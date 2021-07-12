Zonguldak kurban pazar, kesim ve satış yerleri! 2021 Zonguldak kurbanlık pazar yerleri, satış yerleri ve kesim yerleri nerede? İletişim bilgileri!

Mübarek Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte bazı şehirlerimizdeki kurban kesim yerleri ve kurban satış yerleri merak edildi. Bu şehirlerden birisi de Zonguldak oldu. Peki, Zonguldak kurban kesim yerleri nerededir? Zonguldak kurban satış noktaları belli oldu mu? Zonguldak kurbanlık kesim bölgeleri! Zonguldak'ta kurban kesim ve satış noktaları adresi açıklandı mı? Zonguldak kurban kesim yeri iletişim bilgileri nedir?

Zonguldakkurban kesim yerleri belirlendi. Diyanet'in resmi web sitesine göre kesim yerleri ve satış noktaları açıklandı. 2021 Zonguldak kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurban satış noktaları nerelerdir? Zonguldak kurbanlık kesim yerleri 2021! Zonguldak kurban satış yerleri ve kurban kesim yerleri neresidir? 2021 Kurbanlık iletişim bilgileri ve tüm bilgiler yazımızda...

ZONGULDAK KURBAN KESİM YERLERİ 2021 | KURBANLIK PAZAR YERLERİ

Diyanet'in resmi web sitesindeki paylaşıma göre Zonguldak kurban kesim yerleri aşağıdaki gibidir. Kurban kesim yerlerine, adreslerine ve telefon numarasına yan yana ulaşabilirsiniz.

