18 Haziran Perşembe İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? Haziran 2020 İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 18 Haziran'da İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Haziran Perşembe günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 18.06.2020 09:00 - 18.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GÜNGÖREN ilce MERKEZ-GENÇOSMAN mah AKARSU, DOĞANAY, ÖZGECAN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517599) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517599)İSTANBUL - ARNAVUTKÖY ilçesinde, 18.06.2020 09:00 - 18.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BALABAN mah AKYILDIZ, AVCI, BALABAN CAMİİ, BALABAN PARKI, BOYALIK, BUSE, EMİNBEY, FİRDEVS, HARMANLAR, IRMAK, KARA ÇINAR, KARTAL, KUFALI, MEHMETÇİK, MEŞE, PENÇE, PROF. METİN TUFAN ER, SOLAK AĞA, YALI, YONCALIK, ÇAĞDAŞ, ŞEN sk/ BOYALIK mah AKIN, AKKOYUN, ATAK, BEŞTEPE, BİLHAN, CEVİZLİK, DAHİ, DEFİNE, DURSUNKÖY-BOYALIK, DURUSU PARK, ERİKLİ, FINDIKDERE, GARDENYA, GÜNEBAKAN, HACI SALİM AĞA, ILGIN, KUFALI, MELTEM, MİLLET, NAZAR, OĞUZER, SANCAK, SÖĞÜTLÜ, TAŞKAYNAK, TAŞKÖPRÜ, TÜRKMEN YOLU, ULU, ULUÇAM, ZENCEFİL, ÖZYURT, İLKYAZ, ŞEHİT İZZET sk/ YASSIÖREN mah AKPINAR, BELKIZ, BESTENİGAR, BOĞAZKALE, BULUŞ, CUMHUR, DUMANKAYA, DİCLE, EDAGÜL, ESKİ EDİRNE ASFALTI, GÜZİDE, HADIMKÖY, KAPAKLI, KIŞ, KULA, KUZU, KÜÇÜK DERE, LEYLAK, NURİ KUYU, SEL, UZUNSELVİ, ŞEHİTLİK sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-CEBECİ mah 2558. sk/ YUNUS EMRE mah 1391. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2521459) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 18.06.2020 14:15 - 18.06.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah DİCLE sk/ ÜNİVERSİTE mah ARAL, BAĞLARİÇİ, CEYHUN, DERMAN, E-5 YANYOL (LONDRA ASFALTI), FİRUZKÖY BULVARI, KALENDER, KOMİSER, MANDIRA, NAZ, ORTANCA, SELVİ, SEYHUN, ÇİMLİ sk// BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-BARIŞ mah GÜNEŞLİ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516510) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516510)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 18.06.2020 09:00 - 18.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-CİHANGİR mah CİVA, GÖKALP, KURDELA, KİRAZLI, ONURLU, SAKARYA, SARI ASMA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517328) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517328)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 18.06.2020 15:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-FİRUZKÖY mah BAĞLARİÇİ, FİRUZKÖY BULVARI, SIRAEVLER sk/ MUSTAFA KEMALPAŞA mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, KÖROĞLU, MAREŞAL, ÜMİT sk/ ÜNİVERSİTE mah FİRUZKÖY BULVARI, KARADUT, LALE, MAREŞAL, ÜMİT sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2521451) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2521451)İSTANBUL - AVCILAR ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah BEKÇİ, NAMIK KEMAL, ÖZARI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2521622) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 18.06.2020 15:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1988. sk// ESENLER ilce MERKEZ-FATİH mah 288., 291., 295., 296. ÇIKMAZ sk/ TUNA mah 709. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2508409) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2508409)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 18.06.2020 03:00 - 18.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 897., 899., BİRLİK sk/ YAVUZ SELİM mah 1020., 1021., BİRLİK, HOCA AHMET YESEVİ sk/ İNÖNÜ mah HOCA AHMET YESEVİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517266) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517266)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 18.06.2020 20:30 - 18.06.2020 22:30 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-MAHMUTBEY mah 2417., 2418., 2419., 2420. