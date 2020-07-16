15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

16.07.2020 04:17 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:23

Sakarya'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla vatandaşlar Türk bayraklarıyla tek yürek oldu.

Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlik, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisiyle başladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşmasının alandaki ekranlara yansıtıldığı törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle devam eden etkinlikte, hazırlanan kısa film izletildi, 15 Temmuz gazisi Adem Akyol, duygu ve düşüncelerini anlattı.

Programda, sela okunmasının ardından İl Müftüsü Hasan Başiş tarafından dua edildi.

Etkinlikte konuşan Vali Çetin Oktay Kaldırım, o gün esas sözü 15 Temmuz'da yüreğini, cesaretini, asaletini, fedakarlığını ortaya koyan, meydanlara inen ve meydanları hainlere, teröristlere dar eden milletin söylediğini kaydetti.

Türk milletinin birlik ve beraberliğini ebediyete kadar daim olması temennisinde bulunan Vali Kaldırım, şu ifadeleri kullandı:

"Türk tarihi, var olduğu günden beri şan ve şerefle doludur. Yeryüzünde emin olun Türk milleti kadar şerefli, asil bir millet yoktur. Bu millet asaletiyle tarihte var olduğu günden beri nam yapmış, hep millet ve insanlığa adalet, merhamet, insanlık götürmüş bir millettir. Bu millet mazlumların, gariban ve zulme uğrayanların sığınağıdır. Onun için 15 Temmuz önemli ve kıymetlidir. Onun için 15 Temmuz'un üzerimize yüklediği sorumluluğun bilincinde olabilmek önemlidir."

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da zor bir coğrafyada yaşandığını söyledi.

"Dünya kurulduğundan beri doğruların olduğu kadar hainler de kötüler de var." diyen Atalay, şunları kaydetti:

"Şu anda Kovid-19 diye bir mikropla uğraşıyoruz. Esas bir mikrop var, kötülük mikrobu. Kötülük mikrobu insana bulaştığı zaman o gözle bakmaya devam ederler. Onun için bu kötülük mikrobuna bulaşanlarla aramıza mesafe koymak lazım. Esas tehlikeli onlar. Bu vatan, ülke bizim. Bu ülkede yaşıyoruz, herkes zamanı geldiği, ömrü bittiği zaman gidiyor. Onun için bu süreci düzgün geçirmek lazım. Ben bu ülkede doğmaktan, Müslüman, Sakaryalı, işçi ve işçilerin başı olmaktan cenabı Allah'a hamdediyorum."

"Silahları bize doğrulttuklarını görmüştüm"

MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül de 15 Temmuz darbe girişiminin 4'üncü yıl dönümü münasebetiyle bir araya geldiklerini söyledi.

15 Temmuz'un Türk tarihi açısından önemli bir dönüm noktası olduğunu belirten Bülbül, "Bu hain darbe girişiminin olduğu geceyi farklı şekilde tarif etmeye çalışanlar, 'tiyatro, kontrollü darbe' diyenler olsa da o gece Türk milletinin, devletinin topyekün kıyama geçtiği ve hain yapılara karşı, arkasındaki emperyalist emellere karşı 'Buradayız, vatanımızı ve milletimizi kimseye peşkeş çekmeyeceğiz' dediği ve o kararlılığı ortaya koyduğu geceydi." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da o akşam Sakarya'da olmasının kendisi için hayattaki en önemli anlardan birisi olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla meydanlara koştuklarını belirten Sofuoğlu, "Valiliğe gittiğimizde motosikletin üzerindeyken silahları bize doğrulttuklarını görmüştüm ve onlara doğru motoru sürdüğümüzde arkamızdan gelen halkla beraber onların kaçtığını gördük. O gece onlar tetiğe bassaydı hiçbirimizin şansı yoktu, basamadılar kaçtılar ve o gece ben inanın hayatım boyunca gurur duyacağım şeyler yaşadım. Rabbim bizlere 15 Temmuzları yaşatmasın." dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de şehitlere Allah'tan rahmet dileyerek, şöyle konuştu:

"Bugün bizi biz yapan düşünce zenginliğimiz, bir düşmanlık ya da bir ayrılık gibi gören ve bundan medet umarak ülkemizi karanlıklara sürüklemek isteyenlere karşı 'Kardeşiz, bizi bölemezsiniz' diyerek heveslerini kursaklarına tıkadığımız gecedir bu gece. O gece senin gibi olan senden gibi görünen, senin yanından yürüyen hainlerin senin evlatlarının ellerine silah verip zorlayarak, senin tanklarını, uçaklarını kullanarak gözü dönmüşçesine seni öldürmek için harekete geçenlerin ve sonunda mağlup olanların gecesidir."

Etkinliğe, Garnizon Komutanı Albay Mustafa Köse, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, MHP İl Başkanı Ahmet Ziya Akar, CHP İl Başkanı Ecevit Keleş, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde de Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın 3. Sayfa
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor 3. Sayfa
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi Dünya
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın Dünya
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı Güncel
Rus savaş uçakları, TSK'nın kontrolündeki El Bab'a hava saldırısı düzenledi: 1 ölü, 11 yaralı
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den sivil yerleşimleri hedef alan Ermenistan'a tepki: Faşist devlet
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Twitter'da hack skandalı! Ünlülerin hesaplarını ele geçiren hackerlar, bitcoin sahiplerini dolandırdı
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Cumhurbaşkanlığından 4 yıl sonra gelen 15 Temmuz görüntüleri: İlk defa izleyeceksiniz
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı Umut Nayir, son testin sonucunun negatif olduğunu paylaştı
Koronavirüse yakalanan Beşiktaşlı Umut Nayir, son testin sonucunun negatif olduğunu paylaştı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Sergen Yalçın'dan Caner Erkin ve Gökhan Gönül eleştirisine yanıt: Çok ayıp ediyorlar
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
TFF Başkanı'ndan yabancı kuralını eleştiren Terim'e sert yanıt: Bu işte antrenörlerle muhatap olmam
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
3 kediyi çamaşır makinesine atarak öldüren cani kameralara yakalandı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 adet kurban kestirdi
İbrahim Tatlıses, 15 Temmuz şehitleri için 100 adet kurban kestirdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Murat Kurum Bülent Turan Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Ozan Güven Çağla Şıkel Hande Yener
Spor Okan Buruk Tamer Tuna Cüneyt Çakır Fırat Aydınus Sofiane Feghouli
Daha Fazla Darbe Şehit Asker Survivor
Şu an buradasınız: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 04:24:54. #1.15#
title