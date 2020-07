15 Temmuz'da İnegöl meydanları doldurdu 15 Temmuz hain darbe kalkışmasının 4'üncü yıl dönümünde kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Günü, İnegöl'de büyük coşkuya sahne oldu.

Bir yandan şehitlerimizin acısının hissedildiği, bir yandan da kazanılan büyük zaferin gururunun yaşandığı gecede, İnegöl halkı her yıl olduğu gibi yine meydanları doldurdu. Bu yıl pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına uyularak yapılan programda halka hitap eden Belediye Başkanı Alper Taban, "Bizler aziz milletimizin kahramanlıklarını hiçbir zaman unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız" dedi.

15 Temmuz 2016 Cuma günü yaşanan hain darbe kalkışması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla aziz Türk Milletinin milli iradeye sahip çıkmak için sokaklara dökülmesi ve eli silahlı terör örgütü üyelerine yürekleriyle karşı koyması sonucu bertaraf edilmişti. 251 vatan evladının şehit düştüğü, binlerce insanın da yaralanarak gazi unvanını kazandığı karanlık gece, Türk milletinin dik duruşuyla adeta kahramanlık gecesine dönüşmüştü. Hain kalkışmanın 4'üncü yıl dönümü kapsamında 15 Temmuz 2020 Çarşamba günü düzenlenen anma etkinliklerinde de sahnede yine milli iradenin kadim nöbetçileri Türk Halkı vardı. Yurdun dört bir yanında olduğu gibi İnegöl'de de tüm halk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü meydanlarda demokrasi nöbeti tutarak geçirdi. Tıpkı darbe kalkışmasının yaşandığı gece gibi binlerce vatansever sokaklara indi, yapılan kalleşliği unutmadığını ve her daim milli iradeye sahip çıkmak için hazır beklediklerini gösterdi.

7'DEN 70'E HERKES MEYDANA İNDİ

İnegöl'de Kaymakamlık ve İnegöl Belediyesi organizasyonuyla gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri, 15 Temmuz Çarşamba günü mevlidi şerif okunması ve şehitlik ziyaretiyle başladı. Akşam 21.00'da ise yine meydanlar doldu. Bu yıl önceki yıllardan farklı olarak pandemi nedeniyle bir dizi tedbir de alındı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek alana kontrollü giriş çıkışların yapıldığı anma programına 7'den 70'e her yaştan birey katılım gösterdi. Kaymakam Şükrü Görücü ve Belediye Başkanı Alper Taban başta olmak üzere; ilçemizdeki siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının Başkan, yönetici ve mensupları ile vatandaşları da programa katıldı. Bayrağını eline alanın meydana koştuğu Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde; kadını erkeği, yaşlısı genci herkes birlik ve beraberlik mesajları vererek caddeleri doldurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI SİNEVİZYONLA İZLENDİ

Eski adıyla Belediye Meydanı olan Milli İrade Meydanında kurulan dev sahnede gerçekleştirilen programda, İnegöl Belediyesi organizasyonuyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. Saygı Duruşu ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması canlı olarak ilçe halkına izletildi.

YAŞADIKLARIMIZ DÜN GİBİ

Alanda toplanan vatandaşlara hitaben bir konuşma yapan Belediye Başkanı Alper Taban, "Bugün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 4'üncü yılını idrak ediyoruz. Az önce sunumlarda da gördük, 4 yıl önce daha dün gibi yaşadıklarımız, milletimizin gösterdiği aziz kararlılıkla bugünlere kadar gelmiş olduk. Bugün itibariyle başlatmış olduğumuz programlarımızda; kuran tilavetleriyle, mevlidi şeriflerle, beraberinde şehitlik ziyaretleriyle programımızı icra edeceğiz. Yine az sonra fethin sembolü olan tarihi mehterimizin gösterisini izleyeceğiz. Beraberinde yine sanatçılarımızın sizler için hazırlamış olduğu şiirler ve kahramanlık türküleriyle, yapacağımız dualarla programımızı sona erdireceğiz" dedi.

AZİZ MİLLETİMİZİN KAHRAMANLIKLARINI HİÇBİR ZAMAN UNUTMADIK

Malazgirt'teki ruhun 15 Temmuz'da da dirildiğini vurgulayan Taban, "Buradan benim çıkardığım sonuç şudur; evet eğer ki vatan söz konusuysa, birlik ve beraberliğimiz, bağımsızlığımız, bayrağımız, ezanımız, ülkemiz söz konusuysa bunu kimsenin test edemeyeceğini biz 15 Temmuz'da yaşamış olduk. Nasıl ki Malazgirt'te aynı ruhu yaşadıysak, nasıl ki İstiklal Harbinde aynı ruhu yaşadıysak, nasıl ki Çanakkale'de, Sakarya'da aynı ruhu yaşadıysak 15 Temmuz'da da cereyan eden olaylar aynısıydı. Ülkemizin farklı yerlerinde yaşanan olaylar eğer benim şehrimde de yaşanmış olsaydı, bugün aynı şehitleri, aynı gazileri bu şehirde de görmüş olacaktık. Bizler aziz milletimizin kahramanlıklarını hiçbir zaman unutmadık. Bundan sonra da unutmayacağız" şeklinde konuştu.

