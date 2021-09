Zeki Müren'in yeğeni: Dayıma anıt mezar yapılma sözü verdiler, yapmadılar

BURSA (DHA) - TÜRK sanat müziğinin 'Sanat Güneşi' Zeki Müren'in yeğenleri Sevtuğ Olgaç ve Özlem Güner, ölüm yıl dönümünde dayılarıyla olan anılarını anlattı. Zeki Müren için verilen anıt mezar sözünün tutulmadığını belirten Olgaç, "Gerek belediye yetkilileri, gerekse Bursa'daki önemli kişiler Zeki Müren'in bir anıt mezara gömüleceğini ifade ettiler. Böyle dendiği için ben Zeki Müren'i tabutuyla birlikte gömdürdüm. O anıt mezar nedense hala yapılmadı" dedi. Olgaç, Zeki Müren'in hastane yapılması vasiyetinin de yerine getirilmediğini söyledi.

Zeki Müren, ölümünün 25'inci yıl dönümü olan bugün, Bursa'da da törenle anılıyor. Zeki Müren'in yeğenleri Sevtuğ Olgaç ve Özlem Güner, ölüm yıl dönümünde, dayılarıyla olan anılarını anlattı. Ölümünün üzerinden yıllar geçse de, acılarının dinmediğini söyleyen Sevtuğ Olgaç, "Her ölüm yıl dönümünde öne çıkarıp söylemeye çalıştığım şey şu, çok güzide önemli vakfa mirasını bıraktı. Zamanında o mirası bize bırakmışken, biz istemiyor duruma düşmüş bir aileyiz. Ama biz ölümünden bir ay önce bile beraberdik. Her şeyi, her türlü konuyu konuştuk, detayları konuştuk, yedik, içtik, bu kadar birbirine aile yakınlığı varken Zeki Müren'le ilgili yapılan çalışmalarda bize danışılmaması içimizi acıtan bir konu. Zeki Müren'in hayatıyla ilgili 'Sanat Güneşi' adı altında bir film çekilmek isteniyor. Muhtemelen önümüzdeki aylarda çekimine başlanacak. Bir kere bile sorulmadı, danışılmadı" dedi.