1915 Çanakkale Köprüsü Rüzgar Testinden Başarıyla Geçti (3)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Çin'de yapılan rüzgar tünel testinde yaklaşık saniyede 82 metre yani saatte 300 kilometre rüzgar hızına tabi tutulduğunu belirterek, testin başarıyla sonuçlandığını söyledi. Turhan, projenin 18 Mart 2022'de hizmete açılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Çin'in Chengdu kentindeki Southwest Jiatong Üniversitesi'nde düzenlenen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Tam Model Rüzgar Tünel testine katıldı. Program öncesinde açıklama yapan Bakan Turhan, Çin'in en eski üniversitesi olan Southwest Jiatong Üniversitesi'nin 1896'dan beri özellikle ulaştırma, inşaat ve maden mühendisliği alanında dünyanın en iyi ve kaliteli eğitim verdiğini öğrendiğini söyledi.

Üniversitenin Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezi'nin dünyanın en büyük rüzgar tünel laboratuvarına sahip olduğunu belirten Turhan, dünyanın en büyük ana açıklı asma köprüsünü Çanakkale Boğazı'na inşa ettiklerini söyledi. Turhan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'te tamamlanması planlanan projenin, 18 Mart 2022'de hizmete açılmasının hedeflendiğini söyledi.

Önemli aşamalarından birisi rüzgar tünelleri

Çanakkale Köprüsü'nün önemli aşamalardan birinin de rüzgar tünel testlerinin oluşturduğunu söyleyen Bakan Turhan, 3 aşamalı rüzgar testinin birincisinin Kanada'da, ikincisinin Danimarka'da yapıldığına dikkati çekerek, projeyi yapan Güney Koreli SK E&C ve Daelim ile Türkiye'den Limak ve Yapı Merkezi şirketlerinin tescillerinin de katılımıyla köprünün üçüncü aşama rüzgar testinin bugün yapılacağını ekledi.

Dört aylık çalışma sürecinden sonra 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, tam kesit rüzgar tünel testinin yapılacağını belirtiren Turhan, söz konusu testin sonucunun kendileri için önemli veri kaynağı olacağını bildirdi.

Ardından 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, düzgün ve türbülanslı akımda, saniyede 20 metre yani saatte 72 kilometre, saniyede 45.4 metre, ya da saatte 162 kilometre ve saniyede 83 metre ya da saatte 299 kilometre rüzgar hızlarında kule ve tabliyelerinin servis koşullarındaki davranışları test edildi. Yaklaşık 10 dakika süren testler, başarıyla tamamlandı.

Basın toplantısı düzenlendi

Programın ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Turhan, Çin'in Chengdu kentindeki Southwest Jiaotong Üniversitesi'nde Rüzgar Mühendisliği Araştırma Merkezi'nde ülkenin önemli projelerinden olan 1915 Çanakkale Köprüsü ve bağlantı yolları kapsamında yapılan, dünyanın en büyük açıklıklı asma köprüsünün rüzgar tüneli testinin yapıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkenin ulaşım altyapısının geliştirilmesinde, iyileştirilmesinde ve daha güvenli kaliteli ve ekonomik ulaşım hizmetinin sunulması için birçok proje yürüttüklerini belirten Turhan, ülke genelinde toplam 385 milyar lira tutarında 3 bin 443 projede çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Söz konusu projelerin önemli bir kısmını da Yap-işlet-devret (YİD) yöntemiyle yürüttüklerini ifade eden Turhan, yaklaşık 150 milyar lira tutarında, ya da 20 milyar euro değerinde ulaştırma projesini YİD modeliyle yaptıklarını belirtti. Bu projelerin finansmanı için yurt dışından 15 milyar euro kredi sağlandığını anlatan Turhan, yurt dışından kredi temin edilen projelerden birinin de Çanakkale Köprüsü ve Bağlantı Yolları Projesi olduğunu ekledi.

"Önemli görev icra edecek"

Turhan, Kuzey ile Güney Marmara Bölgesi ve Ege Bölgesini birbirine bağlayacak önemli bir ulaşım arteri olan bahsi geçen projenin, karayolu ulaşımını rahatlatılması, özellikle Ege, Doğu Akdeniz ve Batı Anadolu bölgelerindeki ihrac ürünlerinin doğu ve batı Avrupa ülkelerine nakliyesinde önemli görev icra edeceğini söyledi.

Projenin aynı zamanda İstanbul Boğazı'ndaki trafiğin de azaltılmasını sağlayacağına dikkati çeken Turhan, hafta sonu ve tatil dönemlerinde Çanakkale Boğazı'ndaki arabalı vapurlardaki araç kuyruklarını da ortadan kaldıracağını ve ekonomik, hızlı, güvenli ve konforlu ulaşım hizmeti sunacağını vurguladı.

Projenin üstlenici firmasının 10 milyar lira ya da 2.5 milyar euro tutarındaki yatırımı için 11 ülkeden 25 finans kuruluşundan 2 milyar 265 milyon euroluk dış finansman sağladığını anlatan Turhan, proje maliyetinin yüzde 70'nin yabancı kaynaklardan olduğuna işaret etti.

Turhan, 18 Mart 2017'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle temelinin atıldığını anımsatarak, temel iyileştirme çalışmaları, temellerin deniz içinde inşa edilen kazık çalışmalarının tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Kuru havuzda inşa edip daha sonra deniz içindeki yaş havuza nakledilecek olan ve köpürünün ana taşıyıcı sistemlerinden olan köprü keson temellerinin imalatlarında da önemli aşama kaydedildiğini dile getiren Turhan, 2 bin 23 metre ile dünyanın en uzun orta açıklıklı olacak olan köprünün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olacağını belirtti.

"Biz bu testin sadece bir bölümüne iştirak ettik"

Köprünün kule ve tabliye rüzgar testlerinin Kanada ve Danimarka'da yapıldığını ve başarıyla sonuçlandığını ifade eden Turhan, şöyle konuştu:

"Bugün katıldığımız rüzgar tünel testinde hep birlikte köprümüzün yaklaşık saniyede 82 metre yaklaşık saatte 300 kilometre rüzgar hızına tabi tutuldu ve başarıyla bu testten geçti. Biz bu testin sadece bir bölümüne iştirak ettik. Bu testler bundan öncede değişik yük sistemlerine tabi tutuluyor. Bu testler bir müddet daha devam edecek. Bunun sonucunda köprünün projesinde herhangi bir sorun olmadığı kanaatine varıldığında, bu yapıların projelerine son şekli verilerek, imalatı yapılacak. Köprünün kuleleri, tabliyesi, askı halatları, ana kablosu yerine montaj edilecek."

Turhan, projede 2023'te tamamlanması planlanan köprünün, açılış tarihinin 18 Mart 2022'de yapılacağını dile getirerek, bugüne kadar yapılan büyük projelerin bir tanesini de ülke insanının hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşayacaklarını söyledi. Turhan ayrıca, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. (Fotoğraflı) - Çin