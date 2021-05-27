Ziraat Mühendisliği Taban Puanları 2021 - Özel ve Devlet Üniversiteleri! Ziraat Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!
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Ziraat Mühendisliği Taban Puanları 2021 - Özel ve Devlet Üniversiteleri! Ziraat Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!

Ziraat Mühendisliği Taban Puanları 2021 - Özel ve Devlet Üniversiteleri! Ziraat Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!
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Ziraat Mühendisliği taban puanları 2021 - Ziraat Mühendisliği 2021 taban puanları ve başarı sıralamaları! Özel ve Devlet üniversiteleri sayfamızdan ücretli, burslu, taban ve sıralamalarına ulaşabilirsiniz. Sizler için düzenlediğimiz puanlara aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz 2021 TYT AYT (YKS) taban puanları ve başarı sıralamaları aşağıdaki gibidir. Peki, Ziraat Mühendisliği bölümünü kazanmak için kaç puan gerekir?

2021 Ziraat Mühendisliği taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. En güncel haline aşağıdaki tablodan ulaşabilirsiniz. Ziraat Mühendisliği sıralama 2021 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. Bu puanlar 2020 yılına ait Üniversite yerleştirme puanlarıdır. Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır.

ZİRAAT MÜHENDİSİĞİ TABAN PUANLARI 2021

Ziraat Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları!

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Üniversite AdıBölümPuan TürüKont.Taban PuanıBaşarı Sırası
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Ziraat Mühendisliği ProgramlarıSAY40261,05496379825
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet Üniversitesi)Ziraat Mühendisliği ProgramlarıSAY30259,67018385539
ÜNİVERSİTEBİRİMPROGRAMPUAN TÜRÜTABAN PUANITABAN BAŞARI SIRASIKONT.
Ege Üniversitesi (İzmir)Ziraat FakültesiTarla BitkileriSAY272,3333833466052
Akdeniz Üniversitesi (Antalya)Ziraat FakültesiTarla BitkileriSAY268,2760834912941
Ankara ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY266,2998035650847
Selçuk Üniversitesi (Konya)Ziraat FakültesiTarla BitkileriSAY258,8444538601341
Çukurova Üniversitesi (Adana)Ziraat FakültesiTarla BitkileriSAY257,6935239087452
Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY257,6230339117147
Bursa Uludağ ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY256,5826939568141
Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY251,6669141757621
Aydın Adnan Menderes ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY248,2297643406641
Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY247,3852343821841
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun)Ziraat FakültesiTarla BitkileriSAY245,4618544795136
Harran Üniversitesi (Şanlıurfa)Ziraat FakültesiTarla BitkileriSAY244,4192345324641
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır)Ziraat FakültesiTarla BitkileriSAY244,1405345475141
Hatay Mustafa Kemal ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY244,1079845491921
Erciyes Üniversitesi (Kayseri)Seyrani Ziraat FakültesiTarla BitkileriSAY242,5833446297131
Tekirdağ Namık Kemal ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY241,8030646716431
Uşak ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY241,0540247115626
Bolu Abant İzzet Baysal ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY240,0273747681731
Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY239,0669848221626
Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY238,3495648617531
Kırşehir Ahi Evran ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY233,0757151770421
Düzce ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY232,3759152203321
Atatürk Üniversitesi (Erzurum)Ziraat FakültesiTarla BitkileriSAY232,1986652320321
Tokat Gaziosmanpaşa ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY231,2120452990116
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)Ziraat FakültesiTarla BitkileriSAY229,8006653946316
Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY229,0040654514431
Siirt ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY224,4425858097221
Şırnak ÜniversitesiZiraat FakültesiTarla BitkileriSAY209,6076367494621

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Ziraat Mühendisliği Taban Puanları 2021 - Özel ve Devlet Üniversiteleri! Ziraat Mühendisliği 2021 Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları! - Haberler
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