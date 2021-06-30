Yunus Emre'nin 40 makam felsefesi rap parçasıyla anlatıldı

Genç rap şarkıcılarının, Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre'ye ithafen hazırladığı "Selam Olsun" şarkısı, sosyal medya platformlarında ilgi gördü.

Genç rap şarkıcılarının, Türkçe şiirin öncüsü Yunus Emre'ye ithafen hazırladığı "Selam Olsun" şarkısı, sosyal medya platformlarında ilgi gördü.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı dolayısıyla, 2021 yılı Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınırken, Cumhurbaşkanlığı tarafından da "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" ilan edildi.

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) öncülüğünde "Yunus Emre ve Türkçe Yılı"na özel hazırlanan eser için Yener Çevik, Sayedar (Erman Demircioğlu), Sansar Salvo (Ekincan Arslan), Odry G (Erdoğan Güler) ve Nasihat (Yasin Ulu) bir araya geldi.

"Yunus Emre'nin sözlerini birebir aktarmadılar, yeniden yorumladılar"

AA muhabirine açıklamada bulunan YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü tasavvuf ve halk şairi Yunus Emre'yi, tarihi bir şahsiyet olmasının ötesinde gençlere tanıtmak istediklerini söyledi.

Gençlere ulaşmak adına rap sanatçılarıyla "Selam Olsun" adlı eseri hazırladıklarını belirten Ateş, "Rap sanatçıları, ilahilerde ve diğer şarkılarda olduğu gibi, bu eserde Yunus Emre'nin sözlerini birebir aktarmayıp, yeniden yorumladılar. Bu açıdan da çok kıymetli oldu. Yunus'un düşüncesi, felsefesi... 4 dakikalık bir şarkı adeta Yunus'un bütün külliyatını ifade etti." dedi.

Prof. Dr. Ateş, Yunus Emre'nin önemine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Biz, yıl boyunca faaliyetleri planlarken dedik ki zaten Yunus'u bilenler seviyor. Edebiyatçılar, sosyal bilimciler, filozoflar Yunus'un düşüncesini biliyor ama bugün sadece gençler değil Anadolu'da yaşayan insan bilmiyor. Yunus'un can felsefesini, birlikte yaşama felsefesini, bir olma düşüncesini teorik olarak anlatıyoruz. Kitaplar yazıyoruz, yazdırıyoruz ya da konserler veriyoruz ama gençler nasıl ifade eder? Bu yüzden bu projeyi kabul ettikleri için rap sanatçılarımıza teşekkür ediyorum. Kendi yorumlarını katarak, dizelere yeniden aktarmaları çok kıymetli. Bir sosyal bilimci olarak çok içime sindi. Çok özel. Sadece sözleri değil tabii ki aynı zamanda klibin çekim ortamı, kullanılan semboller de özel."

Yunus Emre'de 4 kapı felsefesinin olduğuna vurgu yapan Ateş, "Bu 4 kapı 40 makamdır. Klipte çekilen mekandaki kapılar, pencereler ve basamaklar... Yunus Emre de hayatı basamaklara benzetir ve her bir basmakta, insan nefsinden uzaklaştıkça kimliğini bulur." değerlendirmesinde bulundu.

"İngilizce alt yazıyla bütün dünyaya ulaştırmayı amaçlıyoruz"

Şeref Ateş, eserin ilk olarak barış mesajı verdiğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"İkincisi çağdaş hayatta maddeye önem verilmemesi, üçüncüsü sözün kıymeti, çok söz söylememe, sözü tartarak derinlikli konuşma, dördüncüsü de belki çok önemli, insanın kendini bulması, o arayışın kendinden doğması. Dolayısıyla bütün bunlar 4 dakika içerisinde anlatılıyor. Tabii ki ritim ve estetik de eserde olağanüstü nitelikte. Şimdi İngilizce alt yazıyla bütün dünyaya ulaştırmayı amaçlıyoruz. Yunus yaşasaydı, belki bugün sözlerini böyle söylerdi. İnsanların birlikte yol alma düşüncesi, bu şarkıda kendisini buluyor. Dolayısıyla canların bir olması, bütün farklılıkların tek biri göstermesi açısından da çok önemli."

Yunus Emre divanı ve öğütleri konusunda akademik çalışmalara farklı formatlarda devam ettiklerini sözlerine ekleyen Ateş, "Çocuk hikayeleri, videolar, konferanslar, yurt dışındaki faaliyetler ama özellikle çağdaş bir dille bugünkü insana Yunus'un mesajını iletmek için yine benzer pop ve diğer türlerden de yeni çalışmalar var. Onlar da bir, iki ay içerisinde dinleyiciyle buluşacak. Bunun dışında kasım ayında iki büyük ödülümüz var. Birincisi Türkçeye ve Türk kültürüne hizmet ödülü. Bu uluslararası bir ödül. İkincisi de kısa film yarışması. Bu da tüm dünyaya açık. Böylelikle tüm dünya, Türkiye'deki gençler de dahil olmak üzere, sanat yoluyla Yunus'un felsefesini yeniden ifade edecek." diye konuştu.

