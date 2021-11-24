11 Aralık hangi burç? Doğum tarihi 11 Aralık olanların burcu ne? 11 Aralık burcunun adı ne, sembolü ne, elementi ne, gezegeni ne?
Toplamda 12 tane burç vardır. Her günün burcu farklılık gösterebiliyor. Aralık'ın 11'i hangi burç? 11 Aralık günü doğanlar hangi burçtur merak ediliyor. Peki, 11 Aralık hangi burç? 11 Aralık doğumluların burcu nedir? 11 Aralık günü hangi burç kadını, erkeği? 11 Aralık burcu özellikleri nelerdir? 11 Aralık doğanlar hangi burca aittir? On Bir Aralık burcu nedir? 11 Aralık doğanlar hangi burca ait? Doğum günü 11 Aralık olanların burcu ne? Detaylar yazımızda...
11 Aralık Yay burcu mu? Aralık 10 hangi burç? Aralık'ın 11'i hangi burca aittir? 11 Aralık doğumluların burcu nedir? 11 Aralık doğanlar Yay burcuna mı ait? 11 Aralık günü doğanların burcu nedir? Yay burcu özellikleri, 11 Aralık burcu özellikleri nelerdir? 11 Aralık'ta doğanların burcu ne olur? 11 Aralık hangi burca ait? 11 Aralık burcunun özellikleri nelerdir? 11 Aralık burcunun ismi ne, sembolü ne, elementi ve gezegeni ne?
Toplamda 12 tane burç vardır. Bunlar; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova, Balık burçlarıdır.
Burçlar ve Günleri:
- Oğlak burcu tarihi : 22 Aralık - 20 Ocak
- Kova burcu tarihi : 21 Ocak - 19 Şubat
- Balık burcu tarihi : 20 Şubat - 20 Mart
- Koç burcu tarihi : 21 Mart - 20 Nisan
- Boğa burcu tarihi : 21 Nisan - 20 Mayıs
- İkizler burcu tarihi : 21 Mayıs - 21 Haziran
- Yengeç burcu tarihi : 22 Haziran - 22 Temmuz
- Aslan burcu tarihi : 23 Temmuz - 22 Ağustos
- Başak burcu tarihi : 23 Ağustos - 23 Eylül
- Terazi burcu tarihi : 23 Eylül - 23 Ekim
- Akrep burcu tarihi : 23 Ekim - 22 Kasım
- Yay burcu tarihi : 22 Kasım - 21 Aralık
11 Aralık günü burcu Yay'dır. Doğum günü 11 Aralık olan kişilerin burcu Yay burcudur. 22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasında doğanların burcu Yay burcu olmaktadır. Bu bakımdan 11 Aralık günü doğum günü olanların burcu da Yay burcu oluyor. Kısacası 11 Aralık'ta doğum tarihi olanların burcu Yay burcuna aittir.
11 Aralık günü burcu : Yay
22 Kasım - 21 Aralık tarihleri arasındaki günler Yay burcuna aittir. Buna göre aşağıdaki günlerde doğanlar Yay burcudur:
- 23 Kasım günü burcu : Yay
- 24 Kasım günü burcu : Yay
- 25 Kasım günü burcu : Yay
- 26 Kasım günü burcu : Yay
- 27 Kasım günü burcu : Yay
- 28 Kasım günü burcu : Yay
- 29 Kasım günü burcu : Yay
- 30 Kasım günü burcu : Yay
- 1 Aralık günü burcu : Yay
- 2 Aralık günü burcu : Yay
- 3 Aralık günü burcu : Yay
- 4 Aralık günü burcu : Yay
- 5 Aralık günü burcu : Yay
- 6 Aralık günü burcu : Yay
- 7 Aralık günü burcu : Yay
- 8 Aralık günü burcu : Yay
- 9 Aralık günü burcu : Yay
- 10 Aralık günü burcu : Yay
- 11 Aralık günü burcu : Yay
- 12 Aralık günü burcu : Yay
- 13 Aralık günü burcu : Yay
- 14 Aralık günü burcu : Yay
- 15 Aralık günü burcu : Yay
- 16 Aralık günü burcu : Yay
- 17 Aralık günü burcu : Yay
- 18 Aralık günü burcu : Yay
- 19 Aralık günü burcu : Yay
- 20 Aralık günü burcu : Yay
- 21 Aralık günü burcu : Yay
Yay, Latince'si Sagittarius olan bir burç. Başlangıç tarihi 24 Kasım, bitiş tarihi 22 Aralık'tır. Simgesi yarı at, yarı insan olan bir okçu figürüdür. Elementi ateş, niteliği değişkendir. Yay burcunun yönetici gezegeni Jüpiter'dir. Yay burcu ile ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir. Aynı şekilde yay burcu yıllık yorumlarını da yazımızdan okuyabilirsiniz.
Zodyak Sembolü : Yay
Doğum Tarihleri : 22 Kasım - 21 Aralık
Zodyak Elementi : Ateş
Zodyak Dörtlüsü : Değişken
Gezegeni : Jüpiter
Etkili Gezegeni : Jüpiter
Çok nadir olan bir durum bu yıl yay burcunda yaşanacak ve jüpiter 2012 yaylar için gelişim yılı olacaktır. Bu yılın ilk yarısında başaracaklarınız sizi yılın ikinci yarısında karşılaşacağınız önemli insanlara hazırlayacak. Jüpiter 11 haziran tarihine kadar boğa dönencesi'ndeki 6. Gündelik işler evinizde kalırken size başaracağınız küçük şeylerle iş yaşamanızda büyük fırsatlar sunacak. Kendinizi sıradan bir işte çalışıyor gibi görmenize rağmen işinize göstereceğiniz sadakat uzun vadede siz büyük kazanç sağlayacak. 3 haziran'a kadar 10. Kariyer evinizde kalacak olan mars, sizde saldırgan duyguları uyandırsa bile bu gezegenin başak dönencesi'nde oluşu saldırganlığınızı yapıcı enerjiye dönüştürecek. İş yaşamınızda büyük mesafe kaydedeceksiniz 23 ocak-13 nisan döneminde geri çekilme hareketi gösterecek mars nedeniyle bu süreçte hedeflerinize varmak için çok daha fazla çalışmanız gerecek. ikizler dönencesi'ndeki 7. Ortaklıklar evinize 11 haziran tarihinde girecek olan jüpiter, burada bir yıl süresince kalırken sizde her türlü ilişkiyi geliştirecektir. Bir taraftan aşk yaşamınız yeşerirken diğer taraftan size büyük kazanç sağlayabilecek kişiler ile bu süreçte ortaklıklar kurabileceksiniz. Bu süreçte kendinizi her şeyi bildiğinize inandırmaktan çok, size yeni şeyler öğretebilecek ve limitlerinizin ötesine taşıyacak kişilerle birlikte olmaya çalışın. 5 ekim'de satürn'ün yengeç dönencesi'ndeki 12. Evinize girişiyle iki yıl sürecek yarım kalmış işlerin tamamlanması, önünüzdeki engellerin temizlenmesi ve imkânsız beklentilerin ortadan kaldırılması işlemlerine başlayacaksınız. 10 ekim'de neptün ile uyumlu bir konum alacak olan satürn, ideallerinizle şimdi içinde bulunduğunuz durumun gerçeklerini dengeye sokacaktır.
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