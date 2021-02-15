15 Şubat Pazartesi hava durumu! İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu! Bugün hava fırtınalı mı? Hava yağmurlu mu, karlı mı, güneşli mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı tahmini verilere göre bugün hava durumu nasıl olacak? Tahmini hava durumu bilgilerini öğrenmek için yazımızı okuyabilirsiniz. Peki hava fırtınalı mı olacak? Yağmurlu mu olacak? Hava sisli, güneşli mi olacak? İşte 15 Şubat 2021 günlük hava durumu tahminleri!

Vatandaşlar hava durumuna göre günlük işlerini düzenlemek istiyorlar. Bu bakımdan hava durumu tahminlerini araştırıp en doğru hava durumu verilerini öğrenmek istiyorlar. Sizlere Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi günlük hava durumu tahmini verilerini paylaşacağız.

12 ŞUBAT PAZARTESİ GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ/ SAĞANAK YAĞIŞ OLACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Kuzey ve İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Balıkesir, Çanakkale'nin iç kesimleri, Muğla, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Ardahan, Elazığ, Muş, Van, Hakkari, Şırnak, Bitlis ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar, Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: İç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU VE SICAKLIK DERECELERİ NELERDİR?

MARMARA BÖLGESİ

EDİRNE °C, 2°C Çok bulutlu

İSTANBUL °C, 2°C Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 0°C Çok bulutlu

KOCAELİ °C, 1°C Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

EGE BÖLGESİ

A.KARAHİSAR °C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu, yoğun olmak üzere kar yağışlı

DENİZLİ °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısının yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MANİSA °C, 4°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ BÖLGESİ

ADANA °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 8°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yer yer yoğun olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

ANKARA °C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ÇANKIRI °C, 0°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, -2°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KONYA °C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

KARADENİZ BÖLGESİ

BOLU °C, -2°C Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 0°C Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -2°C Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 1°C Çok bulutlu, yoğun olmak üzere aralıklı kar yağışlı

AMASYA °C, 3°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

RİZE °C, 8°C Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

SAMSUN °C, 3°C Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde itibaren yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON °C, 8°C Çok bulutlu, yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

ERZİNCAN °C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

DİYARBAKIR °C, 19°C Parçalı ve zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif yağmurlu

GAZİANTEP °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 19°C Parçalı, zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 18°C Parçalı ve az bulutlu

15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ İSTANBUL GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; İstanbul çevreleri ile bölgenin doğusunda (Kocaeli, Sakarya, Yalova) yer yer yoğun olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ ANKARA GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge genelinin çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Yağışların zamanla etkisini artırarak yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Bölgemizde sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilmektedir.

RÜZGAR: Rüzgarın Kuzeyli yönlerden orta, Batı Karadeniz'in kıyı kesiminde kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına (50-75km/sa) şeklinde esmesi beklenmektedir.

15 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ İZMİR GÜNLÜK HAVA DURUMU/ FIRTINALI MI OLACAK?

Bölge geneli çok bulutlu, Çanakkale, Balıkesir, Manisa çevreleri ile ilk saatler Aydın'ın doğu, İzmir'in kuzey ilçeleri yağışlı geçecek. Yağışlar Çanakkale, Balıkesir ve Manisa çevrelerinde kar, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur şeklinde olacak. Çanakkale'nin doğu ilçeleri ile Balıkesir çevrelerinde kar yağışlarının yer yer yoğun olması tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: 5 ila 7 derece azalarak mevsim normalleri altında seyredecek.

RÜZGAR: Rüzgar kuzey yönlerden kuvvetli, zaman zaman kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...