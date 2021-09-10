Yüzünde sivilceler çıkan Zeynep Alkan yaşadıklarını anlattı: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum
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Yüzünde sivilceler çıkan Zeynep Alkan yaşadıklarını anlattı: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yönetmen Hamdi Alkan'ın oyuncu kızı Zeynep Alkan, sosyal medya hesabından yüzündeki sivilceleri göstererek "Tedavim başladı, özgüvenim sıfır. Dışarı bile çıkmak istemiyorum" dedi. Alkan, sosyal medyadaki güzellik algısına da sitem etti.

Hamdi Alkan'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündemden düşmeyen kızı Zeynep Alkan, bu sefer de yüzündeki sivilcelerden dolayı konuşulmaya başlandı.

"ÖZGÜVENİM SIFIR"

Yüzünde çıkan sivilcelerden dolayı tedavi görmeye başlayan Alkan, Instagram hesabından yayınladığı videoda son halini gösterdi. Yaşadığı süreçten bahseden Alkan, "Delilerce cildimde çıktı ve çok ağrıyor, çok kaşınıyor. Bir anda oldular. Ben de bunu sizlerle paylaşmak istedim. Şu an bir tedavi süresindeyim. Özgüvenim sıfır, dışarı bile çıkmak istemiyorum. Hepimizin sivilcesi olabilir. Güzellik yüzde değil içtedir. Bu da şu an benim gerçeğim" dedi.

"INSTAGRAM'DA SİMÜLASYONUN İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Sosyal medyada oluşturulan güzellik algısına da sitem eden genç oyuncu, sözlerine şöyle devam etti: "Sosyal medyada her zaman en mükemmelini en güzelini en harikasını paylaşarak birbirimizi mutlu etmeye çalışıyoruz. Instagram'da bir simülasyonun içinde yaşıyoruz. Ben de aynı şekildeyim."

Yüzünde sivilceler çıkan Zeynep Alkan yaşadıklarını anlattı: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum
Yüzünde sivilceler çıkan Zeynep Alkan yaşadıklarını anlattı: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Haber Yorumları (1)
ARZU DEMİR: GÜVENME GÜZELLİĞİNE BİR SİVİLCE YETER DİYE BOŞUNA DEMEMİŞLER
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500
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Yüzünde sivilceler çıkan Zeynep Alkan yaşadıklarını anlattı: Özgüvenim sıfır, dışarı çıkamıyorum - Haberler Magazin
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