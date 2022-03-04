1907 Fenerbahçe Derneği'den Fenerbahçe kadın futbol takımı'na destek

1907 Fenerbahçe Derneği, Fenerbahçe için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmaya devam ediyor. Son olarak Tekerlekli Sandalye Basketbol ve Espor takımlarının yapılanmasında önemli bir görev üstlenen 1907 Fenerbahçe Derneği, Kadın Futbol Takımı'na forma kol sponsoru olarak Fenerbahçe Spor Kulübü ile yeni bir birlikteliğe imza atıyor.

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilen imza törenine Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Ç. Kızılhan, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Kemal Danabaş, 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya ve 1907 Fenerbahçe Derneği Genel Sekreteri Cenk Soner katıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kadınlara ve kız çocuklarına örnek olmak, onların sporun her alanında en güçlü şekilde var olabilmesini sağlamak adına hayata geçirdiği Kadın Futbol Takımı'na her türlü desteği vermek için yola çıkan 1907 Fenerbahçe Derneği,Zenatha Goeieman Coleman'ın transferinde de sponsorluk desteği sağladı.

İmza töreninde konuşan Fenerbahçe Spor Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, "Türk sporunun en önemli markası ve Türkiye'nin en çok şampiyon olan kulübü olarak bu sene kadın futboluna önemli yatırımlar yaptık. Burada amacımız kadınlara ve kız çocuklarına örnek olmak, onların sporun her alanında en güçlü şekilde var olabilmesini sağlamak. Kadınlar ve kız çocukları için ortaya koyduğumuz tavır; 1907 Fenerbahçe Derneği'nin desteğiyle daha da güçlü şekilde öncü ve örnek olmaya devam edecek. 1907 Fenerbahçe Derneği'ne teşekkür ediyor; bu anlaşmanın başarılarla taçlanmasını, şampiyonluklar getirmesini temenni ediyoruz" dedi.

1907 Fenerbahçe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Perahya ise, "'Milyonlarca taraftarı ve başarıları ile Türkiye'nin en büyük spor kulüplerinden biri olan Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı'na sponsor olmaktan dolayı oldukça mutlu ve gururluyuz. Biz 1992 yılında 50 iş insanı tarafından kurulan ve o günden bugüne Fenerbahçe sayısız hizmetlerde bulunmuş bir derneğiz. Kuruluşumuzun 30'uncu yılında kulübümüzün kadınlara ve kız çocuklarına örnek olmak amacıyla hayata geçirdiği Kadın Futbol Takımı'mıza forma kol sponsoru olarak yeni bir birlikteliğe imza atıyoruz. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin logosu, 2021-2022 sezonunun kalan bölümünde Kadın Futbol Takımımızın formasının sol kolunda yer alacak. Ancak isteğimiz bu iş birliğiniz uzun yıllar devam etmesi. Geçtiğimiz günlerde Zenatha Goeieman Coleman'ın takımımıza transferine de dernek olarak sponsor olduk. Dernek olarak Fenerbahçe için üzerimize düşen neyse taşın altına elimizi koymaktan çekinmiyoruz. 1907 Fenerbahçe Derneği olarak, camiamız için başarılı, yenilikçi ve sürdürülebilir projelere imza atmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

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