Adıyaman'da Atatürk Barajı'nda kaybolan 21 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adıyaman'da balık tutmak için girdiği Atatürk Barajı'nda kaybolan 21 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı. Polis dalgıçlarınca yürütülen arama çalışmaları sonucu bulunan genç, incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Adıyaman'da balık tutmak için girdiği Atatürk Barajı'nda kaybolan 21 yaşındaki Ramazan Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.
Merkeze bağlı İncebağ köyü sınırlarında akşam saatlerinde meydana gelen olayda, 4 arkadaş baraj kenarına balık tutmaya gitti.
Yemleme botunun arızalanması üzerine botu almak için suya giren Gürbüz, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD, sağlık, jandarma, UMKE ve polis dalgıç ekipleri sevk edildi.
Polis dalgıçlarınca yürütülen arama çalışmaları sonucu Gürbüz'ün cesedine ulaşıldı.
Gürbüz'ün cenazesi, yapılan incelemenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.