AHMET AKBULUT - BAĞLIK MAHALLESİ MADEN SOKAK NO: 101 ZONGULDAK - 533 263 18 87

AZİZ ÇİFTCİ - ELVANPAZARCIK BELDESİ TASMACI MAHALLE NO: 47 ZONGULDAK - 535 283 39 25

BAHADIR DURMAZ - HİMMETOĞLU KÖYÜ ZONGULDAK - 536 631 75 94

BAYRAM GÖZPINAR - ECELER KÖYÜ ÇAY MAHALLE NO: 51 ZONGULDAK - 531 811 98 11

CEMİL DEMİRCİ - BEYCUMA BELDESİ MURATLI MAHALLE DEFNE SOKAK NO: 10 ZONGULDAK - 539 407 57 01

CEVDET KAPLAN - KARDEŞLER KÖYÜ NO: 7 ZONGULDAK - 538 547 36 57

DENİZ KESKİN - BEYCUMA BELDESİ KASIMLAR MAHALLE KESKİNLER SOKAK NO: 8 ZONGULDAK - 542 212 35 96

ERCAN ÇELİK - KABALAKLI KÖYÜ NO: 154 ZONGULDAK - 530 865 42 67

ERDİNÇ KUNDAKCIOĞLU - BEYCUMA BELDESİ MURATLI MAHALLESİ İSMET İNÖNÜ CADDESİ NO: 72 ZONGULDAK - 546 529 64 89

ERTAN GEBEDEK - ÇAĞLI KÖYÜ ZONGULDAK - 538 818 88 13

FERHAT ZOR - ELVANPAZARCIK BELDESİ MERKEZ MAHALLE ZONGULDAK - 535 695 44 05

FİKRET EKİM - KARAMAN BELDESİ KADI MAHALLESİ ZONGULDAK - 537 214 31 17

GÖKHAN VARSAY - SARIMSAK KÖYÜ ZONGULDAK - 531 509 30 76

GÜNEŞ ALTUN - BEYCUMA BELDESİ AYVATLAR KÖYÜ ZONGULDAK - 538 454 06 40

HAKAN CİN - ELVANPAZARCIK BELDESİ ÇALCA MAHALLESİ ZONGULDAK - 539 830 98 72

HASAN AKILLI - ALANCIK KÖYÜ ZONGULDAK - 536 304 10 27

HÜSEYİN ZOR - ELVANPAZARCIK BELDESİ MERKEZ MAHALLE ZONGULDAK - 530 770 59 72

İBRAHİM ALKAN - KARDEŞLER KÖYÜ MARIKPINAR MAHALLE NO: 24 ZONGULDAK - 539 600 27 00

İBRAHİM ÖZFİDAN - ELCANPAZARCIK BELDESİ TASMACI MAHALLE İMAMOĞLU SOKAK NO: 45 ZONGULDAK - 537 524 38 83

İLYAS CİN - ELVANPAZARCIK BELDESİ TASMACI MAHALLESİ NO: 91 ZONGULDAK - 535 836 11 05

İSMAİL CİN - ELVANPAZARCIK BELDESİ TASMACI MAHALLESİ NO: 33 ZONGULDAK - 533 717 45 16

İSMAİL ÇAKAL - ELVANPAZARCIK BELDESİ ELVAN MAHALLESİ ZONGULDAK - 535 258 17 95

KADİR ATAMAN - OLUKYANI KÖYÜ ZONGULDAK - 539 200 57 09

KENAN ZOR - ELVANPAZARCIK BELDESİ MERKEZ MAHALLE ZONGULDAK - 534 510 06 75

MEVLÜT KESİM-MUSTAFA DORUK - ÇINARTEPE MAHALLESİ ÜZÜLMEZ SANAYİ SİTESİ 4. BLOK ZONGULDAK - 536 246 42 26

MUHAMMET YILMAZ - BEYCUMA BELDESİ KARAPINAR KÖYÜ ZONGULDAK - 539 502 25 67

MURAT ÖZ - ALANCIK KÖYÜ ZONGULDAK - 534 231 39 48

MUZAFFER KASAP - ÇINARTEPE MAHALLE ŞEHİT HAŞİM KAYIK SOAK NO: 15/A ZONGULDAK - 536 940 92 53

NİHAT KARAOĞLU - BEYCUMA BELDESİ MURATLI MAHALLE İSMET İNÖNÜ CADDESİ NO: 36 ZONGULDAK - 536 218 29 19

OKANCAN SARI - ECELER KÖYÜ ZONGULDAK - 545 904 00 67

ORHAN CEVİKER - BİRLİK MAHALLESİ DEĞİRMEN SOKAK NO:181/A ZONGULDAK - 530 697 35 85

ÖZKAN AKGÖZ - ELVANPAZARCIK BELDESİ MERKEZ MAHALLE OKUL SOKAK NO: 8 ZONGULDAK - 536 279 17 43

RACİ SARI - ECELER KÖYÜ ZONGUDAK - 541 250 15 68

RECEP KÖSEPINAR - İNAĞZI MAHALLE DİLEK TEPE SOKAK NO: 230 ZONGULDAK - 532 478 52 12

SAFFET KILIÇ - OLUKYANI KÖYÜ ZONGULDAK - 541 745 67 67

SELÇUK KABUK - ELVANPAZARCIK BELDESİ MERKEZ MAHALLE ZONGULDAK - 537 313 24 29

SELÇUK KARA - KARDEŞLER KÖYÜ ZONGULDAK - 536 203 59 93

SEZER KÖROĞLU - YENİ MAHALLE EFE SOKAK NO: 140 ZONGULDAK - 546 256 31 26

SEZGİN AKKAYA - ONTEMMUZ MAHALLE ACILIK CADDESİ 67 OTO YIKAMA ZONGULDAK - 537 315 83 25

ŞABAN AKKURT - KUMTARLA KÖYÜ ZONGULDAK - 534 319 14 89

ŞABAN DEMİRTAŞ - KARAMAN BELDESİ KADI MAHALLESİ ZONGULDAK - 534 012 18 09

TAMER KUDU - ONTEMMUZ MAHALLESİ ACILIK CADDESİ ŞAMPİYON OTO YIKAMA ZONGULDAK - 534 342 51 21

TUNCAY ERTEKİN - ECELER KÖYÜ ZONGULDAK - 532 295 51 80

VURAL KUNDAKCIOĞLU - BEYCUMA BELDESİ BİRLİK MAHALLE ÇAY SOKAK BELEDİYE ŞANTİYESİ ESKİ MEZBAHANE ZONGULDAK - 546 669 70 67