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2519730) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2519730)İSTANBUL - BAĞCILAR ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1367., 1369., 1370., 1371., DEVEKALDIRIMI sk/ MAHMUTBEY mah 2604., 2605., 2606., 2609., 2610., 2611., 2612., 2614., 2615., 2616., 2617., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2520679) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ZAFER mah AHMET KABAKLI, BAĞLARBAŞI, CANAN, CANLI, CENGİZHAN, CENTİLMEN, COŞARSU, CİHANGİR, DALYAN, KALYON, PIRLANTA sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-YENİMAHALLE mah AHMET KABAKLI sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2519728) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2519728)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 18.06.2020 18:00 - 18.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-ÇOBANÇEŞME mah BAHADIR, BAĞDAT, ELMALI, ERGENEKON, FATİH, HALİTPAŞA, KINALI, MİTHATPAŞA, ORMAN, PİRİ REİS, SERİK, SOKULLU 1, TOPTAŞI, YAPRAK 1, ZEMBİLCİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2519729) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2519729)İSTANBUL - BAHÇELİEVLER ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah GÜRANİ sk/ ÇOBANÇEŞME mah MİTHATPAŞA sk// BAĞCILAR ilce MERKEZ-15 TEMMUZ mah 1421., 1422., 1423., HALKALI sk/ BAĞLAR mah 62. sk/ GÜNEŞLİ mah DEVEKALDIRIMI sk/ MAHMUTBEY mah 2617., 2619., 2620., 2621., 2622., 2623., 2624., 2625., 2626., 2627., 2632., DEVEKALDIRIMI, HALKALI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2520678) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 18.06.2020 00:00 - 18.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah GAZİ YAŞARGİL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517887) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517887)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 18.06.2020 00:00 - 18.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-KAYABAŞI mah KAYAŞEHİR sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517891) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517891)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, KAHRAMAN, KÜBRA, NUR, ÜNSAL sk/ GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR, PEYAMİ SAFA sk/ ZİYA GÖKALP mah 2725., AKSER, BAŞKOMUTAN, TAŞKENT sk/ ŞAHİNTEPE mah AŞIK VEYSEL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2520863) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2520863)İSTANBUL - BAŞAKŞEHİR ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EŞREF, KAHRAMAN, KÜBRA, NUR, ÜNSAL sk/ GÜVERCİNTEPE mah 1101., NUR, PEYAMİ SAFA sk/ ZİYA GÖKALP mah 2725., AKSER, BAŞKOMUTAN, TAŞKENT sk/ ŞAHİNTEPE mah AŞIK VEYSEL sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2520864) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 18.06.2020 08:30 - 18.06.2020 10:30 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 144., BAŞKENT, MALAZGİRT sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516507) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516507)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 18.06.2020 10:30 - 18.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-YAKUPLU mah 4. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516508) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516508)İSTANBUL - BEYLİKDÜZÜ ilçesinde, 18.06.2020 16:30 - 18.