2 Mayıs Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
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2 Mayıs Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

2 Mayıs Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?
02.05.2020 09:08 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:08

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler oalcak.

BEDAŞ planlı bakım ve kesinti çalışmalarını corona virüs salgını nedeniyle bir süreliğine erteledi. Bu dönemde kesinti ve bakım çalışmaları yürütülmeyecek. Sadece belirli bölge ve ilçelerde kesintiler olacak.

İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 02.05.2020 05:00 - 02.05.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, İBNİ SİNA sk/ ÖMERLİ mah GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk bölgesinde, Manevra Çalışması (Manevra Çalışması) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452959)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 02.05.2020 09:00 - 02.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HADIMKÖY mah 75. YIL, ACARÖZ, DR. MİTHAT MARTI, ZÜBEYDE HANIM, ZİYA MERİÇ, İBNİ SİNA sk/ ÖMERLİ mah 75. YIL, GÜNDOĞAN, UZUNÇAYIR, VİCDAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452962) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 02.05.2020 17:00 - 02.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-BAĞLAR mah 16., 17., 18., 42., 48., 49., MEHMET AKİF sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453569) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453569)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 02.05.2020 06:00 - 02.05.2020 13:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1649., 1654., MASLAK CADDESİ, ŞEHİT HAKAN TAŞAN sk/ FATİH mah 1870. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453626) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 02.05.2020 15:00 - 02.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah 10. YIL, MERCEDES sk, Şehit Asteğmen Furkan Işık Bulvarı. bölgesinde, Yatırım Çalışması (2452468) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 02.05.2020 15:00 - 02.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-VATAN mah SİNANPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452618) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452618)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 02.05.2020 15:00 - 02.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-MURATPAŞA mah 1. BLOK, 14. BLOK, 15. BLOK, 16. BLOK, 17. BLOK, 18. BLOK, 19. BLOK, 21. BLOK, 22. BLOK, 6. BLOK, ATA, ATAKAN, DÖKÜMCÜLER, SİTELER, ÖZDEN, İNAN, ŞENLİK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452548) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452548)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 02.05.2020 09:00 - 02.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah YENİÇERİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452615) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452615)İSTANBUL - BAYRAMPAŞA ilçesinde, 02.05.2020 15:00 - 02.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAYRAMPAŞA ilce MERKEZ-YENİDOĞAN mah ABDİ İPEKÇİ sk/ İSMET PAŞA mah ABDİ İPEKÇİ, KARADENİZ, TUNA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452616) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 02.05.2020 00:00 - 02.05.2020 07:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah KRİSTAL, PARILTI, PIRLANTA, SAFİR, SANAYİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449049) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449049)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 02.05.2020 05:00 - 02.05.2020 08:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, EVRİM sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452523) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452523)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 02.05.2020 10:00 - 02.05.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-ADNAN KAHVECİ mah ENGİN, ERENLER, ERGUN, EVRİM, OSMANLI, SAYACA, SEYRAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 02.05.2020 09:00 - 02.05.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ASMALI MESCİT mah BALYOZ, DEVA ÇIKMAZI, KORSAN ÇIKMAZI, MEŞRUTİYET, TERKOZ ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk/ TOMTOM mah MUAMMER KARACA TİYATRO ÇIKMAZI, İSTİKLAL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2453950) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.05.2020 05:00 - 02.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-AŞIK VEYSEL mah RESNELİ NİYAZİ, SÜLEYMAN DEMİREL, VEDAT ALTUN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452497) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452497)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.05.2020 10:00 - 02.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce OSMANGAZİ mah 2607., 2608., 2611., 2614., 2623., 2625., AHMET HAŞİM, ALGÜL, AYASOFYA, BAHAR, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, EFELİK, EGE, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KÜÇÜK AYAZMA, MORMENEKŞE, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, YASEMEN, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAĞRI, ÇELENK, İLGİN, ŞEBBOY sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2452201) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452201)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.05.2020 05:00 - 02.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BURÇAK, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, KÖKSAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2452587) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452587)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.05.2020 15:00 - 02.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah BURÇAK, BÜYÜK AYAZMA, GELİN, KÖKSAL sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453625) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453625)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 02.05.2020 15:00 - 02.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BATTALGAZİ mah AYASOFYA sk/ OSMANGAZİ mah 2607., 2608., 2611., 2614., 2623., 2625., AHMET HAŞİM, ALGÜL, AYASOFYA, BAHAR, BURÇAK, BÜKET, BÜYÜK AYAZMA, EFELİK, EGE, HALİDE EDİP ADIVAR, HATMİ, HAZAN, HERCAİ MENEKŞE, KAKTÜS, KAMERYA, KARDELEN, KÜÇÜK AYAZMA, MORMENEKŞE, PETÜMYA, POYRAZ, SARMAŞIK, SERA, SERDAR, YASEMEN, YILDIRIM, YİĞİT, ZAMBAK, ÇAĞRI, ÇELENK, İLGİN, ŞEBBOY sk/ İSTİKLAL mah GÜLHATMİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2452591) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.05.2020 09:00 - 02.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah KEMER BOYU YOLU sk/ MİTHATPAŞA mah 1.IHLAMUR, 2.ERGUVAN, 2.NUR, 2.ÇİMEN, 3.SÜMBÜL, ABDULHAMİT HAN, AKÇA, DAVUTPAŞA, ERKAM, FIRIN, GÜLER, HASIR, KAKTÜS, KORU, KUMSU, MERSİN, SELANİK, SEZER, TAYFUN, ÇİÇEK, İKİ KEMER, ŞAHİN, ŞEHİT OSMAN YUMUK, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2447048) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2447048)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 02.05.2020 15:00 - 02.05.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÖKTÜRK MERKEZ mah 1.KAYAK, 1.SANCAK, 1.ŞELALE, DİLA, KROS YOLU, KUMLUGEÇİT, KUTLUCA, ÜSTKÜME, İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452645) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 02.05.2020 15:00 - 02.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-İSKENDERPAŞA mah AHMEDİYE, AİLE, DEĞNEKÇİ, HACI SALİH EFENDİ, HATTAT FEHMİ, HATTAT FEHMİ 1. ÇIKMAZI, HATTAT FEHMİ 2. ÇIKMAZI, HAVLUCU, HORHOR, KARAKADI, KURŞUNCU ÇIKMAZI, MOLLA HÜSREV, ORTA ÇEŞME ÇIKMAZI, RAGIPBEY, RAĞBET, SOFULAR, SOFULAR TEKKESİ, SİMİTÇİ ŞAKİR, ÖKSÜZLER, İMAM MURAT, İMAMBAYILDI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452525) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - GÜNGÖREN ilçesinde, 02.05.2020 16:00 - 02.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GÜNEŞTEPE mah URAL, UYGUR, UĞUR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452522) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 02.05.2020 15:00 - 02.05.2020 18:10 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HAMİDİYE mah ANADOLU, KAFKAS sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452553) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452553)

İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.05.2020 15:00 - 02.05.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 215., 6. ÇIKMAZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2452173) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452173)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.05.2020 05:00 - 02.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah DEREBOYU, SÖZERİ, YONGA, ÇALIŞKAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452650) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452650)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.05.2020 05:00 - 02.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BURCU, DEREBOYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2452651) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452651)İSTANBUL - KÜÇÜKÇEKMECE ilçesinde, 02.05.2020 05:00 - 02.05.2020 09:00 saatleri arasında, İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah BURCU, DEREBOYU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2453063) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 02.05.2020 05:00 - 02.05.2020 06:45 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-PINAR mah AKARÇEŞME ÇIKMAZI, BALABANDERE, BATI, BOSTAN GÜL, BUDAK, DIŞBUDAK, DOST, ELMA, EREN, GÜLPINAR, GÜRSU ÇIKMAZI, HALK, HÜRMET, HİLAL, ILGAZ, KADER, KEKLİK, KELEBEK, KERVAN, KESKİN ÇIKMAZI, MAZI, NAR, SANDAL ÇIKMAZI, SANTRAL ÇIKMAZI, SINIR ÇIKMAZI, TARİH, TÜKENMEZ, TÜNEL, YOSUN, İLGİLİ sk/ İSTİNYE mah BALABANDERE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449073) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2449073)İSTANBUL - SARIYER ilçesinde, 02.05.2020 06:45 - 02.05.2020 08:30 saatleri arasında, İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-BÜYÜKDERE mah ALSİT VİLLALARI(TOPÇU BAŞIBAĞLAR SK) sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2449075) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SİLİVRİ ilçesinde, 02.05.2020 12:00 - 02.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk/ ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk/ OVAYENİCE mah AKASYA, AYÇİÇEK ÇIKMAZI, BAKİ, BEKA, BEKİRAĞA, BEŞER ÇIKMAZI, DAMLICA, DERYA ÇIKMAZI, DEVELİ, DOĞA, DOĞAN ÇIKMAZI, DÜLDÜL, DİCLE, DİLA, DİLAVER, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİLŞAD, DİNAMİK ÇIKMAZI, DİRHEM ÇIKMAZI, DİRLİK ÇIKMAZI, DİVAN, EBRAR, ECLA, GAZİ ATATÜRK, GÜLŞAH, GÜZELCE, HİLMİ ÇALIŞ, KADIKÖY, KARAYOL, KIBLE, KIZIL, LALE, MANOLYA, MENEKŞE, OVAYENİCE, PARILTI ÇIKMAZI, SELEN, SEMAZEN, SEÇENLER, SIRMA ÇIKMAZI, SÜMBÜL, YENİAY, YENİDOĞAN ÇIKMAZI, ZENGİN, ÇATALCA, ÖZBAY, ÖZÇINAR, ÜMİT, İLKE sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2453539) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 02.05.2020 12:00 - 02.05.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2950., 2951., 2952., 2953., 2954., 2958., 2961., 2980. bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453420) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2453420)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 02.05.2020 09:00 - 02.05.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 2974., 2975. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2453419) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 02.05.2020 09:00 - 02.05.2020 11:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah GÜMÜŞSUYU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452545) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452545)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 02.05.2020 11:00 - 02.05.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah HASTANE YOLU sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452546) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

(2452546)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 02.05.2020 13:00 - 02.05.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-MALTEPE mah ASKERİ FIRIN, DAVUTPAŞA ÇİFTE HAVUZLAR sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2452547) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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