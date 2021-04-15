Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ortak basın toplantısında konuştu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ortak basın toplantısında konuştu Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın skandal açıklamalarına ilişkin, "Bize hep demokrasi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz, üç tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var...

Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ortak basın toplantısında konuştu

ANKARA - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuk Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias'ın skandal açıklamalarına ilişkin, "Bize hep demokrasi, hukuk dersi vermeye çalışıyorsunuz, üç tane Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı var ve siz Türk azınlığın Türk ismini kullanmasına müsaade etmiyorsunuz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonunda ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu ve konuk Bakan Dendias arasında ilk olarak ikili görüşme gerçekleştirilirken, daha sonra heyetlerarası görüşmelere geçildi. Toplantıların sona ermesinin ardından iki bakan ortak basın toplantısında konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, gerçekleştirdikleri görüşmelerin açık ve samimi bir ortamda gerçekleştirildiğini anlatarak, uzlaşılamayan bütün konuları masaya yatırdıklarını söyledi.

Dendias, ekonomik alanda Türkiye ile birlikte pozitif bir gündem oluşturabileceklerini ve ilişkileri bu şekilde ilerletebileceklerini kaydederek, Türkiye - Yunanistan arasındaki mevcut havayı değiştirebileceklerini, son 20 aydır devam eden olumsuz havayı ortadan kaldırabileceklerini vurguladı.

Son dönemde ihlal eylemlerinin dramatik şekilde arttığını, bu eylemlerin güven ortamı oluşturulmasının önünde bir engel teşkil ettiğini dile getiren Dendias, "Dün İstanbul'da Patrik ile görüşme fırsatı buldum. Bu görüşme sırasında Türkiye'deki Yunan azınlığın sorunlarını dinleme fırsatı buldum. Yunanistan'da Müslüman azınlık var. Lozan anlaşmasına göre buradaki azınlık Müslüman, ayrıca yapmış olduğumuz görüşmelerde yalan haber, kışkırtıcı söylemlerden uzak durulması çağrısında bulundum. Çünkü bu tip söylemler ve bu tip eylemler bizim iki ülke arasındaki ilişkilerimizin gelişmesi önünde bir engel teşkil etmekte. Bugün, birçok bölgesel konuyu da ele aldık. Bunların başında da tabi ki Kıbrıs konusu var. İki hafta sonra BM Cenevre'de 5'li bir zirve düzenleyecek. Biz bu konferansa bütün tarafların iyi niyetle gelmesi ve Kıbrıs sorununun çözümü konusunda görüşmelerin tekrar başlamasını ümit ediyoruz. Sizin de bildiğiniz gibi BM Güvenlik Konseyi kararlarına dayanan ve avrupa müktesebatına uygun bir ülke hariç uluslararası toplum tarafından kabul edilen yegane çözüm, iki taraflı, iki toplumlu federasyon çözümüdür. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliği ve egemenlik haklarını ihlal eden eylem ve davranışlardan ihlal edilmesi gerekir" diye konuştu.

Avrupa Konseyi'nde de belirtildiği gibi vize serbestliği gibi önemli konuları ele almaya hazır olduklarını bildiren Dendias, "Biz bu konuyla ilgili olarak her zaman yapıcı bir tavır takındık. Ancak bütün aday ülkeler için geçerli olduğu gibi ihlal edilemez bir kural var. Avrupa müktesebatı da dahil Avrupa Birliği ilke ve değerlerine saygı duymak gerekir. Bu da bütün üye ülkelerin egemenlik, toprak bütünlüğü ve hükümdarlık haklarına saygı göstermekten geçer. Bu çerçevede AB ikili bir yaklaşımı benimsedi. Önlem alma ihtimali her zaman konseyin masasında bulunuyor. Eğer Türkiye bizim egemenlik ve hükümdarlık haklarımızı ihlal etmeye devam ederse, bunu tekrarlarsa, o zaman masadaki önlemler gündeme gelecektir ve biz bütün kalbimizle böyle bir şeyin olmamasını ümit ediyoruz" şeklinde konuştu.

Hem Yunanistan - Türkiye ilişkilerini hem de Türkiye'nin AB üyeliğini etkileyen bir konuya değindiğini vurgulayan Dendias, "Yunanistan, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (Unclos) ve uluslararası hukuktan kaynaklanan bir hakkı kullanması çerçevesinde savaş tehdidiyle karşı karşıya. Bu tabi ki ne iyi komşuluk ilişkileriyle bağdaşmakta ne de AB sözleşmesi yada uluslararası hukuk ile bağdaşmakta. Türkiye, uluslararası deniz hukukuyla ilgili BM sözleşmesini kabul etmiyor. Ancak bu sözleşme AB tarafından onaylandığı için artık avrupa müktesebatının da bir parçasını teşkil etmekte. Yine Türkiye ile Libya arasında imzalanan muhtıra ile ilgili olarak, bu muhtıra AB Konseyi tarafından kınandı bildiğiniz gibi, zira bu muhtıra üçüncü ülkelerin egemenlik haklarını ihlal etmekte ve uluslararası hukuka uygun değil" ifadelerini aktardı.

Dendias ayrıca, görüşmede son dönemde mülteci konusunun Türkiye tarafından kullanılması konusunu gündeme getirdiğinin altını çizdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT HASGÜL