"Bilmeyen ne bilsin bizi, bilenlere selam"

Yunus Emre'nin sözlerinin ve bakış açısının anlatıldığı rap parçasının sözleri ise şöyle :

Sansar: Acep ne ola benim halim. İçimde keder daim./ Acep bu benim halim. Nedir bilir mi zalim/ Bunca varlık var iken, cana kıyan gelsin/ Gelmez ise gerçek erin hali budur dersin/ Canlar canını buldum ve canlar feda ona./ Bir ben vardır bende. Bir gün bir dem gelir bana./ Canı yağmaya verdik hep biz cennetten ileri./ Bir ile bir ol oldukça çok bunun önemi./ Gelmez ise gördü gözüm bir gün geldiğini./ Kabre vardığım gecede ben benim benliğimi teslim ettim./ Gördüm sonra kendi kimliğimi./Gündüzler olmuş gece ben derim dediğimi zaten.

Odry: Adem oğlu nefsine köle hep doğru davranır kendine göre/ Hiç bıkmadan bu dünyaya dalmakta aklına gelmez bir gün ölmek/ Bölüş ve dolsun çanak çömlek/ Doğru bakmak ve doğru görmek/ Bu kaçınılmaz son hakka dönmek/ En büyük savaştır nefsi gömmek/ Bölünmektense bölüşmek yeğ/ Benim değil bu bizim tekne/ Ölüm sabit ve bir gün sekmez/ Bu nefsi doğurmaya ömür yetmez/ Kendine yer kap gönüllerden/ sanma ki dünya sonun gelmez/Ah alma ki ecel de bir şans vermez/ Unutma gidende geriye gelmez/ İlimi bul dibine dal kibri göm ve/ Dilini tut ileri bak doğru gör/ Sen haddini bil ölüme doğru yön/ Bir de kendini bul buda doğru yön/ Kitap okumak iyidir öğüt alana/ Bilimi nefsiyle taşımak ruhu yaralar/ Önemli olan o ilimi yaşamak/ İnsanı yorar boş ilimi taşımak/

Sayedar: Hak bir gönül verdi bana/ Bu gönlüm ister doğruyu/ Ademoğlu yolumuz barış/ Epeyce bu yola baş koyuldu/ Derviş Yunus okyanus/ Tek mesele anlamaktan geçer/ Yalan dünya derdim vefa/ Cefan bana sürmek sefa/ Aşk kervanına bir defa katıl da/ Kendine çevrene farklı bir gözle bak/ Hak bilir sonunda kimdir püri pak/ Amacımız iyi bir insan olmak/ Kin ya da nefret yok kimseye/ Kimi tok kimde bir ekmek yok/ Yine tartıda herkes aynı dostum/ Dersen canlar canını buldum/ Hepimiz yorgun kaldık bazen sarıldık ilme/ Darılma gitme, yolun sonunda bir hayır var elbet/ Görebilen engel tanımaz sen kalbini dinle/ Tılsımı bağlayan cümle bu dilde, sevgi de şifre/

Nasihat: Sözünü bilen kişinin yüzünü ak eder bir söz/ Sözü pişirip diyenin işini sağ eder bir söz/ Söz olur keser savaşı söz olur kestirir başı/ Söz olur zehirli aşı yağ ile bal eder bir söz/ Sözü tartmalı konuşmadan hadsizleri eleştirmeli/ Hayırlı bir kelam etmeyi becerememelerini ve de kelimelerini seçememelerini/ Kişi bilsin söz demini, demesin sözün kemini/ Bu cihan cehennemini, sekiz cennet eder bir söz/ Doğru yürü yolun ile, gafil olma bilgin ile/ Çok sakın ki dilin ile, seni de yaralar bir söz/ Nasihat şimdi söz yatından söyle sözü gayretinden/ Çok sakın o Hak katından seni ırak eder bir söz/

Yener: Derviş olan kişi, deli olur deli/ Ebabil kuşları da yok etmiştir fili/ Sonbaharda dökülen yaprak, baharda gelir/ Sen arsa peşinde koş, kader benim evim/ Neyim var neyim yok, hepsinde bir tane/ Gökyüzünde gezen buluta sorsana ikamet/ Senin olmayanı istersen edersin şikayet/ Git bir yerden bul oku Yunus Emre'den hitabe/ Ol Allah'a emanet kuldan bir şey bekleme/ Bir bahçeye giremezsen durup seyran eyleme/ Yolda kalır nefsine uyan, uyuyorsan da uyan/ Dünya kadar derdin olur, derdi dünya olan/

Nakarat: Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam/ Selam selam/ Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam/ Selam olsun selam

Kaynak: Anadolu Ajansı / Metin Yüksel Kaya