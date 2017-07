Yüzme Genç Milli Takımı İsrail'den Bir Altın Madalya ile Dönüyor

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın: "Bizim başarımız devletimizin başarısıdır"







ERCAN ATA - ANKARA, DHA



İsrail'in Netanya şehrinde yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası sona erdi. Türkiye Genç Milli Takımı, şampiyonayı 1 altın madalya ile tamamlarken, 11 yarı final, 7 final yüzme başarısı gösterdi.



"BÜYÜK HEDEFLER BÜYÜK BAŞARILAR HEDEFLİYORUZ"



Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, "Yeni ve büyük hedefler ile göreve gelmiş olduğumuz günden bu yana her başarıya bir yenisini ekleyerek yüzmede bizim de olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik" diyerek şu açıklamaları yaptı:



"Sistematik ve özenli çalışma anlayışımızla büyük bir ekip olmanın verdiği güç ile kalıcı başarılar elde etmeye başladık. Daha önceki yıllarda başarının neden düşük olduğunu sorguladığımızda sorunların en büyük sebebinin sahadan ve sporcudan uzak olunduğunu gördük. Şu an yüzmenin temelinden tavanına herkesin sorununu dinliyor ve çözüm yolunda büyük adımlar atıyoruz. Yüzme bilmeyen kimse kalmayacak sözüyle çıktığımız bu yolda, doğusundan batısına tüm illerimizde sağlam temelli büyük çalışmalar yapıyoruz. Attığımız her bir adımın sonuçlarına baktığımızda, ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu tüm camiamıza gösteriyoruz" dedi.



"BİZİM BAŞARIMIZ DEVLETİMİZİN BAŞARISIDIR"



"Göreve geldiğimizden bu güne desteklerini bizden hiçbir zaman esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a ve Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç'a teşekkürü bir borç biliyoruz" diyen Yalçın: "Başarılarımızın en büyük ve en önemli temeli devletimizin özeni ve hassasiyetiyle çalışıyor olmamızdır. Bütün gayretimiz yeniden Büyük Türkiye idealinin, 2023-2071 hedeflerini yüzme camiasının vizyonuna da taşımaktır. ve şimdi bu vizyon ve hedefle ulusal ve uluslararası platformalarda elde ettiğimiz tüm başarılarımızı devletimize ve milletimize armağan ediyoruz" diye konuştu.



"İSRAİL'DE ALTIN BAŞARI"



"Milli Takım sporcularımızın, 2016 yılında yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası ile kıyaslandığında daha başarılı sonuçlar aldığı gözlenmektedir" diyen başkan Erkan Yalçın, sözlerini İsrail'de yapılan şampiyonayla tamamladı:



"2016 yılında 15 yarı final, 5 final yüzen Milli Takım sporcularımız finallerde 2 tane 4.'lük, 1 tane 5.'lik, 1 tane 6.'lık ve 1 tane 7.'lik almışlardı.



Bu yıl ise İsrail'in Netanya şehrinde yapılan Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ise Milli Takım sporcularımız 11 yarı final ve 7 final yüzme başarısı göstermiş ve bir altın madalya kazanmışlardır.



Milli Takım sporcularımızın bu başarısı, 1 önceki seneye göre daha yükselmiş olup, geçmişten gelen ve bu sene bu başarıları elde eden Milli Takım sporcularımız ile harmanlanarak ortaya çıkan bu Milli Takım'ın, hedeflerine doğru (2020 ve 2024 olimpiyatları) planlı ve programlı bir şekilde ilerlediğinin de ispatı oldu.



Milli Takım sporcularımızdan Ümitcan Güreş 2011 yılından beri süren madalya özlemimize son vermiştir. Bu şampiyonada en son madalyalar 2010-2011 yıllarında Ediz Yıldırımer'den altın ve bronz olarak gelmişti. Ümit Can Güreş 6 yıl sonra bu özleme altın madalya alarak son verdi. Bir sprint kategorisinde 50m branşında kazanılan ilk madalya özeliğini de taşıyan bu madalya ülkemiz adına çok önemlidir. Çünkü sprint kategorisinde Avrupa arenasında madalya hem de altın madalya almak hakikaten çok zor ve çalışmanın yanında yetenek isteyen bir iştir. Bu bağlamda Ümitcan Güreş, Türk yüzücülüğü adına çok büyük bir olay gerçekleştirmiş ve Türk yüzücülüğünün sprint kategorisinde geleceğinin de önderliğini almıştır. Her bir başarı, elde edeceğimiz daha büyük başarıların rüzgarıdır. Donanımlı antrenör, eğitimli yüzücü ve daima çalışan federasyon ailemizle uluslararası platformlarda çok daha büyük başarılar elde edeceğimizi çok net görebiliyoruz. ve biz federasyon yönetimi olarak her gün bir önceki günden daha fazla çalışacağımızın sözünü veriyoruz. Buradaki tek ihtiyacımız tüm camiamızın bir bütün olması. İsrail'de göğsümüzü kabartan başta antrenörlerimizi, evlatlarını yalnız bırakmayan ve daima onların yanında olan fedakar ailelerimize ve gece gündüz demeden sürekli çalışan ve büyük başarılar elde eden sporcularımıza gönülden teşekkür ediyorum."