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah AYAZMA, AYÇİÇEĞİ, BATI TRAKYA, BİLİM, RAUF DENKTAŞ, SALTUK BUĞRA HAN, ÇETİK, İSTANBUL sk bölgesinde, Deplase Çalışması (2520750) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 18.06.2020 01:00 - 18.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-SÜTLÜCE mah AKTARLAR KAHYASI, AKŞAHİN, ATMACA, BADE, DAMAR, DUTLUK, EKOL, ELİF EFENDİ, ELİF EFENDİ ÇIKMAZI, HAMAM ARKASI, KARAAĞAÇ, KELKİT, KIRKAYAK, NAS, POLİS, SAKA, SANDALCI KERİM, SANDALCI KERİM MEZARLIK ARALIĞI, SEDEF, TALİP PAŞA, TALİP PAŞA ARKASI, TALİP PAŞA CAMİ, TAVCI, UZUN BAYIR, YUNUS, ZOR BAYIR, ÖZGÜR, İMRAHOR, ŞEKER KUYUSU sk/ ÖRNEKTEPE mah AÇELYA, DEREİÇİ BORSA, DERKA, FATİH, KANARYA, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MERCAN, MEVLANA, PAZARALTI, SİVASELİ, TURNA, TURNA ARALIĞI, YENİ UFUK, ZAFER, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk// EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-EMNiYETTEPE mah HALİT BİN VELİD sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk/ NURTEPE mah ÇEŞME sk/ ORTABAYIR mah ÇAMLI sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AHMET BAYMAN, ÇAMLIKLAR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2518877) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518877)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 18.06.2020 17:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-CİHANGİR mah MATARA, YENİ YUVA sk/ KILIÇALİ PAŞA mah AKARSU YOKUŞU, MATARA, YENİ YUVA sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2521703) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2521703)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-KALYONCU KULLUĞU mah ÖMER HAYYAM sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HALASKARGAZİ mah KUYUMCU İRFAN, RUMELİ, VALİ KONAĞI, ZAFER, ŞAFAK sk/ HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, BOSTAN, MİM KEMAL ÖKE, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2520733) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2520733)İSTANBUL - BEYOĞLU ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah AHBAP, ASLAN, ECDAT, ERGANUH, GÖKTUĞ, KETEN, MANOLYA, TÜRKELİ, UMUT, YAPRAKLI ÇIKMAZI, İÇ BOSTAN, ŞABAN DERESİ, ŞİRİN BAHÇE sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2521524) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 18.06.2020 09:00 - 18.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah BAŞKENT, BOLCAN, GEDİZ, GÜLİN, KARADERE, TEZCAN, VEFA sk/ CUMHURİYET mah ARAS, AŞİYAN, BEY, BEYAZGÜL 1, CEZMİ, D-100 KARAYOLU, ERGENE, ERKAL, EVREN, GAMZE, GEZİNTİ, GÖKSU, GÜLÇİN, GÜNGÖR, IŞIK, KADER, KANER, KELEŞOĞLU, ORHAN GAZİ 3, SEMA, TURGUT ÖZAL, ULUDAĞ, YILDIRAY ÇINAR, ÇAMLIK 2, ÇORUH, ÇUBUK, ÖZGE, ÖZLEM sk/ PINARTEPE mah CİHANGİR 1, HAZAL 1, KIZILAY, KURŞUN, ORHANGAZİ, OYLUM, TURGUT ÖZAL, YÜCEDAĞ, ZERRİN 1 sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517330) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517330)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ÇAKMAKLI mah İFTİHAR sk// ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah 2684. sk/ SELAHADDİN EYYUBİ mah 1626., 1631., 1632., HALİÇ sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517696) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517696)İSTANBUL - BÜYÜKÇEKMECE ilçesinde, 18.06.2020 15:00 - 18.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-GÜZELCE mah AKASYA 4, AKMAN, BALIKÇI, DİLMEN, ERTÜRK, KUMSAL, MERT, ORHUN, VATAN 1, YAVUZ 1, YENİ CAMİ, YESEMİN, YOĞURTHANE, ZAMBAK 4 sk/ SİNANOBA mah CANIM, ERTÜRK, HAVZA, ILGIN, ITIR 1, KANARYA 4, MEVLANA 1, ŞÜKRÜ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2520745) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 18.06.2020 02:00 - 18.