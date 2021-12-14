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18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Bir derginin davetinde sahneye çıkan annesini yalnız bırakmayan 18 yaşındaki Derin Talu, dekoltesiyle adından söz ettirdi. Kasığına kadar uzanan yırtmacını göstermek isteyen Talu, bacaklarını açıp poz verdi.

Bir süredir yurtdışında tatil yapan Defne Samyeli, bir derginin davetinde sahneye çıktı. Peş peşe sevilen şarkıları okuyan Samyeli'yi kızları Deren ve Derin Talu da yalnız bırakmadı.

Geçtiğimiz aylarda 18 yaşına giren Derin Talu, davete cesur bacak dekolteli bir elbiseyle katıldı. Oyuncu ve model olmak isteyen Talu, kasığına kadar uzanan yırtmacını göstermek için her fotoğraf çektirdiğinde bacaklarını açarak poz verdi. Yırtmacını göstermek için şekilden şekle giren Derin Talu'nun o halleri sosyal medya kullanıcılarının da dikkatinden kaçmadı.

Kızlarının yanı sıra 49 yaşındaki Defne Samyeli'nin de gecede giydiği kıyafet dikkat çekti. Sahneye çıkan Samyeli, derin göğüs dekolteli bir elbise tercih etti.

18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi

18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi

18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi

18 yaşındaki Derin Talu, cesur dekoltesini göstermek için bacaklarını açarak poz verdi

Ecem Altan
Ecem Altan
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