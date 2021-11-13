13 Kasım Cumartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler hangileri! İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek?

BAĞCILAR, İSTANBUL (Haberler.com) - Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan ( Bedaş ) yapılan açıklamaya 13 Kasım Cumartesi Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 13 Kasım Cumartesi İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek? İstanbul elektrik kesintisi ve detayları haberimizde. Bugün elektrik kesilecek mi? Arnavutköy, Bağcılar, Kadıköy, Ümraniye, Fatih, Esenyurt, Beşiktaş Gaziosmanpaşa ilçelerinde elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

ARNAVUTKÖY

NO: 7990320

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah POLİS OKULU sk/ İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, AKYAYLA, ALYAPRAK, ATANUR, BATTAL, BEHİYE, BERHUDAR, BESTEGÜL, DEMİRTÜRK, DÖNENCE, ELİT, ENDAM, ERKİN, FERHATPAŞA, HALİT, KAMURAN, KAYYUM, KÜBRA, KİTAP, LAYİHA, LEVENT, NARDALI, ONBAŞI, REŞADİYE, SAİT, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, VANİLYA, YEŞİL ÇAYIR, ÇAMLIYAYLA, ÇAVUŞOĞLU, ÖZALTAN, ÖZGÜ, İMRAHOR, ŞİRİNEVLER sk bölgelerinde 13/11/2021 18:00:00 - 13/11/2021 19:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 7930355

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOYALIK mah HACI SALİM AĞA, SORGUN ÇIKMAZI, TELAĞACI, YUKARI sk bölgelerinde 13/11/2021 00:01:00 - 13/11/2021 03:00:00 saatleri arasında Yatırım/ SCADA/OSOS Çalışmas Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 7942234

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce -YASSIÖREN mah sk bölgelerinde 13/11/2021 09:00:00 - 13/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 7987316

İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah ALEYNA, AYŞENUR, BARANDE, BAŞARI, BOLAYIR, CANAY, ERDEM, GÜZ, HAMD, HOCA AHMET YESEVİ, HİMMET, KADER, KARADUMAN, KAZANCI, MEHİR, MERHAMET, MUZAFFER, MÜCEVHER, MÜELLİF, MİMAR SİNAN, NURSELİ, ORBAY, ORTAKÖY, SAFİYE, SAHUR, SERVİNAZ, SULUDERE, TAKVA, TERTİP, TUNÇALP, TURHAN, YALÇINER, YILDIRIM BEYAZIT, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ZEMHERİ, ÇALIKUŞU, ÇINARALTI, ŞAYESTE, ŞEHİT SEBAHATTİN AKGÜL, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk/ NENEHATUN mah MASUM, RIFAT ILGAZ, SOKULLU MEHMET, TEŞVİKİYE, ÜNER sk/ İSLAMBEY mah ACAHAN, AKANSEL, AYVAZ, AZMİ, BALA, BAĞCI, BOZKIR, DUATEPE, ERSAN, FEDA, FEYYAZ, FUNDA, FÜSUN, GEZER, LALEGÜL, MECİDİYE, MIZRAK, MOSTAR, OKÇU TEPE, REDİF, RIFAT, SEMAZEN, SERDENGEÇTİ, SOKULLU MEHMET, SÜLEYMAN, SÜRUR, TAYYİBE, YILDIRIM BEYAZIT, YÜZYIL, ÜRÜN sk bölgelerinde 13/11/2021 12:00:00 - 13/11/2021 17:00:00 saatleri arasında Yatırım/ Dönüşüm Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

AVCILAR

NO: 7968391

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-GÜMÜŞPALA mah ATLI, COŞKUN, DEĞİRMEN, E-5 YANYOL1 (LONDRA ASFALTI), GAYRETLİ, GÜLSEREN ALTUNER, MANOLYA, MESUT, NADİDE, PALMİYE, YAKUT, YELPAZE, YENİYUVA, İSKECE, ŞAİR NEDİM sk/ ÜNİVERSİTE mah YENİYUVA sk bölgelerinde 13/11/2021 09:30:00 - 13/11/2021 17:30:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 7946742

İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-MERKEZ mah FIRIN, KITA, MENEKŞE, ŞAMLI sk bölgelerinde 13/11/2021 13:00:00 - 13/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

BAĞCILAR

NO: 8004353

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 387., 397., 405., 412., 414., 415., 419. sk bölgelerinde 13/11/2021 09:00:00 - 13/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

________________________________________

NO: 8003344

İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-İNÖNÜ mah 403., 404., 407., 415., 425., 440., 441. sk bölgelerinde 13/11/2021 09:00:00 - 13/11/2021 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet