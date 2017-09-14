1,5 Milyon Kişinin Elektrik İhtiyacını Karşılaması Planlanan Projede İmzalar Atıldı

1,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması planlanan projede imzalar atıldı

Türkiye'nin ilk Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisinin inşaatı için start verildi

Başkan Topbaş, "Avrupa Yakasının günlük çöpünün yüzde 25'ini bertaraf etmiş olacağız"



İSTANBUL - 1,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması planlanan Türkiye'nin ilk Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi İnşaatı Sözleşmesi'nin imza töreninde konuşan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, "Avrupa Yakasının günlük çöpünün yüzde 25'ini bertaraf etmiş olacağız. Üstünde güneş panelleriyle yakıtından çevrenin elektriğini elde edecek bir çalışma. Müthiş bir çevre projesi"dedi.

Evsel atıkların yakılmasıyla enerji elde ederek hem doğaya hem çevreye büyük katkılar sağlaması hedeflenen Eyüp Kemerburgaz Evsel Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi İnşaatı Sözleşmesi İBB Başkanlık Binası'nda gerçekleştirilen törenle imzalandı. Törene İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Çağatay Kalkancı, Makyol İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Çebi, Hitachi Zosen İnova Yönetim Kurulu Başkanı Franz Josef Mengede katıldı. Avrupa Yakasının günlük çöpünün yüzde 25 oranında azaltması planlanan projeyi İBB adına Törende Genel Sekreter Yardımcısı Kalkancı imzaladı. 1,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılaması planlanan projenin imza töreninde konuşan Başkan Topbaş, çevreci çalışmalara dikkat çekti. Tesis sayesinde yılda 1 milyon ton karbondioksit salınımının engellenmesi hedefleniyor.

"Bütçemizin yüzde 21 küsurunu çevreye ayırmış durumdayız"

Enerji açığının giderilmesi noktasında önemli bir projenin hayata geçirildiğini dile getiren ve geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntılardan bahseden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş,"Bir ekolojik kıyametten de bahsediliyor. Doğal kaynaklar doğru kullanılmazsa gelecek nesillerin bu gezegende yaşam koşulları oldukça daralacak ve zorlaşacak. Hızla tükenen doğal kaynaklar var bunu hep beraberce görmekteyiz. Geçmişte çöp yığınlarından geçilmiyordu İstanbul . Üçüncü dünya ülkelerinden görmeyeceğimiz bir vahşet vardı. Hatta çöp yığınlarının mikrop saçmaması için de tozu atılmak suretiyle adeta önlem alınıyordu. İstanbul'un yaşayan 17 milyonluk takribi nüfusunun su problemi yaşamadığını biliyoruz bunu başardık. En fazla yatırım alanımız ikinci olarak çevre ile ilgili yatırım bütçemizin yüzde 21 küsurunu çevreye ayırmış durumdayız" şeklinde konuştu.

"İstanbul'da günde 17 bin 500 ton çöp toplanıyor"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önemli projeleri bankalara borcu olmadan gerçekleştirdiğini ifade eden başkan Topbaş,"Bugün burada modern yakma töreninin imza töreninde birlikteyiz. İstanbul'da günde 17 bin 500 ton çöp toplanıyor. Bunları bertaraf etmek ayrı bir olay. Geçmişte hatırlanır İstanbul'da vahşi depolama diye bir alan oluşturulmuştu. Kelime kendisi zaten vahşi, bir bardak çöp suyunun 40 ton suyu kirletebildiğini çevreye geri dönüşü olmayan nasıl sonuçlar vereceğini tahmin ediniz. 17 bin 500 ton gün çöpünüzün gelecekte ciddi alanlara ihtiyacı olduğu ortaya çıkıyor. Bir tesis kurmak zorundasınız hiç bir şekilde çevreye hiç kirlilik vermeyecek, böylelikle bertaraf edeceksiniz. Bunu yaparken bir miktar da enerji elde edeceksiniz" diye konuştu.

"Avrupa Yakasının günlük çöpünün yüzde 25'ini burada bertaraf etmiş olacağız"

Projenin çok başarılı bir örnek olduğunu ve çevreye önemli katkılar sağlayacağına dikkat çeken Başkan Topbaş, "2 yıldan beri yoğun bir çalışmayla hazırladığımız 3 bin ton gün kapasiteli yakma tesisimiz 1.5 milyon insanın evsel atıklarını bertaraf edecek. Böylece bizim Avrupa Yakasının günlük çöpünün yüzde 25'ini burada bertaraf etmiş olacağız. Üstünde güneş panelleriyle yakıtından da enerji elde etmek suretiyle çevrenin elektriğini elde edecek bir çalışma. Müthiş bir çevre projesi, 1 milyon metreküp karbondioksidi yılda yok ediyorsunuz. Dev bir proje, basit küçük bir iş değil. 2020 yılında devreye alınmasını planladığımız bir çalışma. Bir modelleme olarak da son uygulama burada yapılıyor. İşletmeyi Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Bu projenin yatırım bedeli, 2 milyar 638 milyon TL. Türkiye'de tek dünyada sayılı sıradan bir iş değil"dedi.