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-ÇAKIL mah ALAMET, ALTINBAŞAK, AZA HASAN, CELAL İLALDI, DOSTLAR, ENGİNAR ÇIKMAZI, ENGİNSU ÇIKMAZI, ENİS ÇIKMAZI, ERBERK ÇIKMAZI, ERKAN, ESENLER, ESENLİK, ESENYEL ÇIKMAZI, ESKİHİSAR, ESMA, ESNAF, ESRA, ESİNTİ, ETHEM TATLI, EVREN, EVİN, EYLÜL, EYMEN, EYVAN ÇIKMAZI, EZEL, FARUK, FELEK, FERDA, FERMAN, GÜLŞEN, HAREM, HÜSEYİN YILMAZ, KAMAN ÇIKMAZI, KAZIM SAVAŞ, KILIÇ ALİ, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK, NURİ BABA, RAMAZAN PEHLİVAN, SEDEF ÇIKMAZI, SEYFİ DEMİRSOY, UFUK ÇIKMAZI, YALIN ÇIKMAZI, YUNUS EMRE, ÇAY, ŞEHİT TEĞMEN TAMER AYDIN, ŞEMENOĞLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Önleyici Bakım (2516175) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516175)İSTANBUL - ÇATALCA ilçesinde, 18.06.2020 15:00 - 18.06.2020 21:00 saatleri arasında, İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İZZETTİN mah ADAGÜLÜ, ADIM, ALTINOK, BAHÇESARAY, BAŞARI, BELDE, BENTLER, BUHARA, BUKLE, BÜLENT KARPAT, BİRLİK, CANDEMİR, CENGİZ ÇIKMAZI, DESTAN, DOBURCA, EFLATUN, FARABİ, FULYA, GÜLER, HÜRRİYET, IŞIL ÇIKMAZI, KAMELYA, KARLIOVA, KESTANELİK, KIRIM, LALEZAR, MUNTAZAM, MİLLET, MİSAFİR ÇIKMAZI, NADİDE, NAZLIGÜL, NEVBAHAR, NİHAL, RUKİYE, SELİM, SEMERKANT, SENCER, TEMİZ ÇIKMAZI, UMUT, ÖZGÜN, ÖZGÜRLÜK, ÖZSU, İSTASYON, İZZETBABA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2520801) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 18.06.2020 00:01 - 18.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-ORUÇREİS mah 570., 571., 571/1., 572/1., 573., 574., 574/1., 575., 576., 576/1., 592., AYDIN, OĞUZHAN sk/ TURGUT REİS mah 498., 499., 500., 501., 502., 503., 503/1., 504., ADEM YAVUZ, ÇENGEL, ŞEHİT ALİ KARAHAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517265) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517265)İSTANBUL - ESENLER ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1118., 1118/1., 1119., 1127., ATIŞALANI sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2520843) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 18.06.2020 08:30 - 18.06.2020 12:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah 792., 793., 794., 795., 824., ISPARTAKULE sk/ SULTANİYE mah AŞIK ŞENLİK sk/ SÜLEYMANİYE mah 719., 720., 721., 722., 723., 724., 725., 745., 746., 757., 758., 759., 760., 766., 767., 768., 769., 771., 783., 784., 797., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk/ YENİKENT mah 601., 604., 655., 660., 662., 677., 678., 681., 687., 688., 690., 691., 692., 693., 694., 699., 700., 710., AŞIK ŞENLİK, GAZİ OSMAN PAŞA, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514689) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514689)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 18.06.2020 12:00 - 18.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ARDIÇLI mah ISPARTAKULE sk/ SÜLEYMANİYE mah 714., 718., 724., 725., 726., 727., 728., 729., 730., 731., 734., 735., 736., 737., 738., 739., 740., 741., 747., 748., 749., 751., 755., 761., 762., 763., 764., 780., AZİZ NESİN, HACI BEKTAŞ VELİ, ISPARTAKULE sk/ YENİKENT mah 695., AŞIK ŞENLİK, HACI BEKTAŞ VELİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2514696) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514696)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 18.06.2020 13:00 - 18.06.2020 14:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-ORHAN GAZİ mah TUNÇ sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516509) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516509)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 18.06.2020 09:00 - 18.06.2020 15:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 872., 873., 874., 877., 881. