110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Trabzon'da yaşayan 110 yaşındaki Dursun dede, uzun yaşamının sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor. Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık eden ve Atatürk'ü Samsun'da gören yaşlı adamın çocukları ise babalarının bir saniye bile boş durmadığını ve bu nedenle çok dirayetli olduğunu söyledi.

Of ilçesi Balaban Mahallesi'nde yaşayan 110 yaşındaki Dursun Ali Keskin tereyağının yanı sıra soğanı ve zeytini sofrasından eksik etmiyor. Gençlik yıllarından bu yana tereyağına düşkün olan Keskin, her gün sabahları en az bir kaşık tereyağı yiyor.

Önceden 5 tane inekleri olduğunu dile getiren Keskin, tereyağının kendisi için vazgeçilmez bir gıda olduğunu söyledi. 110 yaşında olan Keskin, bu süre zarfında birçok önemli olaya da tanıklık etti. Cumhuriyetin kuruluş kutlamalarına Of'ta katılan Keskin, Samsun'a çalışmak için gittiği yıllarda Atatürk'ü yakından görme fırsatı buldu. Eşi Emine Keskin (88) ile 70 yıldır evli olan Dursun Ali Keskin'in 6 çocuğu bulunuyor.

110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor

Tereyağını çok sevdiğini söyleyen Dursun Ali Keskin, "Önceden 5 ineğimiz vardı. Tereyağını çok severim. Her gün mutlaka bir kaşık tereyağı yerim. Gurbetlerde çok çalıştım. Samsun'a çalışmaya gitmiştim. Atatürk vapurla gelmişti. Orada gördüm kendisini. Gençti. Cumhuriyet ilan edildiğinde Of'taydım. Burada kutlamalara katıldım" diye konuştu.

110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor

Babasının 110 yaşını geçtiğini belirten Nuri Keskin (55) ise "Gurbete giderlerdi. Yanlarında hep soğan, ekmek, zeytin olurdu. Babam her sabah 1 kaşık tereyağı yer. Şuan 110 yaşında hala daha yer. Yayık vurulduğu zaman ondan hemen bir kaşık yerdi. Fakat babam sürekli çalışmış. Hiç boş durmazdı. Hayır işleri yapmıştır. 4 yıl önceye kadar çalışırdı. Doktorlar tereyağı yemeyin diyor ama babamda şeker yok tansiyon yok. Lahana, mısır ekmeğini sever. Şuan prostat ve ciğer sorunları var. Büyük bir sağlık problemi yok" dedi.

110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor

110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Meteoroloji'den sel uyarısı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler

Meteoroloji'den sel uyarısı! İlleri tek tek sayıp, sağanağın başlangıç ve bitiş saatini verdiler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tunç Soyer Gazeteler
Magazin Bülent Ersoy
Spor Devlet Bahçeli
Tüm Haberler Gazeteler Namaz Vakitleri Güzel Sözler Hulusi Akar Vladimir Putin Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşamın sırrını her gün yediği bir kaşık tereyağına bağlıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.09.2021 11:26:27. #1.11#