KADİR AKSOY - ÇAYDAMAR MAHALLESİ MUHAMMET UZUN SOKAK NO:77 ZONGULDAK - 0507 449 3885

ZONGULDAK MEZBAHANESİ - ÇAYDAMAR MAHALLESİ AHMET KIŞLALI CD. 67020 ZONGULDAK MERKEZ/ZONGULDAK - (0372) 259 67 67

ZONGULDAK BELEDİYESİ MEZBAHANESİ - ÇAYDAMAR MAHALLESİ AHMET KIŞLALI CAD. - 0532 587 9987

DEVREK EĞERCİ KÖYÜ - DEREBOYU MEZBAHANE YANI - 05334539974

ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYESİ - ÖZEL ÇAYVET KESİMHANESİ VE BELEDİYE MEZBAHANESİ - 372 5945069

DEVREK BELEDİYESİ - DEVREK BELEDİYESİ MEZBAHANESİ İSMETPAŞA MAHALLESİ SAZLIKÇAYI MEVKİİ - 0 372 5561139-5561131

ÇAYCUMA BELEDİYE MEZBAHANESİ - YENİ MAHALLE ÇAYCUMA ZONGULDAK - 0372 6152512

İRFAN KALAYCIĞLU - KALAYCIOĞLU KÖYÜ - 5374779320

AHMET BOSTANCI - İHSANOĞLU KÖYÜ - 5395009051

ARİF TAN (KÜÇÜKBAŞ KURBAN KESİMİ) - AYVAZLAR KÖYÜ - 5356814589

BAHRİ KUNDAKÇI - AYVAZLAR KÖYÜ - 3726157703

UFUK KÖKTÜRK - FİLYOS BELDESİ ÖTEYÜZ MH. BEYLER CD.55 - 5325906073

ŞAFAK KÖKTÜRK - FİLYOS BELDESİ ÖTEYÜZ MH. BEYLER CD.55 - 5376702013

HAYRULLAH ORUÇ - VELİKÖYÜ ÇAYCUMA - 5436930357

MUSA YAŞA - VELİKÖY MH. ÇAYCUMA - 5375418635

ABDULLAH KALAYCIOĞLU - KALAYCIOĞLU KÖYÜ - 5336715911

AHMET KUNDAKÇI - AYVAZLAR KÖYÜ - 5396004763

MEHMET KARA - KARAPINAR BELDESİ - 5303403421

EMRE UZUNDAL - KARAPINAR BELDESİ - 5347792530

HAYRİ KARA - KARAPINAR BELDESİ - 5354203482

ONUR KARA - KARAPINAR BELDESİ - 5357443165

SONER ÇOBAN - KARAPINAR BELDESİ - 5464000792

BÜLENT PARLAK - KARAPINAR BELDESİ - 5462700405

RACİ ÖZTEKİN - KARAPINAR BELDESİ - 5352335662

ŞABAN BAŞTÜRK - KARAPINAR BELDESİ - 5393396703

METİN KANOĞLU - DEREKÖSELER KÖYÜ - 0372

ŞENER HOTLU - EMİRŞAH KÖYÜ - 5358989673

VEDAT SAYDAM - GERİŞ KÖYÜ - 5332592597

MEHMET KİRAZ - GERİŞ KÖYÜ - 5364203762

MUAMMER SAYDAM - GERİŞ KÖYÜ - 5433378393

NİHAT İNANOĞLU - DEREKÖSELER KÖYÜ - 0372

HALİT ACAR - YUKARIDERE KÖYÜ AŞAĞI MAHALLE - 5355128969

KAMİL KUZU - AKPINAR KÖYÜ - 5466458516

MÜCAHİT AKBABA - ÇAY KÖY - 5449306728

ERCAN ÇAPKIN - VELİKÖY ŞAHNALAR MH - 5325138560

KENAN ZERKOL - KARAPINAR BELDESİ YUKARI ÇUKUR MH - 5393396703

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DİYANET 2021 KURBAN KESİM VE SATIŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ...