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517217) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517217)İSTANBUL - ESENYURT ilçesinde, 18.06.2020 15:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk/ İSTİKLAL mah 2620., ATA, CUMHURİYET, DEREN, GÖÇMEN, ULUS, İNCİ ÇİÇEĞİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2517578) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.06.2020 10:00 - 18.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AKPINAR mah 1.MERİÇ, BEYCEĞİZ, BEYŞEHİR, EBER, EĞRİDİR , FİDE, GEZEGEN, GÖKSU, GÜLLÜK, KARASU, KIZILIRMAK , MANYAS, SAPANCA, SUNGURBEY, SUSURLUK , TUZLA , UZUNGÖL , YARIMCA, YEDİGÖL , İBRAHİM HAKKI sk/ IŞIKLAR mah ADATEPE , BAHARİYE, CENAP , EGE , HAZAR , IŞIKLAR İSTANBUL , KASİDE , KUZEY , YEŞİL VADİ, ZEYTİNDALI sk/ İHSANİYE mah DERBENT , DEREBOYU , GÖKKUŞAĞI, KADIRGA , KIRÇİÇEK, MERMER , İHSANİYE İSTANBUL sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2514948) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514948)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.06.2020 01:00 - 18.06.2020 03:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-ALİBEYKÖY mah GAZİOSMANPAŞA, VARDAR sk/ ESENTEPE mah 1.LAVANTA, 1.YASEMİN, 3.CAMİ, EGEMENLİK, GAZİOSMANPAŞA, GÖKDENİZ, GÜR, KAYIKÇI, KIRMIZIGÜL, OSMANPAŞA ÇIKMAZI, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517825) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517825)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.06.2020 09:00 - 18.06.2020 10:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2520860) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2520860)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.06.2020 10:00 - 18.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-AĞAÇLI mah 3.SELVİ, 5.DEFNE, AĞAÇLI KÖY YOLU, KARAAĞAÇ, KAVAK, KOCAYEMİŞ, MEŞE, SANDAL, SARIÇAM, SEDİR sk/ ODAYERİ mah 3.KARTAL, KARTEPE , KAZDAĞI , KIZAK , NALAN, NERİMAN, SAMANLI , SELÇUK BEY sk/ PİRİNÇÇİ mah PİRİNÇÇİ KÖY YOLU sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2521556) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2521556)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.06.2020 12:00 - 18.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2520866) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2520866)İSTANBUL - EYÜPSULTAN ilçesinde, 18.06.2020 09:00 - 18.06.2020 13:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah 1.KUMRU, 1.SEVİNÇ, 2.ATMACA, 2.FİLİZ, 4.NEŞE, AHİ, AYHAN, BAHÇEKÖY, DELEN, FATİH, PAPATYA, YILDIZ, ZÜMRÜT, ÇATAL ÇİFTLİK, ÇINAR, ÇİLEK, İREM sk/ MİTHATPAŞA mah 2.SEDEF, 7.LALE, ABDULHAMİT HAN, AYDINLIK, AYGÜL, BAHÇEKÖY, BOZKURT, DAL, FIRAT, GÜMÜŞ, KARAÇAM, KEMER, MİHMANDAR, NİDA, SAFİR, SARE, TUNÇ, ŞEHİT SİNAN ŞEN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2520867) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - FATİH ilçesinde, 18.06.2020 01:00 - 18.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-CANKURTARAN mah AHIRKAPI, AMİRAL TAFTİL, CANKURTARAN, CANKURTARAN MEYDANI, CANKURTARAN ÇIKMAZI, KERESTECİ HAKKI, TAYAHATUN, TERBIYIK ÇIKMAZI, YENİ SARAÇHANE, İSHAKPAŞA, ŞADIRVAN, ŞADIRVAN 1. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 2. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN 3. ÇIKMAZI, ŞADIRVAN ÇIKMAZI, ŞÜKRULLAH HALİFE sk/ HOCAPAŞA mah EBUSSUUD, ERDOĞAN, TAYAHATUN sk/ SULTAN AHMET mah AHIRKAPI, AKBIYIK CAMİİ, KADI ÇIKMAZI, KENNEDY, KERESTECİ HAKKI, KUPACILAR, TEZHİP ÇIKMAZI, YENİGÜVEY sk/ YAVUZ SULTAN SELİM mah ABDÜLEZELPAŞA sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2506551) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 18.06.2020 09:00 - 18.