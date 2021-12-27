Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy, Balıkesir'de panelde anıldı

BALIKESİR (AA) - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili, "Bizim kendi inşamız olan çok önemli kavramlar var. Bir 'gönül coğrafyası' kavramı başka hiçbir milletin kültüründe yok." dedi.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Anadolu Mektebi iş birliğiyle, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 85. yılı dolayısıyla "Gönül Dağlarında Batmayan İki Güneş: Yunus Emre ve Mehmet Akif" başlıklı program düzenlendi.

Bilgili, Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi'ndeki açılış panelinde yaptığı konuşmada, Türk milletinin başka kültürlerde bulunmayan hasletlerinin olduğunu söyledi.

Egemen güçlerin Afrika'ya sömürü, Türklerin ise paylaşma ve yardımlaşma amacıyla gittiğini vurgulayan Bilgili, "Bizim kendi inşamız olan çok önemli kavramlar var. Bir 'gönül coğrafyası' kavramı başka hiçbir milletin kültüründe yok. Yardımlaşma, dayanışma var ama bizdeki kapsayıcı ifadesi ile başka hiçbir milletin literatüründe bizdeki ağırlığıyla yok. 'Anadolu irfanı' dediğimiz kavram başka bir yerde yok. Bu kavramların sayısını artırabiliriz, aslında bunların akademik çalışmasını da yapmakla mükellefiz. Şimdi dünyaya ve insana bakışımızla bunu ölçtüğümüzde bizim anlayışımızın merkezinde insan yetiştirme var." diye konuştu.

Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü de kişinin kendisini tanımasının önemine vurgu yaptı.

Orhun Abideleri'nin, Dede Korkut'un, Mevlana'nın, Hacı Bektaş Veli'nin Türk coğrafyası için önemine işaret eden Güçlü, şunları kaydetti:

"Bu insanlar bizim yaşadığımız coğrafyayı, kültürü ve değerleri bu insanlar inşa ettiler. Dolayısıyla bu yolda bir gayretimiz var. Asıl amacımız Anadolu Mektebi'nin adını ilk defa duyan öğrencilerin kendi yaşlarında bir grup öğrencinin Akif ve Yunus Emre hakkında bugün ve yarın yapacakları konuşmaları dinleyerek değerlendirme yapmalarıdır. Dinlemiş olduğunuz öğrencilerin böyle bir konuşma yapması rast gele tesadüfen olmuyor. Mehmet Akif'le ilgili çok sayıda kitap okuyarak analiz ederek bir rehber öğretmenle bunu çalışarak oluyor. Konuşması, kullandığı kelime, akışı, vurgusu, fikirleri hep bir emeğin karşılığıdır. Hayatınızı güzelleştirmek istiyor musunuz? Çok değerli bir hayat yaşamak istiyor musunuz? O zaman bir kısım değerleri kendinize katacaksınız."

Öğrencilerin, Yunus Emre ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatı, fikir dünyası ve edebiyatına dair bilgiler paylaştığı program, Anadolu Mektebi öğrencilerine teşekkür belgeleri ve hediyelerin verilmesiyle sona erdi.

Etkinliğe, Balıkesir Valisi Hasan ŞIldak, AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Yavuz Subaşı ve Mustafa Canbey, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran ve kurum amirleri katıldı.

AA / Miraç Kaya - Son Dakika Haberleri

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