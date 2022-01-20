Yunanistan'da din adamları Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı - Haberler
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Yunanistan'da din adamları Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Dünya

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 18 adet Rafale savaş uçağının 6 adetlik ilk partisi Yunan topraklarına iniş yaptı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis törende Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunarak "21'nci yüzyılda, komşu ülkelerden gelen tehditlere ve tarih ile coğrafyanın saptırılması çabalarına yer yoktur. Yunanistan'ın kapıları, her türlü tehdide kapalıdır. Diyalog penceresi de her zaman açıktır" dedi. Öte yandan Yunan din adamları da gelen savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı.

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 18 adet Rafale savaş uçağının ilk partisinin (6 adet) Yunan topraklarına iniş yaptığı belirtildi.

Uçaklar, Tanagra Hava Üssü'ne sevk edildi. Rafale savaş uçakları Tanagra'ya inmeden önce Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı Mirage 2000-5 uçaklarıyla beraber Atina Akropolisi üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi.

Yunanistan, Ocak 2021'de Fransa ile 2.3 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak 18 adet Rafale savaş uçağı siparişi vermişti. Yapılan anlaşma kapsamında Dassault firması Yunanistan'a, 12'si ikinci el 6'sı sıfır olmak üzere toplam 18 jeti 2023'e kadar teslim edecek.

Yunanistan'da din adamları Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı

Karşılama törenine Yunan Başbakanı Miçotakis, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Yunan Savunma Bakanı Floros, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Blioumis ve Fransa'nın Atina Büyükelçisi Patrick Mezonav katıldığı ifade edildi.

Yunanistan'da din adamları Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadıYunanistan Başbakanı Miçotakis.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konuşmasında Türkiye'yi kast ederek "21'nci yüzyılda, komşu ülkelerden gelen tehditlere ve tarih ile coğrafyanın saptırılması çabalarına yer yoktur. Yunanistan'ın kapıları, her türlü tehdide kapalıdır. Diyalog penceresi de her zaman açıktır" şeklinde konuştu.

Yunanistan'da din adamları Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı

Yunan din adamları, duaların okunduğu anlarda savaş uçaklarını "kutsal su" ile kutsadı. Pilotlar ise, Istavroz çıkartıp haçı öperek papazın kutsama törenine katıldı.

Yunanistan'da din adamları Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Yunanistan, Fransa, Dünya, Güncel, Haber

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Yorumlar (1)
Akıncı Bey:aynısını biz yapsak diyanet işleri başkanımız sihaları zemzem suyu ile yıkayıp dua etseydi bizim sol cenah "LAİKLİK ELDEN GİDİYEAAH" ?? Cevap Yaz 0 5 Yayından Kaldır
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