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-YILDIZTABYA mah 1. KUYU, 2. KUYU, BADEM, BAYIR, BERCESTE, DENİZ, GÜLER, GÜVEN, LALE, PINAR, SULTAN, SÜZER, ŞAFAK sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2516553) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2516553)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 18.06.2020 17:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-BARBAROS HAYRETTİN PAŞA mah 1089. sk// SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2000., 2033., 2036., 2037., 2038., 2047., 2048., 2049., 2050., 2051., 2189., 2190., A, B, C sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517644) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517644)İSTANBUL - GAZİOSMANPAŞA ilçesinde, 18.06.2020 03:00 - 18.06.2020 06:00 saatleri arasında, İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MEVLANA mah 832., 832/1., 833., 834., 835., 835/1., 836., 837/1., 876/1., SEFA, İMAM HATİP LİSESİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517826) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 20:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah CANBERK, ERSOY, HANIMELİ, HASGÜL, KESKİNGİL, KÜÇÜK ÇINAR, MAKBER, SULTAN, ULUTAŞ, ÜLKER, ŞAHİN sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2514789) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2514789)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.06.2020 01:00 - 18.06.2020 07:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-MERKEZ mah GÖRKEM, SANAYİ sk/ YAHYA KEMAL mah AKSU, AKYAYLA, BAKKAL, DURMAZ, GÜLER, MİTHATPAŞA, SANAYİ, SEZEN, YAVUZ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2517167) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517167)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.06.2020 01:00 - 18.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-YAHYA KEMAL mah KONYA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-ESENTEPE mah 23 TEMMUZ, BÜYÜKDERE, DERGİLER, HABERLER, HİKAYE, KESKİN KALEM, KORE ŞEHİTLERİ, MATBUAT, MÜŞİR DERVİŞ İBRAHİM, SAĞLAM FİKİR, YAZARLAR sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2518427) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518427)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.06.2020 00:01 - 18.06.2020 01:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HARMANTEPE mah GÜNEŞLİ, LAVANTA, TADIM, TAŞOCAĞI, YEŞİLCE, YÖRÜK sk/ HÜRRİYET mah ADİLHAN, AKASYA, AKTAR, BERRA, BÜKLÜM, DEREBAŞI, GÖLBAŞI, HUDUT, KALAMIŞ, KAVAK, KAVAK KÜMESİ, KURŞUN, NAZENDE, SAYGI, SÖĞÜT, TAŞOCAĞI, UYUM, YUSUF, ÇAMALTI, ÖNDER, İLKE sk/ MERKEZ mah AYAZMA, CAMİ ARKASI, DİREK, ECE, EGE, EYÜP SULTAN, FABRİKA, HASBAHÇE, KINALIKUZU, KUYU, LİSE, MEDENİ, MEKTEP, TABYA, TOPATAN, UFUK, YEKTA, ÇOBANÇEŞME sk/ NURTEPE mah MESKEN, SÜMBÜL, TABYA, TAHİR, ÖZEN sk/ SEYRANTEPE mah OĞUZELİ sk/ YAHYA KEMAL mah ALTAY, HAKAN, KIVRIM, OKUL, ŞAİR sk/ ÇAĞLAYAN mah 15 TEMMUZ ŞEHİTLER, ADANUR, ASLANBEY, AVCILAR, AYAZMA, AYIŞIĞI, AYVALI, BOZDEMİR, DERGAH, DOĞUKAN, DİZER, EFELER, FEVZİ ÇAKMAK, FUZULİ, FİKRİ, GÜRSEL, HALK, HAMAM, HAMİDİYE, KAYABAŞI, KUMRU, LEVENT, MEDİNE, MELEK, MERAL, MURAKIPLAR, OKUL, PAYE, PAŞA, POYRAZ, SAHRA, TAFLAN, TAYFUN, TAŞOCAĞI, TÜRKAN, VATAN, YÜKSEL, ZEKİ, ZUHAL, ZÜMRÜT, ÇEŞMİNAZ, ÖZBEK, ŞAFAKNUR, ŞAİR sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah AKARCA, GÜNEY 2, HUDUT, PAPATYA, PORTAKAL, ÖNDER sk/ İZZET PAŞA mah YILDIZ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2518886) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518886)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.06.2020 13:00 - 18.06.2020 16:00 saatleri arasında, İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-ÖRNEKTEPE mah FATİH, KERVANSARAY, KERVANSARAY ÇIKMAZI, MENEKŞE, MEVLANA, SİVASELİ, YENİ UFUK, İMRAHOR, ŞAHADET CAMİİ sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah DEFNE, EDA, ETİBANK, FERDA, GÖÇEN, KARAÇAM, SABIR, ZİYAEDDİNEFE, ÖZLER sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2518829) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518829)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.06.2020 01:00 - 18.