlarımız Alev Ünal Nayır ve Metin Tektaş'ın yanında durduğumuzu kamuoyuna bildiririz. Setlerde yaşanan taciz ve mobbing olaylarını kınıyor, tüm sektör bileşenlerini dayanışmaya çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

EVLİYKEN BAŞKA KADINLA KONUŞMALARI İFŞA OLDU

Ufuk Bayraktar, geçtiğimiz ayda eşi Merve Bayraktar'ı aldattığı yönündeki iddialarla gündeme geldi. Merve Bayraktar, eşinin başka bir kadınla olan samimi yazışmalarını idşa ederek "Kendi yatağımda aldatıldım" demişti. Kendisinden af dileyen eşini affetmeyeceğini söyleyen Merve Bayraktar, mahkemeye başvuracağını söylemişti.