Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı
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Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı

Türkiye'deki koronavirüs salgınında vaka sayılarında artış görülen Zonguldak ve komşu kenti Karabük'te Kurban Bayramı'nda toplu olarak bayramlaşma yasaklandı.

29.07.2020 07:55 | Son Güncelleme: 29.07.2020 08:03

Ülkemizdeki koronavirüs salgınında günlük olarak açıklanan yeni vaka sayıları azalış gösterse de bazı illerdeki hareketlilik vaka sayılarını il bazında artırıyor. Önümüzdeki Kurban Bayramı'nda bu durumun daha kötü seyretmemesi açısından Zonguldak ve Karabük'te de toplu bayramlaşma yasaklandı.

392 LİRA PARA CEZASI UYGULANACAK

Zonguldak Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi ise Kurban Bayramı'yla ilgili alınan kararları açıkladı. Zonguldak Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada Kurban Bayramı arifesinde mezarlık ziyareti ve Kurban Bayramı'nda toplu şekilde bayramlaşma yasaklandı.Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı.

Zonguldak Vailiğinden yapılan yazılı açıklamada "Koronavirüs salgınının etkinliğini azaltmak amacıyla toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak için 5 maddelik karar alındığı ifade edildi. Karara göre, il genelinde Kurban Bayramı arifesi ve bayram süresince toplu olarak mezarlık ziyaretleri yasaklandı. Bireysel olarak yapılacak mezar ziyaretlerinde oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlık giriş ve çıkışların ayrı noktalardan yapılmasına karar verildi. Bayramda kalabalık şekilde bayramlaşma ve yemek organizasyonlarına da yasak getirildi. Ayrıca bayramlarda yapılan güreş ve futbol gibi turnuvalar da iptal edildi. Alınan karara uyulmaması durumunda, kişilere 392 lira, işletmelere ise 3 bin 180 lira para ezası uygulanacağı açıklandı. İlimiz genelinde Kurban Bayramı Arifesi ve Kurban Bayramı süresince toplu olarak mezarlık ziyaretlerinin yapılmamasına, bireysel olarak yapılacak mezarlık ziyareti oluşabilecek insan yoğunluğunu azaltmak için mezarlıklara giriş çıkışların ayrı noktalardan yapılarak bu faaliyetler esnasında maske-mesafe ve temizlik şartlarına uyulmasına, 2 Genel olarak toplu bayramlaşmaların yapılmaması, resmi bayramlaşma programların sınırlı sayıda, açık alanlarda ve sınırlı sürede maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyularak yapılmasına, 3 İlimiz genelinde toplu bayram yemek organizasyonlarının yapılmamasına, 4 İlimiz genelinde özellikle köylerimizde Kurban Bayramı münasebetiyle geleneksel hale gelmiş güreş, futbol vb. turnuvaların yapılmamasına, 5 Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, kooperatifler, ve özel sektörün ertelenen genel kurul toplantıları 01 Ağustos 2020 tarihinden itibaren açık alanlarda maske, hijyen ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yapılması durumunda izin verilmesine, Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan şahıslara Kabahatler Kanununun 32. Maddesi gereğince 392,00 TL idari para cezası, alınan kararlara uymayan işyerlerine/işletmelere/kurumlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi gereğince 3.180,00 TL idari para cezası verilmesi, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. Maddesi uyarınca 900,00 TL idari para cezası uygulanmasına, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına,

Alınan kararın birer suretinin İlçe Kaymakamlıklarına, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderilmesine oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

KARABÜK'TE DE TOPLU YAPILAN ORGANİZASYONLAR YASAKLANDI

Karabük Valiliği, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından Kurban Bayramı için alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özellikle arefe günü yapılacak olan mezarlık ziyaretlerinin toplu olarak yapılmamasına özen gösterilmesine, mezarlık ziyaretlerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmesine, mutlaka maske takılmasına ve mezarlıklarda herhangi bir ikramda bulunulmamasına, tüm ilimiz genelinde (ilçe ve köyler dahil) bayram nedeniyle yapılacak toplu yemeklerin (bayram yemekleri) ve toplu etkinliklerin yapılmamasına, bayram namazı kılınacak camilerin içerisinde ve bahçe/avlularında yoğunluk oluşmaması için Valilik/Kaymakamlıklarca uygun görülen açık alanlarda da, alınacak tedbirler çerçevesinde bayram namazı kılınabilmesine ve özellikle birden fazla mahallesi bulunan köylerimizde bayram namazlarının tüm mahalle camilerinde kılınmasına ve tek bir camide toplanılarak yoğunluk oluşturulmamasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle köy ve mahallelerde bayramlaşma merasimlerinin salgın riskini artıracağı gerekçesi ile yapılmamasına karar verildiği belirtildi. Bayramda kesilen hayvanlara ait hastalıklı organların ve kesim sırasında oluşan atıkların kist hidatik riskine karşı kesinlikle evcil ve yabani hayvanlara verilmemesinin ifade edildiği açıklamada, Kurban Bayramı nedeniyle gerek hayvan satış, gerekse kurban kesim yerlerinde alınacak tedbirler çerçevesinde Sağlık Bakanlık Koronavirüs Bilim Kurulunca 'Kurban Bayramı ve öncesinde Hayvan Satış Yerlerine Yönelik Alınması Gereken Önlemler' başlığıyla belirlenmiş tüm kurallara işletme sahiplerinin, çalışanların ve hizmet alan vatandaşların eksiksiz uyması gerektiği vurgulandı.

Zonguldak ve Karabük'te koronavirüs nedeniyle toplu bayramlaşma yasaklandı

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