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜRSEL mah BAHÇELER, BİNNAZ, ESKİ BEŞİKTAŞ sk/ SULTAN SELİM mah GÜMÜŞHANE sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-KUŞTEPE mah ASMA, AYAZMA YOLU, BENEK, BESTEKAR ŞAKİR AĞA, BİRACILAR, DR. SUPHİ EZGÜ, FINDIK, FİDAN, GÜMÜŞHANE, GÜZİDE, KARKUYUSU, KISMET, KIZILCIK MAHMUT, KÖRFEZ, LALE, LEYLAK 1, LİMON, MECİDİYEKÖY YOLU, MESUT CEMİL, TAN, UĞUR 1, YAVRUKUŞ, YONCALI, ZEYTİNLİK, ÇİĞDEM, ÖMÜR, ÖZGÜR, İNÖNÜ, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI, ŞEHİT ÖZER AYRANCI sk/ MECİDİYEKÖY mah AHU, KEKİK, KIR, KISMET, LATİ LOKUM, MERT, UĞUR, VİŞNE, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk/ İZZET PAŞA mah AYAZMA YOLU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2519504) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2519504)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.06.2020 01:00 - 18.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-GÜZELTEPE mah 1.NİLGÜN, AKDENİZ, ARKIN, AYTÜL, BAKİ, BİRSEN, DİLEK, EMEL, FİGEN, GÜLŞEN, GÜZİN, KASIMPATI, MİHRİBAN, MİMOZA, SOKULLU, YAVUZ SELİM, YENAL, ZÜHRE, ZÜLÜF, ÖZNUR, İLKE, İĞDE sk// KAĞITHANE ilce MERKEZ-MEHMET AKİF ERSOY mah ETİBANK sk/ MERKEZ mah ALİBEY, KUBAN, ÇOBANÇEŞME sk/ NURTEPE mah AKİF, ALAPINAR, ALAÇAM, ALPER, ALTUĞ, ALÇİN, ALİBEY, ANZER, ARALIK, ARI, ARTI, AS, AYDEMİR, AYLİN, AYYÜZLÜ, BAL, BALSUYU, BARIŞ, BEDİR, BENNUR, BEYAZGELİNCİK, BİRGÜL, BİRSEN, CANSU, CEMAL, DARGIN, DENİZ, DORUK, DİKİLİTAŞ, DİYAR, EMRAH, EMİN, ERDİNÇ, ERGÜN, ERHAN, EĞRİÇINAR, FEDAKAR, GÜNEY, GÜVEN, HAVADAR, HEYBETLİ, HÜSNÜHAL, KANLICA, KAPTANPAŞA, KARADUT, KARASU, KASIM ÇIKMAZI, KINA, KISMET, KUTLU, KÖPRÜ, LEYLAK, MALTA, MENEKŞE, MESKEN, MUTLUCAN, MİMAR, MİS, NADİDE, NURAY, OSMANPAŞA, PAMUKKALE, PETEK, PUSULA, RÜZGAR, SEDEF, SEZGİN, SINIR, SOKULLU, SÜLÜN, SÜMBÜL, SÜSLER, TAHİR, TUĞÇE, TÜZÜN, YAKUT, YAMAN, YOL, YOLCU, ÇAM, ÇAPRAZ, ÇEMEN, ÇEŞME, ÇEŞME ÇIKMAZI, ÇİLEKLİ, ÖLÇÜ, ÖZELLER, ÖZEN, ÖĞÜT, İSMET, ŞAİR NİGAR, ŞECAAT, ŞEHİT MUSTAFA BURCU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2519529) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2519529)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.06.2020 01:00 - 18.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-NURTEPE mah ÇEŞME ÇIKMAZI sk/ SEYRANTEPE mah ACIBADEM, ARPA, BUĞDAY, DİLEK, NATO, NATO ÇIKMAZI, NUSRET, OĞUZELİ, SARIKAYA, YILDIZ, YILMAZ, ZÜHRE, ÇARIKÇI ÇIKMAZI, ÇAVDAR, ÇINARLI, ÇİLEK, ÖZDEN, İBRAHİM KARAOĞLANOĞLU sk// SARIYER ilce MERKEZ-HUZUR mah AYAZCA, FAZIL KAFTANOĞLU, SUDE, ÇAMLIKLAR, İMAM ÇEŞME YOLU sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2518873) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518873)İSTANBUL - KAĞITHANE ilçesinde, 18.06.2020 15:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-TALATPAŞA mah ABANT, ASLIHAN, CEM, OĞUZBEY, TOMURCUK, ÇELEBİ sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı (2521725) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ATİYE sk/ TEŞVİKİYE mah AV. SÜREYYA AĞAOĞLU, OSMAN F. SEDEN, ŞAKAYIK sk bölgesinde, Abone/Şube Bağlantısı (2517638) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517638)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 