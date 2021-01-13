13 Ocak Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İl il Öğle namazı saatleri! İstanbul, İzmir, Ankara Öğle ezanı vakitleri!

Öğle ezanının yaklaşmasıyla birlikte ezan kaçta okunacak tam olarak saati merak ediliyor. İstanbul'da Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? Ankara'da Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İzmir'de Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? 13 Ocak Öğle ezanı saat kaçta okunuyor? İl il Öğle namazı vakitlerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Öğle namazı saatleri ilden ile göre değişiklik göstermektedir. Peki illerimize göre Öğle namazı kaçta kılınır? Öğle ezanı kaçta okunuyor? Öğle namazı nasıl kılınır? Öğle ezanı vakti girdi mi? İstanbul, Ankara, İzmir Öğle ezanı namaz vakitleri haberimizde.

13 OCAK ÇARŞAMBA 2021 ÖĞLE EZANI KAÇTA OKUNUYOR?

Öğle ezanı vakti şehirden şehre farklılık göstermektedir. Aşağıdan tüm illerin Öğle ezanı vakitlerine ulaşabilirsiniz.

13 Ocak Çarşamba İstanbul Öğle ezanı saati : 13:18

13 Ocak Çarşamba Ankara Öğle ezanı saati : 13:02

13 Ocak Çarşamba İzmir Öğle ezanı saati : 13:25

13 Ocak Çarşamba Bursa Öğle ezanı saati : 13:17

13 Ocak Çarşamba Konya Öğle ezanı saati : 13:04

13 OCAK ÇARŞAMBA 2021 ÖĞLE EZANI VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ÖĞLE NAMAZI NASIL KILINIR?

ÖĞLE NAMAZI KILINIŞI

Öğle namazının kılınışı (Arapça: Salat Az-Zuhr, diğer adıyla "Zuhr namaz ") zorunlu beş vakit namazdan birisidir. Gece yarısından itibaren sayılırsa günün ikinci namazıdır. Dört rekat (raka?at) içerir ve güneşin zirvesine ulaştıktan sonra başlar. Öğle namazının kılınışı 4 Sünnet, 4 farz, 2 son sünnet olarak toplam 10 rekat şeklinde kılınır.

1- ÖĞLE NAMAZININ 4 REKAT SÜNNETİ

Öğle namazının 12 rekatından ilk dördü sünnettir. Bunlar;

BİRİNCİ REKAT

"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

-Sübhaneke duası okunur.

-"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir

-Fatiha suresi okunur

-Zamm-ı sure okunur

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir burada "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır.

İKİNCİ REKAT

-"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü' dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir."Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Ka'de-i ahîre" yani oturuşa geçilir.

-Ettehıyyatü okunur.

-"Allahü Ekber" diyerek "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır.

ÜÇÜNCÜ REKAT

-"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-Kur'an'dan bir sure okuruz.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-"Allahü Ekber" diyerek iki defa "Secde"ye gidilir,

-"Allahü Ekber" "Kıyam"a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır.

DÖRDÜNCÜ REKAT

-"Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur,

-Zamm-ı sure okunur."Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Ka'de-i ahîre" yani son oturuşa geçilir,

-Oturuşta"Ettahiyyâtü" okunur.

-"Allahümme Salli" okunur.

-Rabbena atina ve Rabbenağfirli duaları okunur.

-"Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2- ÖĞLE NAMAZININ 4 REKAT FARZI

Öğle namazının 12 rekatından ikinci dört rekatı farzdır. Bunlar;

BİRİNCİ REKAT

-"Niyet ettim Allah rızası için Öğle namazının dört rekat farzını kılmaya" diye niyet edilir"Allahu Ekber" diyerek Tekbir alınır ve namaza başlanır.

-Subhaneke okunur.

-Euzü-besmele çekilir.

-Fatiha suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

İKİNCİ REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Suhane Rabbiyel Ala" denir.

-Oturarak Ettahiyyatu okunur.

ÜÇÜNCÜ REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

DÖRDÜNCÜ REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-Bismillahir rahmanir rahim denilerek Besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam verilir.

3- ÖĞLE NAMAZININ İKİ REKAT SON SÜNNETİ

Öğle namazının 12 rekatından son iki son sünneti 2 rekattır. Bunlar;

-"Niyet ettim Allah rızası için bu günkü öğle namazının iki rekat son sünnetini kılmaya" diyerek niyet edilir.

-İki elin avucu açık olarak baş parmakların kulak yumuşağına değeceği şekilde eller kaldırılır ve "Allah'u Ekber" denilerek tekbir getirilir.

-"Euzubillahimineşşeytanirracim – Bismillahir rahmanir rahim" denilerek Euzü Besmele çekilirFatiha Suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir. "Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

İKİNCİ REKAT

-Ayağa kalkarak Kıyama durulur.

-"Bismillahir rahmanir rahim" denilerek besmele çekilir.

-Fatiha Suresi okunur.

-Zamm-ı sure okunur.

-"Allah'u Ekber" denir ve Rükü'a eğilinir: "Subhane Rabbiyel Azim" üç kere denir.

-Rükü'dan doğrulur: "Semi Allahulimen Hamide – Rabbena lekel Hamd" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Doğrularak oturulur, sonra tekrar. "Allah'u Ekber" denir ve Secdeye gidilir: Secdede üç kere "Subhane Rabbiyel Ala" denir.

-"Allah'u Ekber" denir ve Oturulur

-Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ duaları okunur.

-"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namaz tamamlanır.