19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla kaza yaparak feci şekilde can verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla kaza yaparak feci şekilde can verdi

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Dünya

Meksika'da 19 yaşındaki TikTok fenomeni Gabriel Salazar, lüks aracıyla ağaçlara çarparak kaza yaptı. Paramparça olan aracın içinde sıkışan Salazar, yaşamını yitirdi.

19 yaşındaki TikTok fenomeni Gabriel Salazar, Meksika sınırından yaklaşık 50 kilometre uzaklıktaki otoyolda lüks aracıyla seyir halindeyken birden fazla ağaca çarparak takla attı.

19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla kaza yaparak feci şekilde can verdi

Olay yerine gelen ekipler, yakıt deposu patlayıp alevler içinde kalan aracı söndürmekte zorlandı.

Paramparça olan aracın içinde kalan Salazar yaşamını yitirdi. Otomobilin içinde bulunan diğer 3 kişi de feci şekilde can verdi. Yetkililer, diğer 3 kişinin kaçak göçmen olduğunu söyledi.

19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla kaza yaparak feci şekilde can verdi

Gabriel Salazar, 2019 yılında TikTok'a katıldı. Sık sık dudak paylaşımları ve dans videoları yapan fenomenin 2 milyondan fazla takipçisi vardı.

19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla kaza yaparak feci şekilde can verdi

19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla kaza yaparak feci şekilde can verdi

19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla kaza yaparak feci şekilde can verdi
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Kan donduran görüntüler! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti

Kan donduran görüntüler! Meksika'da karteller 20 kişiyi diz çöktürüp infaz etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
murat ılgaz:öbür tarafta devam et kankitoş tik tok çekmeye
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Meral Akşener Vladimir Putin Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Düm Tek Tek Gülben Ergen
Spor Salih Uçan Necip Uysal Gökhan Töre Güven Yalçın Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 19 yaşındaki TikTok fenomeni, lüks aracıyla kaza yaparak feci şekilde can verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 14:09:28. #1.17#