18.06.2020 01:00 - 18.06.2020 02:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah AKAY ARALIĞI, BILDIRCIN, CEMAL SURURİ, DEMİRCİ, DÖNMEZ, GÜLBAHAR, GÜNDOĞAN, HARMAN YOLU ALT, HARMAN YOLU ÜST, HAŞHAŞ, PELİT, SİMİTÇİLER, ÇAMLI, ÇİMEN 1, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk/ MECİDİYEKÖY mah CEMAL SAHİR, DARCAN, DARCAN ARALIĞI, MEVLÜT ÇAVUŞ, SELAHATTİN PINAR, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk bölgesinde, Manevra Çalışması (2519525) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2519525)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-HARBİYE mah ABDİ İPEKÇİ, ATİYE, BOSTAN, BRONZ, TEŞVİKİYE sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2520735) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2520735)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-FULYA mah AYTEKİN KOTİL, BAHÇELER, BÜYÜKDERE, DENİZHAN, MEHMETÇİK sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2521261) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2521261)İSTANBUL - ŞİŞLİ ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 19:00 saatleri arasında, İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MERKEZ mah ESEN, FERİKÖY FIRIN, HASAT, KAZIM ORBAY, REHA YURDAKUL, SIRA CEVİZLER, ÇİFTE CEVİZLER sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2521266) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 18.06.2020 15:00 - 18.06.2020 17:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-İSMETPAŞA mah 111., 116., 126., 127., 128., 129/1., 130., 130/1., 134., 136., 137., 141., 142., 86/1., 87., 88., 89. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2517639) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2517639)İSTANBUL - SULTANGAZİ ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 18:00 saatleri arasında, İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., B, C, D sk/ ESENTEPE mah 2385. sk bölgesinde, Yatırım Çalışması (2521480) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 18.06.2020 12:30 - 18.06.2020 15:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 126., 129., 130., 75/2., MAHMUT KOCATÜRK, RAUF DENKTAŞ, SEYİTNİZAM sk/ TELSİZ mah 101., AKASYA, DURSUN KILIÇ, KARANFİL, ORKİDE, ZAMBAK, İMDAT TORAMAN sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2518766) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518766)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 18.06.2020 09:00 - 18.06.2020 11:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-SEYİTNİZAM mah G/11., G/12., G/13., G/14., G/15., G/16., G/17., G/5., G/8., MEVLANA, SEYİTNİZAM sk/ TELSİZ mah AKASYA, KARANFİL, ORKİDE, ZAMBAK, İMDAT TORAMAN sk/ VELİEFENDİ mah 75/5. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2518765) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518765)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 101., 125., 126., 131., MAHMUT KOCATÜRK sk/ TELSİZ mah 101., BALIKLI YOL, KARANFİL, LEYLAK, ORKİDE, SÜLÜN, SÜMBÜL, ZAMBAK sk/ VELİEFENDİ mah G/2. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2518781) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır. (2518781)İSTANBUL - ZEYTİNBURNU ilçesinde, 18.06.2020 16:00 - 18.06.2020 17:30 saatleri arasında, İSTANBUL ZEYTİNBURNU ilce MERKEZ-BEŞTELSİZ mah 103., 103/2., 103/B, 103/C, 103/D, 113/1., 113/2., 114. ARALIK, 114/1., 118., 119., 120., 124., 129., 2. YOL, 3. YOL, 308., 309., 310., CAHİT BAYRAM, RAUF DENKTAŞ, ŞEHİT ER ERCAN ÜZER sk/ SEYİTNİZAM mah DEMİRCİLER SİTESİ 1., DEMİRCİLER SİTESİ 2., DEMİRCİLER SİTESİ 7. sk bölgesinde, Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı (2518782) sebebiyle, İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.