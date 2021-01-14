14 Ocak Koronavirüs tablosu açıklandı mı? 14 Ocak Perşembe Türkiye'de bugün Koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti, gerçek vaka sayısı kaç?

14 Ocak Perşembe günü Koronavirüs Tablosu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 14 Ocak gerçek vaka sayıları ve ölüm sayıları merakla bekleniyor! 14 Ocak Türkiye'de bugün koronavirüsten kaç kişi öldü, kaç kişi iyileşti konularında aramalar yapılıyor. 14 Ocak Perşembe Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte 14 Ocak Türkiye Koronavirüs Tablosu!