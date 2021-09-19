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19 Eylül Gaziler Günü, Marmaris'te de düzenlenen törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
19 Eylül Gaziler Günü, Marmaris'te de düzenlenen törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

19 Eylül Gaziler Günü, Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Atatürk Meydanında düzenlenen tören pandemi kuralları gereğince sosyal mesafe ve maske şartları ile gerçekleşti. 19 Eylül Gaziler Günü etkinlikleri, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkanvekili Burak Demirtaş ve Muharip Gaziler Derneği çelenk sunmasının ardından Aksaz Askeri Bandosu eşliğinde saygı duruşu ve istiklal marşı okundu.

Törene Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, Garnizon Komutanı Tuğamiral İbrahim Kurtuluş Sevinç, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, İlçe Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Başsavcı Nuh Mete Hatipoğlu, CHP Milletvekili Mürsel Alban, Muharip Gazi Derneği üyeleri, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkanvekili Burak Demirtaş ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Günün anlam ve önemine dair konuşmaları ise Aksaz Deniz Üs ve Garnizon Komutanlığı'ndan Deniz kıdemli Yüzbaşı Onur Ünal ve Muharip Gaziler Derneği Marmaris İlçe Temsilcisi Azmi Özkan tarafından yapıldı. - MUĞLA

19 Eylül Gaziler Günü, Marmaris'te de düzenlenen törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Marmaris'te de düzenlenen törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Marmaris'te de düzenlenen törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Marmaris'te de düzenlenen törenle kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü, Marmaris'te de düzenlenen törenle kutlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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