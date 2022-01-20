Yunanistan'da din adamları Fransa'dan satın alınan Rafale savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 18 adet Rafale savaş uçağının 6 adetlik ilk partisi Yunan topraklarına iniş yaptı. Yunanistan Başbakanı Miçotakis törende Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunarak "21'nci yüzyılda, komşu ülkelerden gelen tehditlere ve tarih ile coğrafyanın saptırılması çabalarına yer yoktur. Yunanistan'ın kapıları, her türlü tehdide kapalıdır. Diyalog penceresi de her zaman açıktır" dedi. Öte yandan Yunan din adamları da gelen savaş uçaklarını kutsal suyla kutsadı.

Yunanistan'ın Fransa'dan satın aldığı 18 adet Rafale savaş uçağının ilk partisinin (6 adet) Yunan topraklarına iniş yaptığı belirtildi.

AKROPOLİS'TE UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİLER

Uçaklar, Tanagra Hava Üssü'ne sevk edildi. Rafale savaş uçakları Tanagra'ya inmeden önce Yunan Hava Kuvvetlerine bağlı Mirage 2000-5 uçaklarıyla beraber Atina Akropolisi üzerinde bir uçuş gerçekleştirdi.

2023'E KADAR TÜM UÇAKLAR TESLİM EDİLECEK

Yunanistan, Ocak 2021'de Fransa ile 2.3 milyar euroluk bir anlaşma imzalayarak 18 adet Rafale savaş uçağı siparişi vermişti. Yapılan anlaşma kapsamında Dassault firması Yunanistan'a, 12'si ikinci el 6'sı sıfır olmak üzere toplam 18 jeti 2023'e kadar teslim edecek.

KARŞILAMA TÖRENİNE KİMLER KATILDI?

Karşılama törenine Yunan Başbakanı Miçotakis, Yunan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, Yunan Savunma Bakanı Floros, Yunan Hava Kuvvetleri Komutanı Blioumis ve Fransa'nın Atina Büyükelçisi Patrick Mezonav katıldığı ifade edildi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis.

TÜRKİYE'Yİ ELEŞTİRDİ

Yunanistan Başbakanı Miçotakis konuşmasında Türkiye'yi kast ederek "21'nci yüzyılda, komşu ülkelerden gelen tehditlere ve tarih ile coğrafyanın saptırılması çabalarına yer yoktur. Yunanistan'ın kapıları, her türlü tehdide kapalıdır. Diyalog penceresi de her zaman açıktır" şeklinde konuştu.

PAPAZLAR SAVAŞ UÇAKLARINI KUTSADI

Yunan din adamları, duaların okunduğu anlarda savaş uçaklarını "kutsal su" ile kutsadı. Pilotlar ise, Istavroz çıkartıp haçı öperek papazın kutsama törenine katıldı.

Erdem Aksoy Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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