ZONGULDAK KURBAN SATIŞ YERLERİ 2021 | KURBANLIK SATIŞ BÖLGELERİ

69 AMBARLAR MEVKİ - BÜLENT ECEVİT CAD. 69 AMBARLAR MEVKİİ (ESKİ PAPİLA MADENCİLİK KÖMÜR DEPOSU YANI) ZONGULDAK - 0 532 587 9987 Veteriner Hekim Rıza AKÇAY

ESKİ PAPİLA MADENCİLİK KÖMÜR DEPOSU - ÇINARTEPE MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT CADDESİ 69 AMBARLAR MEVKİ (ESKİ PAPİLA MADENCİLİK KÖMÜR DEPOSU) ZONGULDAK - 0532 721 1838-0537 824 9216

69 AMBARLAR MEVKİ/TURGUT YILDIRIM - ÇINARTEPE MAHALLESİ BÜLENT ECEVİT CAD. 69 AMBARLAR MEVKİİ (ESKİ PAPİLA MADENCİLİK KÖMÜR DEPOSU) - 0535 667 7654

ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYESİ - ÇAYDEĞİRMENİ BELEDİYE MEZBAHANESİ YANI VE KÖPRÜBAŞI MEVKİİ - 372 5945069

DEVREK BELEDİYESİ - İSMETPAŞA MAHALLESİ SAZLIKÇAYI MEVKİİ MEZBAHANE YANI DEVREK - 0 372 5561139-5561131

EĞERCİ KÖYÜ MUHTAR SATILMIŞ GERİM - EĞERCİ KÖYÜ DEREBOYU MEVKİİ - 0 533 4539974

ÇAYCUMA BELEDİYE MEZBAHANESİ - YENİ MAHALLE ÇAYCUMA ZONGULDAK - 0372 6152512

BELEDİYE ŞANTİYE TESİSLERİ - SOĞANLIYÖRÜK KÖYÜ DELİHAKKI MEVKİİ - 03723331153

KAPALI PAZAR YERİ KARŞISI - KAPALI PAZAR YERİ KARŞISI ÇAY BOYU - 0372 3781048

ÇAY BOYU - KAPALI PAZAR YERİ KARŞISI - 0372 378 17 57

KAPALI PAZAR YERİ KARŞISI - KAPALI PAZAR YERİ KARŞISI - 0 372 378 10 48

GÖKÇEBEY PAZAR YERİ - YENİ MAHALLE - 5121083

KURBAN SATIŞ - BELEDİYE SİTESİ TERSANE SOK. - 03722700107

KOZLU BELEDİYESİ KURBAN SATIŞ YERİ - MERKEZ MAHALLESİ KARAELMAS CADDESİ İNEGÖL KÖFTECİSİ KARŞISINDAKİ ALAN KOZLU/ZONGULDAK - 05365174453

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

KURBAN KESİLİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

a) Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

b) Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

c) Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

d) Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.

KURBAN İBADETİNİN MAHİYETİ VE HÜKMÜ NEDİR?

Sözlükte yaklaşmak, Allah'a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban dinî bir terim olarak, Allah'a yaklaşmak ve O'nun rızasına ermek için ibadet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı usûlüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder (İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452). Kurban bayramında kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.

Akıl sağlığı yerinde, hür, mukim ve dinî ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını kesmekle hem Cenab-ı Hakk'a yaklaşmakta, hem de maddi durumlarının yetersiz olması sebebiyle kurban kesemeyenlere yardımda bulunmaktadır (Serahsî, el-Mebsût, XII, 8; İbn Nüceym, el-Bahr, VIII, 197). Bu ibadetin ruhunda Hakk'a yakınlık ve halka fedakârlıkta bulunma anlayışı vardır. Kurban, bir müslümanın bütün varlığını, gerektiğinde Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Mezheplerin çoğuna göre udhiyye kurbanı kesmek sünnettir (İbn Rüşd, Bidâye, I, 429). Hanefî mezhebinde ise tercih edilen görüş, kurbanın vacip olduğudur (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 146). Kurban, -fıkhî hükmü ne olursa olsun- müslüman toplumların belirli simgesi ve şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri özellikle milletimizin dinî hayatında önemli bir yer tutmaktadır.