2071'DE DE AYNI CESARET VAR OLACAK

Başkan Taban, konuşmasını şöyle sürdürdü: "15 Temmuz'la beraber 16 yaşındaki Abdullah Tayyip Olçok'u, 63 yaşındaki Ümit Güder'i, Şerife Bacıları, Ömer Halis Demirleri ve her yaştan tek sevdası vatan olan aziz milletimizi hiçbir zaman unutmayacağız. 251 şehidimizi ve beraberinde tüm gazilerimizi asla unutmayacağız ve unutturmayacağız. Mehmet Akif'in dediği gibi Asım'ın nesli 1071'de neyse, 15 Temmuz'da da aynı inançla, 2023'te de aynı ruhla, 2071'de de aynı cesaretle var olacak inşallah. 15 Temmuz'un 4'üncü yıl dönümünde; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını, yine kahraman askerimiz başta Ömer Halis Demir olmak üzere 251 şehidimizi ve vatan savunmasındaki tüm şehitlerimizi, bu vatan için canını hiçe sayan tüm gazilerimizi bu millet hiçbir zaman unutmayacak. Onlara şükran ve minnetlerimizi bir kez daha sizlerin huzurunda gönderiyorum."

BU MİLLET HAİNLERE HER ZAMAN GEREKLİ DERSİ VERDİ

Kaymakam Şükrü Görücü ise "Bugün 4'üncü yılını idrak ettiğimiz 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle sizleri selamlıyorum. 15 Temmuz gecesi Fetöcü alçaklara karşı kanlarıyla destan yazan aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyor ve kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. 1071'de Malazgirt'ten girdik ve o günden bu güne kadar bu ülke hiçbir zaman rahat yüzü görmedi. İçinde bulunduğu jeopolitik durumdan dolayı Selçuklu'da da ihanete uğradı, beyliklerde de ihanete uğradı, Osmanlı'da da ihanete uğradı, Cumhuriyet döneminde de ihanete uğradı. Ancak bu millet milli birlik ve beraberliğini sağlayarak kendisini yok etmek isteyenlere, kendisini mahvetmek isteyenlere karşı gösterdiği vatanseverlik karşısında yeniden birlik ve beraberliğini sağladı ve hainlere gerekli dersi verdi" diye konuştu.

15 TEMMUZ DİRİLİŞTİR!

"15 Temmuz diriliştir, 15 Temmuz şahlanıştır, 15 Temmuz uyanıştır, 15 Temmuz yeniden kurtuluştur" sözleriyle konuşmasını sürdüren Görücü, "Kanlarıyla bu toprakları vatan yapan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyoruz. Biz şunu çok iyi biliyoruz; bu millet tarihinin her döneminde bir lider çıkarmıştır. İşte 15 Temmuz gecesi, gecenin bir saatinde alana inen Sayın Cumhurbaşkanımız meydanları doldurun, havaalanlarına koşun diyerek bu millete hak ettiği değeri vermiş, 15 Temmuz hainlerini cezalandırmış, halen de gerek yurt içinde gerek yurt dışında hainlere biz birlik ve beraberlik içinde gerekli dersi vereceğiz. Çünkü atalarımız şunu her zaman söylemiştir; su uyur düşman uyumaz. İçeride ve dışarıda fetöcü alçaklar, PKK'lı alçaklar, DEAŞ'lı alçaklar, aklınıza gelen her türlü bildiğiniz ve bilmediğiniz terör örgütleri, dış destekçilerinin oyunlarıyla birlikte devletimizi yıkmak ve milletimizi parçalamak üzere her türlü faaliyetlerine devam ediyorlar. Ama biz şunu çok iyi biliyoruz ki bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır. Ve bu millet bunu çok iyi biliyor. Bu millet, bu ülke Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Allahuekber dağlarında, 15 Temmuz'da, Doğu ve Güneydoğu'da, Irak'ta, Suriye'de, şehitlerinin kanlarıyla ödemiş ve ödemeye devam edecektir. Ama herkes şunu iyi bilecek ki bu millet inadına bu ülkeyi savunmaya devam edecek, inadına bu toprakları savunacak, Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek payidar kalacaktır. Eğer biz bugün bu topraklarda yaşıyorsak, suyunu içiyor havasını soluyorsak, minarelerimizde 5 vakit ezan okunuyorsa, ay yıldızlı bayrağımız göklerde nazlı nazlı dalgalanıyorsa, bunu borçlu olduğumuz yer geçmişimizdir, şehitlerimizdir, gazilerimizdir. Ne mutlu Türküm diyene!" ifadelerinde bulundu.

MEHTERAN COŞKUYA COŞKU KATTI

Protokol konuşmaları sonrasında anma programı 15 Temmuz gecesini hatırlatan video gösterimleri ve İnegöl Tarihi Mehterinin muhteşem konseriyle devam etti. Mehteran, ilçe halkının coşkusuna coşku kattı.

SALALARLA SON BULDU

Mehter konseri sonrası sahneye Dursun Ali Erzincanlı çıktı. Şiirleri ve anlatımlarıyla gönülleri okşayan Erzincanlı'nın ardından ise kum sanatı gösterisi yapıldı. Mehmet Ercan ve saz ekibinin şiir dinletisiyle devam eden gecenin finali ise yine kuranı kerim tilavetleri ve İnegöl Müftüsü İsmail Hatipoğlu tarafından yapılan dualarla yapıldı. 00.13'te salaların okunmasıyla anma programı son buldu.

