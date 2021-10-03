19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla kaza yaparak feci şekilde can verdi

19 yaşındaki TikTok fenomeni Gabriel Salazar, Meksika sınırından yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki otoyolda lüks aracıyla seyir halindeyken birden fazla ağaca çarparak takla attı.

ARAÇ ALEVLER İÇİNDE KALDI

Olay yerine gelen ekipler, yakıt deposu patlayıp alevler içinde kalan aracı söndürmekte zorlandı.

DİĞER 3 YOLCU DA YAŞAMINI YİTİRDİ

Paramparça olan aracın içinde kalan Salazar yaşamını yitirdi. Otomobilin içinde bulunan diğer 3 kişi de feci şekilde can verdi. Yetkililer, diğer 3 kişinin kaçak göçmen olduğunu söyledi.

2 MİLYONDAN FAZLA TAKİPÇİSİ VARDI

Gabriel Salazar, 2019 yılında TikTok'a katıldı. Sık sık dudak paylaşımları ve dans videoları yapan fenomenin 2 milyondan fazla takipçisi vardı.

Hangi tür bir araba kullanıyorsunuz? — Haberler.com (@Haberler) October 3, 2021

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