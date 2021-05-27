Ziraat Mühendisliği Taban Puanları 2021 - Özel ve Devlet Üniversiteleri! Ziraat Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!
Ziraat Mühendisliği taban puanları 2021 - Ziraat Mühendisliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları! Özel ve Devlet üniversiteleri sayfamızdan ücretli, burslu, taban ve sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Peki, Ziraat Mühendisliği bölümünü kazanmak için kaç puan gerekir?
2021 Ziraat Mühendisliği taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Ziraat Mühendisliği sıralama 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2020 yılına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.
ZİRAAT MÜHENDİSİĞİ TABAN PUANLARI 2021
Ziraat Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!
|Üniversite Adı
|Bölüm
|Puan Türü
|Kont.
|Taban Puanı
|Başarı Sırası
|BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Ziraat Mühendisliği Programları
|SAY
|40
|261,05496
|379825
|ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)
|Ziraat Mühendisliği Programları
|SAY
|30
|259,67018
|385539
|ÜNİVERSİTE
|BİRİM
|PROGRAM
|PUAN TÜRÜ
|TABAN PUANI
|TABAN BAŞARI SIRASI
|KONT.
|Ege Üniversitesi (İzmir)
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|272,33338
|334660
|52
|Akdeniz Üniversitesi (Antalya)
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|268,27608
|349129
|41
|Ankara Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|266,29980
|356508
|47
|Selçuk Üniversitesi (Konya)
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|258,84445
|386013
|41
|Çukurova Üniversitesi (Adana)
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|257,69352
|390874
|52
|Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|257,62303
|391171
|47
|Bursa Uludağ Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|256,58269
|395681
|41
|Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|251,66691
|417576
|21
|Aydın Adnan Menderes Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|248,22976
|434066
|41
|Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|247,38523
|438218
|41
|Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|245,46185
|447951
|36
|Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|244,41923
|453246
|41
|Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|244,14053
|454751
|41
|Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|244,10798
|454919
|21
|Erciyes Üniversitesi (Kayseri)
|Seyrani Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|242,58334
|462971
|31
|Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|241,80306
|467164
|31
|Uşak Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|241,05402
|471156
|26
|Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|240,02737
|476817
|31
|Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|239,06698
|482216
|26
|Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|238,34956
|486175
|31
|Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|233,07571
|517704
|21
|Düzce Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|232,37591
|522033
|21
|Atatürk Üniversitesi (Erzurum)
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|232,19866
|523203
|21
|Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|231,21204
|529901
|16
|Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|229,80066
|539463
|16
|Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|229,00406
|545144
|31
|Siirt Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|224,44258
|580972
|21
|Şırnak Üniversitesi
|Ziraat Fakültesi
|Tarla Bitkileri
|SAY
|209,60763
|674946
|21